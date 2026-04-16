2026-04-16 17:43 女子漾／編輯王廷羽
時尚迷的年度盛事！《穿著Prada的惡魔2》華麗回歸，全台影城質感聯名周邊、紐約首映直播懶人包
睽違20年，時尚圈永遠的女王米蘭達終於要帶著《Runway》編輯部回歸大銀幕了！《穿著Prada的惡魔2》即將在4月29日全台正式上映，這次不僅有梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗特與史丹利圖奇等原班人馬重返紐約時尚圈，勢必掀起一場高端時尚的旋風。
相信大家先前看到第二季即將重返大螢幕的資訊都蓄勢待發，這篇女子漾也幫大家整理《穿著Prada的惡魔2》全台影城聯名周邊、紐約首映直播懶人包，大家快收藏起來！
文章目錄
宛如置身紅毯第一排！Disney+ 獨家直播紐約首映盛況
宛如置身紅毯第一排！Disney+ 獨家直播紐約首映盛況
等不及電影上映的時尚迷，可以先在線上參與這場盛宴，Disney+ 近日宣布，將於台灣時間4月21日上午5:30，獨家直播在紐約林肯中心舉辦的《穿著 Prada的惡魔2》全球首映會！
從紅毯上星光熠熠的華麗造型，到主創團隊包含導演大衛法蘭科與眾演員們的現場訪談，通通都能零距離感受，而活動結束後依然能在 Disney+ 觀看完整回放，剛好可以趁著週末重溫一次第一集的經典畫面，為進戲院做足儀式感。
《穿著Prada的惡魔2》全台影聯名周邊、特典懶人包
《穿著Prada的惡魔2》全台影聯名周邊、特典懶人包
環球體系推出紅皮革爆米花包與雙色海報
這次環球體系的企劃祭出雙重驚喜。不僅將傳統爆米花桶升級為獨家的「時尚爆米花包」，以紅皮革托特包為靈感搭配雙提把設計，作為日常小包也極具風格。自4月15日起購買預售票，除了能獲得可翻面變換黑銀兩色的「A3典藏工藝海報」，還能以999元專屬優惠加購爆米花包，一次把兩大質感單品帶回家。（販售據點：高雄環球、台南南台、嘉義嘉年華、斗六中華影城）
威秀影城推出高跟鞋鑰匙圈限定套餐
注重細節的女孩們，不妨鎖定威秀影城推出的「高跟鞋鑰匙圈」套餐。設計精準還原電影最具標誌性的高跟鞋，小巧精緻且極具紀念價值。單點套餐售價為459元（不含電影票），已於4月15日中午起開放預購，並在4月29日電影上映當天開放取貨。要特別留意的是，線上平台僅販售含兩張電影票的雙人套票，若想單獨購買鑰匙圈套餐，記得直接前往影城臨櫃選購。
秀泰影城面費送雙色典藏海報特典
喜歡收藏海報、點綴居家空間的讀者，請把握秀泰影城於4月15日至4月28日推出的預售活動。只要購買預售票（不限SCREENX、DOLBY VISION+ATMOS或2D版本），即可獲得「典藏工藝海報」。海報外框同樣具備黑銀兩色自由翻面的巧思，讓你隨著房間裝潢隨心搭配，輕鬆提升居家美學。
不過也提醒粉絲，各影城包廳、團劃及免費兌換券不適用特典活動，贈品與加購品數量有限，送完為止；若需退票，務必連同完整特典與加購品一併退還。實際兌換順序與活動辦法，請依各影城現場公告為準。
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