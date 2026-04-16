2026-04-16 16:32 女子漾／編輯許智捷
三麗鷗迷別錯過！CASETiFY聯名大耳狗、布丁狗、帕恰狗 三狗同框萌翻全場
可愛警報直接拉滿！國際時尚配件品牌 CASETiFY 於16日宣布攜手三麗鷗推出全新「狗狗好朋友」聯名系列，讓大耳狗、布丁狗與帕恰狗三大人氣角色夢幻同框。
這次以三位角色之間療癒又溫暖的友情為靈感，把滿滿軟萌魅力變成一系列日常電子配件，從手機殼到各式配件通通被可愛攻陷，每天只要拿起手機，就像被這群毛茸茸好友圍繞。該系列已於CASETiFY台灣官方網站正式開賣，粉絲真的要小心荷包失守。
作為 2025 年三麗鷗肖像大賞前三名人氣得主，三麗鷗旗下的大耳狗、布丁狗和帕恰狗等多位角色憑藉其毛茸茸的可愛外型、獨具魅力的鮮明個性擄獲各年齡層粉絲的心。CASETiFY 全新推出三麗鷗狗狗好朋友聯名系列首度讓這三位好友同台亮相，從雪白蓬鬆的大耳狗、戴著標誌性貝雷帽的布丁狗，到活潑好動的帕恰狗，每一款電子配件都以最溫馨的形式陪伴守護粉絲們的日常。
三麗鷗狗狗好朋友聯名系列推出多款兼具可愛風格與強悍防護力的全新印花設計，除了有靠著巨大的白色耳朵從雲端飄下的大耳狗、盡情享用奶油布丁的布丁狗和悠閒散步中的帕恰狗三款印花手機殼，還有可提供客製化專屬文字的角色印花款式，打造專屬於你的毛茸茸搭檔！此外，三麗鷗狗狗好朋友聯名系列也全新推出「狗狗好朋友客製化手機殼」，自由調整每張大耳狗、布丁狗和帕恰狗角色貼紙的位置，隨心拼貼出最獨一無二的三麗鷗電子配件。
除了推出多款全新手機殼印花設計外，三麗鷗狗狗好朋友聯名系列亦推出包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼、iPad 保護殼、MacBook 保護殼、增添手機殼可愛亮點的鏡頭保護貼，以及多款 MagSafe 兼容磁吸在內的多款電子配件，如磁吸無線充電盤、Snappy™ 手機支架、Snappy™ 卡套支架等，將大耳狗、布丁狗與帕恰狗的友情延伸至生活中的每個角落。
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