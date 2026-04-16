《Prada惡魔2》劉玉玲爆20歲誤診乳癌！「白挨一刀」人生觀徹底改變。圖片來源：Disney、翻攝網路

以《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》等電影站穩好萊塢的華裔女星劉玉玲（Lucy Liu），加入演出的經典時尚電影《穿著Prada的惡魔2》上映進入倒數，雖然她在劇中飾演的角色仍舊高度保密中，但她舉手投足散發的自信氣場讓劇迷超期待。不過近日劉玉玲接受外媒《People》專訪透露，自己也不是一開始就「超敢」，而是因在1990年代時被誤診白白挨了一刀，自此之後才開始懂得為自己爭取權益！

自去年中宣布加入《穿著Prada的惡魔2》陣營後，劉玉玲將在劇中飾演怎樣的角色就令人高度期待，隨著電影即將上映，這一切還是沒有解密，劉玉玲也以「一個神秘角色」賣足關子，並表示這部備受期待的續集「將會非常精彩」。

劉玉玲加入《穿著Prada的惡魔2》陣營，她形容自己在劇中是一個神秘的角色。圖片來源：IG@tdwp2

總是給人自信、正能量印象的劉玉玲，近日在接受《People》雜誌獨家專訪時透露，自己其實不是一開始就這麼懂得為自己爭取權益，而是在多年前曾被誤診的經驗！

今年57歲的劉玉玲表示，自己在20多歲時發現乳房裡有腫塊後去就醫，沒想到醫生僅以觸診就判定為乳癌，還火速安排了手術，不過直到手術之後才發現是誤診。

劉玉玲表示，因當年的醫療資訊較匱乏，加上沒有網路資源，自己一來因為害怕、加上信任醫生沒有想太多，後來才想到自己當時並沒有做篩檢，也沒有後續的超音波或乳房X光檢查，沒想到因此白挨了一刀。

劉玉玲透露自己20多歲時被誤診的經驗。圖片來源：IG＠lucyliu

不過也因為這段烏龍經歷，劉玉玲表示：「我想那是我開始懂得如何為自己爭取權益的起點。」也造就了現在的她，如今她不但自己重視早期檢查、健康篩檢，更與輝瑞合作，擔任「每一次突破都至關重要」（Every Breakthrough Matters）的健康宣傳活動大使，呼籲人們要重視自身健康，並可透過癌症篩檢早期發現。「無論你多麼忙碌，篩檢都能救命，因為很多時候，癌症發現得太晚，到那時，你基本上只能手忙腳亂地尋找資源了。」

擁有超狂好身材的劉玉玲，現在是健康宣傳活動大使，呼籲人們要重視自身健康，每年更要定期檢查。圖片來源：IG＠lucyliu

對於誤診的過去，她也不想深究，「我認為一切都應該從一個更積極的角度出發，因為時光無法倒流。」自己更應該思考的是，可以做些什麼不同的事情？什麼才是對自己和他人更好的選擇？「我認為這至關重要，因為我不想再失去任何人，也不想讓人們感到受傷、困惑和恐懼。」同時希望定期篩檢能成為大家日常生活的一部分。

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