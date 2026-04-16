《逐玉》爆紅關鍵曝光！12部「雙強CP」古裝劇一次看 劉宇寧這部直接封神

《逐玉》爆紅關鍵曝光！12部「雙強CP」古裝劇一次看：勢均力敵的戀愛才最上頭。圖片來源：官方微博

近期由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》掀起高度討論，劇中從契約關係到生死相依的情感鋪陳，正是「雙強CP」最具代表性的範例。兩人從利益出發、在算計中靠近，不僅讓劇情更有張力，也讓觀眾對這類關係產生高度共鳴。

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這類「雙強CP」強調角色對等與情感博弈，少了無條件付出，多了現實考量與情緒張力，也讓整體劇情更具層次與討論度。從權謀布局到情感轉折，每一步關係推進都更耐人尋味，也成為近年觀眾特別買單的古裝劇類型之一。

本次整理近三年話題度與討論度兼具的12部雙強古裝劇，帶你一次掌握這波最受矚目的戀愛趨勢。

雙強古裝劇推薦1：《逐玉》

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主演：田曦薇、張凌赫

為了保住家產，屠戶女樊長玉主動與權臣謝征談條件成婚。婚後兩人一邊聯手查案、對外周旋，一邊暗中試探彼此，始終各懷心思、互相防備。

關鍵轉折在於樊長玉捲入命案，謝征明知出手相護會影響自身仕途，仍選擇站在她這一邊，兩人關係也從「互相利用」逐漸轉為「開始偏袒」。隨著朝堂鬥爭升級，身分與立場不斷拉扯，這段關係也正式進入考驗。

雙強古裝劇推薦2：《九重紫》

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主演：孟子義、李昀銳

竇昭帶著前世記憶重生，為了擺脫原本被犧牲的命運，主動改變婚姻選擇；出身將門的宋墨起初對她的行為處處提防，對這段關係始終保持距離。

婚後兩人各自佈局，竇昭在內宅周旋於宗族與權勢之間，步步拆解潛藏危機；宋墨則在外征戰、捲入朝堂勢力鬥爭。關係轉折點在於宋墨逐漸發現竇昭多次提前預判局勢、化解危機，開始放下戒心並選擇信任，兩人也從各懷心思的夫妻，轉為真正並肩作戰的盟友。

雙強古裝劇推薦3：《江湖夜雨十年燈》

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主演：周翊然、包上恩

慕清晏身為魔教少主，武功高強、心思深沉，為查清江湖勢力與門派紛爭暗中佈局；蔡昭則是性情通透的正派女俠，在行走江湖過程中逐步捲入各派恩怨。兩人因立場對立而相遇，從最初的防備與試探，到在多起江湖事件中被迫合作，一步步逼近背後更大的陰謀。

劇情中段的關鍵在於，蔡昭逐漸察覺慕清晏並非單純行事，而是早已掌握部分局勢，甚至在某些關鍵時刻利用她推進計畫。她並未因此翻臉，而是在看清局勢後選擇反向利用，將自己放入這盤棋局之中。兩人關係也從單純對立，轉為互相算計的對弈關係，最終在更大的江湖危機下再次選擇並肩。

雙強古裝劇推薦4：《朝雪錄》

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主演：李蘭迪、敖瑞鵬

秦莞原為大理寺卿之女，家族蒙冤後以「秦莞」之名存活，憑藉精湛醫術與驗屍能力專責查案，擅長從細節還原真相；燕遲身為睿王世子，同時也是朔西軍少帥，手握軍權與情報資源，負責調度人力、壓制各方勢力。兩人因查案相識，從最初各自試探，到逐步形成分工明確的合作關係。

隨著案件一層層深入，秦莞多次透過驗屍與線索推翻既有結論，甚至直指權貴牽涉其中，也讓燕遲逐漸改變對她的看法，開始信任她的判斷。兩人關係從單純合作，轉為能互相支撐的默契搭檔，最終聯手揭開牽動朝堂的舊案與權力陰謀。

雙強古裝劇推薦5：《入青云》

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主演：侯明昊、盧昱曉

明意為女扮男裝潛入權力核心的人物，帶著任務接近紀伯宰，行動目標明確，擅長偽裝與情報判讀；紀伯宰則是世子身分，外表風流不羈，實際掌握局勢與人心，對身邊所有人都保持警惕。兩人在初期多次交鋒，從對話、情報交換到刻意設局試探彼此底線，關係始終處於「看破不說破」的狀態。

隨著局勢推進，明意在多次關鍵行動中展現判斷與手段，逐漸影響紀伯宰原本的布局；紀伯宰也在過程中察覺她並非單純棋子，開始重新評估她的價值與立場。兩人關係從彼此防備，轉為在算計中互相利用，最終在更大的權力對抗下選擇聯手，形成帶有策略性的同盟關係。

雙強古裝劇推薦6：《折腰》

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主演：宋祖兒、劉宇寧

小喬出身喬氏一族，為穩住家族局勢被迫嫁給鎮守邊關的魏劭。兩家本就立場對立，這段婚姻從一開始就是權力交換。婚後兩人並未建立情感，而是各自保留底牌，在同一屋簷下不斷試探與周旋，關係始終處於拉鋸狀態。

