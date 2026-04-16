2026-04-16 16:22 女子漾／編輯ANDREA
戶外圈頂流「Arc'teryx 始祖鳥」強勢進駐台北101！全新形象店亮點、限定款越野跑鞋一次看
來自加拿大北溫哥華的高端戶外品牌 Arc’teryx 始祖鳥，正式宣布插旗台北101購物中心！這不僅是全台最新形象店的誕生，讓熱愛戶外運動愛好者都能擁有更多的配件單品選擇，想了解更多亮點，一起往下來逛逛！
亮點1：致敬加拿大壯麗地貌，打造沉浸式「山系空間」
創立於1989年的 Arc’teryx，品牌基因深植於加拿大海岸山脈與極端氣候之中。全新的台北101形象店完美導入全球最新零售概念，將溫哥華 Squamish 的花崗岩地形與森林景致化作空間設計靈感。
為了貼近台灣玩家的需求，店內空間依據熱門的山岳活動，精準劃分為健行、越野跑與攀岩三大情境區。透過「系統化裝備（systems-based design）」的核心概念，幫助消費者輕鬆應對台灣從潮濕林地到高海拔稜線的多變地形，一站式滿足最高規格的機能穿搭。
亮點2：深耕台灣戶外文化，展出經典「初代安全吊帶」
台灣擁有從森林到高山的豐富地貌，孕育出蓬勃的登山、越野與攀岩文化。Arc’teryx 亞太區零售總監 Brittany Kirksey 特別提及，品牌深知台灣擁有深厚的山岳底蘊，這次進駐正是為了回應在地消費者長期的支持與信任。
店內不僅提供最齊全的裝備，更特別展出品牌創立初期的經典「攀岩安全吊帶（Harness）」。這項極具代表性的展品，象徵著始祖鳥不忘初衷、始終為解決真實山地需求而生的硬核精神。
亮點3：競速神鞋駕到！台北101限定「Sylan 2 越野跑鞋」搶先亮相
為了慶祝開幕，始祖鳥帶來了震撼戶外圈的獨家驚喜全新 Sylan 2 越野跑鞋 於台北101形象店率先登場，並同步推出呼應台灣越野跑熱潮的*「台北101限定配色」！
這雙專為山地競速而生的夢幻鞋款，蘊藏了滿滿的頂尖黑科技，集結了碳纖維板的強勁推進力、防碎石的極致輕量襪套包覆，以及 Vibram® 頂級大底的無敵抓地力，讓你輕盈、安全且不費力地征服各種崎嶇地形！
同場推薦：lululemon 2026春季高爾夫系列，攜手PGA名將李旻宇演繹「無痕」揮桿魅力
高爾夫球場不僅是競技的頂尖舞台，更是展現個人品味的絕佳伸展台，2026春季，加拿大專業運動品牌 lululemon 再次打破機能與時尚的界線，隆重推出 2026 全新高爾夫服飾系列，並邀請 PGA 職業高球好手 Min Woo Lee（李旻宇）帥氣演繹，展現前所未有的果嶺新美學。
擁抱「Yet」哲學：把壓力化為無可挑剔的從容
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告別尷尬汗跡！「ShowZero™」黑科技強勢升級
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