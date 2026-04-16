2026-04-16 11:03 享民頭條
代買虛擬貨幣竟成詐欺被告？貓董律師揭工作詐騙陷阱：恐淪人頭帳戶還被列警示帳戶
記者/鄭欣宜報導
近年詐騙手法不斷翻新，近期出現一種以工作機會為包裝的詐騙模式，要求民眾協助代買虛擬貨幣，並以「銀行轉帳有限額」、「客戶交易量大」、「協助合法節稅」等理由，誘使民眾提供帳戶收款。貓董律師（王心婕）指出，這類案件已成為實務上常見的詐騙手法，不少人因此在不知情的情況下，淪為人頭帳戶，甚至被列為警示帳戶並捲入刑事案件。
專門處理警示帳戶與虛擬貨幣詐騙案件的貓董律師表示，詐騙集團通常會透過社群平台或工作群組接觸被害人，要求協助代購虛擬貨幣。過程中，對方會強調自身因銀行交易限額或稅務規劃需求，請求民眾協助代為購買，並提供資金匯入帳戶。
然而，這些匯入款項往往來自其他詐騙被害人。一旦帳戶接收這些資金，該帳戶即可能被警方列為涉及詐騙金流，進而被通報為警示帳戶，導致提款、轉帳等功能全面受限。
更嚴重的是，當事人可能因此同時面臨刑事責任。貓董律師指出，在實務上，若被認定有提供帳戶供他人使用的情形，可能被認為涉及詐欺或洗錢相關犯罪，進而成為刑事案件的被告。即使當事人主觀上並無犯罪故意，仍須透過偵查程序釐清事實，就算後續獲得詐欺洗錢不起訴處分，過程中往往也耗費大量時間與心力。
此外，許多當事人誤以為只要最終不起訴，帳戶就會自動恢復正常使用，但實際上，若同時涉及警方的告誡處分，則需另外透過撰寫訴願書或職權撤銷告誡聲請書等程序處理，並非不起訴即可自動解除告誡，有關警示帳戶與告誡之差異，可參考貓董律師官方網站。
貓董律師提醒，凡涉及「代收款項」、「代買虛擬貨幣」、「協助資金流轉」等情形，應提高警覺，避免提供個人銀行帳戶資訊。若已發現帳戶異常或遭警方通知，應儘早釐清案件事實與法律定位，避免因錯誤處理而擴大風險。
在詐騙案件日益複雜的情況下，民眾在面對看似合理的工作或投資機會時，更應謹慎以對，切勿交出銀行等重要資訊，以免在不知情的情況下，從受害者變成案件中的被告。也歡迎民眾進入貓董律師的官網：https://fintech-legal.tw/，查看更多實用的詐騙自救資訊。
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