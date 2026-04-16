2026-04-16 11:45 女子漾／編輯許智捷
飛機座位暗藏地雷！專家曝「最危險座位」多數人都愛選 感染率高到嚇人
期待已久的出國之旅，結果回國直接「順便帶一包感冒」？先別急著怪自己玩太瘋，問題可能出在：你選的飛機座位！有傳染病專家點名，機艙內的座位位置其實會直接影響你接觸病毒的機率。最讓人意外的是，大家圖方便超愛的「走道位」，竟然被醫師認證為機艙裡的「細菌磁鐵」，風險直接拉高！下次劃位前，真的要多想一下，不然開心出國、狼狽回國的劇情很可能再上！
飛機上選位該避免哪裡？
為什麼大家愛到不行的飛機「走道位」，其實暗藏風險？專家直接點出 3 大關鍵，讓人看完秒想換座位！像是感染科醫師 Jarrod Fox 就提醒，走道位最大問題就是「人太多」。整趟飛行中，所有去上廁所、走動的乘客都會從你旁邊經過，等於你被迫近距離接觸更多人，病毒暴露機率自然飆高；再來，扶手根本是隱形地雷，醫師 Jen Caudle 指出，遇到亂流或站不穩時，大家都會下意識抓走道扶手，直接變成「共用毛巾」等級的細菌熱區；最後，如果剛好坐在廁所附近更慘，排隊人潮＋近距離呼吸，感染風險直接再加倍。簡單說，走道位雖然方便，但同時也是機艙裡的高風險區，下次劃位前真的要三思！
想在飛機上遠離病毒？醫師們直接給答案：選「靠窗位」就對了！埃默里大學研究指出，靠窗座位堪稱機艙內的「避病神位」，關鍵就在於它能幫你有效隔絕人流，不用一直被走道來來去去的乘客近距離擦身而過，大幅降低接觸風險；另外訂位時再加一招：盡量選「遠離廁所」的靠窗位置，直接避開人潮聚集熱區，感染機率再往下壓。簡單來說，想要飛得安心又健康，靠窗＋遠離廁所這組合就是你的最佳解！
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