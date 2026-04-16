2026-04-16 16:19 女子漾／編輯許智捷
Disney+澡堂名場面太犯規！7部亞洲男神濕身瞬間盤點 邊佑錫、朴炯植、許凱、王鶴棣滿屏胸肌藏不住！
Disney+ 近期話題韓劇《21世紀大君夫人》一上線就掀起熱潮，不只劇情討論度飆升，邊佑錫在劇中的「沖澡戲」更成為社群瘋傳焦點，直接攻佔各大平台版面。霧氣氤氳、水光流轉的畫面，一向是戲劇中最讓人忍不住重播的經典場景，男演員卸下角色包袱、回到最真實狀態的瞬間，也往往最具魅力。
看準這波討論熱度，Disney+特別推出全新「澡堂片單」企劃，精選平台上橫跨韓劇與華語劇的7大沐浴名場面。從視覺張力到角色情緒，每一幕都精準踩中觀眾的追劇爽點，讓人一邊補劇、一邊收藏那些值得反覆回味的禁「浴」亞洲男神名場面。
禁「浴」片單1 ：《21世紀大君夫人》邊佑錫
熱播中的《21世紀大君夫人》講述出身財閥家族的成熙周（IU 飾）坐擁美貌、智慧與不服輸的性格，與除了王室名分外一無所有的王室次子理安大君（邊佑錫 飾）締結契約婚姻後，兩人在利益博弈中漸漸放下防備，從各取所需變成真心相許。首播劇情更是亮點滿滿，邊佑錫一幕讓人臉紅心跳的沐浴戲，大方展示壯碩背肌、胸肌，讓全網直呼「眼睛完全不知道該看哪」，若隱若現的曖昧感，完美拿捏觀眾「看到又看不夠」的心理。
禁「浴」片單2 ：《寶物島》朴炯植
由朴炯植領銜主演的政治復仇劇《寶物島》，講述駭入2兆韓元政治秘密資金的徐東柱（朴炯植 飾），為了摧毀企圖殺害自己的終極反派廉張先（許峻豪 飾）及其勢力，不惜一切進行復仇的故事。朴炯植一改昔日無害純情形象，首兩集就有裸身露壯肌與女友一起洗鴛鴦浴、狂吻示愛等橋段，成熟魅力與立體肌肉線條同步在線、令人心跳加速！
禁「浴」片單3 ：《子夜歸》許凱
《子夜歸》描述外表普通、實則能力非凡的捉妖師「梅逐雨」（許凱 飾），與白天是風流直率貴族女子、夜晚卻能變身為擁有妖力的貓妖「武禎」（田曦薇 飾）之間的宿命糾葛。劇中許凱大方上演泡澡戲，與近期火爆全網的女神田曦薇展開曖昧互動，讓人不知道眼睛開看兩位主演的超高顏值、超甜互動、還是許凱自爆為戲瘋狂健身的好身材！
禁「浴」片單4： 《藏海傳》肖戰
《藏海傳》由《甄嬛傳》導演鄭曉龍執導，肖戰與張婧儀主演，雖說是收視口碑雙豐收的古裝權謀大劇，劇中的沐浴戲卻也不容小劇，是讓觀眾「心跳與腦子同時轉」的經典場景之一。劇中肖戰飾演藏海，與莊之行的共浴場景，表面是沐浴、實則是一步關鍵棋：藏海藉機展示身上特有的印記，讓對方認出自己的真實身分，就此將其納入復仇棋局。劇情張力拉滿之餘，肖戰的肩背線條與腹肌成為全網討論焦點，近10分鐘的超長浴池戲，謀略與視覺雙雙在線，堪稱古裝澡堂場景天花板。
禁「浴」片單5 ：《大奉打更人》王鶴棣
現代打工人楊凌（王鶴棣 飾）意外穿越至大奉王朝，憑藉現代知識與推理特長在人心詭譎的古代世界，與女主角田曦薇飾演嬌蠻可愛的臨安公主破案闖關，不過這次讓觀眾討論度飆升的，不只是劇情，還有王鶴棣在劇中水中施展武功一幕裸上身現身，厚實胸膛與結實有肉的好身材直接讓全網沸騰。值得一提的是，這副身材可不是天生的，王鶴棣曾分享一週七天、一天不落的健身紀錄，網友看完直呼「帥哥都這麼努力了，還有什麼資格偷懶」。努力的人最帥，胸肌更帥！
禁「浴」片單6 ：《在你燦爛的季節》蔡鍾㶸
李聖經、蔡鍾㶸主演的《在你燦爛的季節》以溫柔細膩的青春情感打動觀眾，播出至今好評不斷，故事描述兩人在人生最徬徨的時刻，因一段意外相遇而悄然改變命運。劇中特別安排蔡鍾㶸更衣的養眼片段，展現「天使臉蛋、魔鬼身材」的反差魅力，溫暖笑容搭配好身材所散發的「犬系男友」感圈粉無數，療癒心情之餘更不忘滋養觀眾眼睛。
禁「浴」片單7 ：《玉茗茶骨》侯明昊
由《延禧攻略》金牌製作團隊操刀，古力娜扎、侯明昊主演的《玉茗茶骨》，講述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊 飾）上任淳安縣令後屢破奇案，卻因捲入一樁殺妻舊案而身陷追殺，關鍵時刻被茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）從死亡邊緣救回，兩人鬥智互撩，日久生情。本次入選重點場景在令觀眾心跳漏拍的故事高潮「激吻圓房戲」之後 — 侯明昊緊接著以裸胸起床的畫面、睡眼矇矓的伸手尋找古力娜扎，曖昧餘韻與視覺衝擊力雙雙拉到最高點！
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