戰事爆發後，魏劭率軍出征，小喬則留守後方，穩住府中局勢並處理內部叛變與權力鬥爭。隨著局勢升溫，兩人分別在前線與後方承擔壓力，也開始在關鍵時刻相互支援。關係從原本的互不信任，逐漸轉為帶有依賴的合作，但始終被家族立場與權力選擇牽制，成為兩人之間最大的矛盾。

雙強古裝劇推薦7：《柳舟記》

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主演：張晚意、王楚然

崔行舟為追查朝中舊案，隱瞞王爺身分接近失憶的柳眠棠，以另一個身分與她建立關係，藉此蒐集線索與掌握局勢。柳眠棠在記憶缺失的情況下逐漸對他產生信任，兩人相處看似穩定，實則建立在層層謊言之上。

隨著記憶逐步恢復，柳眠棠開始察覺崔行舟言行中的異常，轉而暗中追查他的真實身分與目的。兩人關係也從原本的被動依附，轉為彼此試探與對抗，當雙方都握有關鍵資訊後，是否繼續合作，成為這段關係最關鍵的轉折。

雙強古裝劇推薦8：《一笑隨歌》 雙強古裝劇推薦8：《一笑隨歌》

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主演：李沁、陳哲遠

付一笑為身負任務的女箭手，行動果斷、擅長遠程刺殺，最初以刺客身分接近目標；鳳隨歌則為皇子，掌握權力核心，同時暗中佈局各方勢力，對外看似從容，實則步步為營。兩人開局即處於敵對立場，多次在任務與行動中正面交鋒，彼此試探底線。

隨著局勢變化，兩人因共同敵人被迫暫時聯手，在行動中交換情報、互相掩護，逐步建立最低限度的信任。關鍵轉折在於多次生死關頭的互救，使原本的對立關係出現裂縫，從單純敵人轉為策略合作。最終在更大的權力與陰謀對抗中，兩人關係在立場與情感之間反覆拉扯。

雙強古裝劇推薦9：《與鳳行》 雙強古裝劇推薦9：《與鳳行》

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主演：趙麗穎、林更新

沈璃身為靈界女王爺，因被迫指婚選擇逃婚，意外流落人間；行止則以凡人身分隱居，實際上是掌控天地規則的上古神君，長期暗中觀察三界局勢。兩人初次相遇時彼此試探、互不信任，在人間歷經一連串事件後逐漸建立默契，並在多次危機中聯手對抗異變。

隨著沈璃回歸靈界、行止真實身分逐步揭開，兩人所處立場再次產生分歧。面對更大的局勢與責任選擇，關係也從並肩合作轉為拉扯與對立，在情感與使命之間反覆掙扎，成為整段關係最關鍵的考驗。

雙強古裝劇推薦10：《墨雨云間》

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主演：吳謹言、王星越

薛芳菲背負冤案重返京城，憑藉才名與手段逐步打入權力核心，展開縝密復仇布局；肅國公蕭蘅身居權臣之位，熟稔朝堂權術，在觀察局勢後選擇與她結盟。兩人以各自目標為前提，建立起互利又帶有戒備的合作關係。

隨著布局推進，兩人多次聯手設局，從宴會試探人心、藉案件牽出舊勢力，到運用人際關係層層逼近目標，彼此既合作也牽制。關係從單純利益交換，逐步轉為高度默契的策略同盟，在一次次精準配合中建立信任，也讓彼此在權力博弈中成為不可替代的存在。

雙強古裝劇推薦11：《雁回時》

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主演：陳都靈、辛雲來

莊寒雁表面柔弱溫順，實際心思深沉，暗中佈局、步步為營，逐步接近權力核心以完成自身計畫；傅雲夕則負責查案與追查異常線索，身分冷靜克制，擅長從細節中拼湊真相。兩人因案件交會，從最初的試探與觀察，逐漸形成帶有戒備的合作關係。

隨著調查深入，傅雲夕開始察覺莊寒雁言行中的不尋常，從零散線索拼湊出她背後隱藏的動機；莊寒雁則在計畫推進中不斷修正策略，避免被完全看透。兩人關係建立在「彼此知道對方不單純，卻尚未揭穿」的狀態，在試探與拉鋸之中推進劇情，最終在更大的局勢下被迫重新選擇立場。

雙強古裝劇推薦12：《白月梵星》

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主演：白鹿、敖瑞鵬

白爍為報恩踏上修行之路，在歷練過程中與妖族強者梵樾相遇。兩人分屬人族與妖族陣營，立場對立，初期始終保持警戒與距離，在多次交鋒與試探中確認彼此底線。

隨著任務推進，兩人因局勢被迫聯手，從除妖行動到破解困局，共享關鍵情報、互相掩護撤退，在一次次合作中逐漸建立默契與信任。直到身分與責任逐步浮出水面，人妖對立再次升高，兩人也被迫在情感與立場之間做出選擇，成為關係最大的考驗。