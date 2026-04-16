2026-04-16 11:15 造咖
孔雪兒才爆紅就出局？《百妖譜》女主換人 傳2大原因輸給「趙露思師妹」
孔雪兒參演過多部爆劇，去年在《折腰》中以鄭楚玉一角爆紅，今年再參演由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》，並與鄧凱上演虐戀，人氣迅速攀升。網傳她將搭檔鄧為出演新劇《百妖譜》，並擔任女主角，不料現在卻遭傳女主改由劉些寧演出，原因也隨之曝光。
孔雪兒在《折腰》中飾演鄭楚玉一角，心悅於男主角魏劭，並與魏母多次陷害女主小喬，其中一段勾引劉宇寧的嫵媚身段，更是讓人印象深刻，甚至讓她被封為「邪惡水蜜桃」。
今年話題度超高的《逐玉》，一樣有她的蹤影，以演女二「俞淺淺」一角深植人心，與鄧凱飾演的「齊旻」上演虐戀，網路討論度完全不輸男女主角張凌赫、田曦薇，未來發展也相當被看好，更火速二搭，共同演出《將門毒后》裡的沈玥與皇甫灝，真無情、純利用的政治聯姻情節，備受粉絲期待！
玄幻小說《百妖譜》擁有不少書迷，後改編成網絡動畫依然收穫不少粉絲，也傳出將翻拍成影視劇。原先流傳將由《長相思》的鄧為、孔雪兒擔綱出演，不過適逢演藝寒冬，儘管孔雪兒人氣不俗，卻因招商能力被質疑，且公司也未替她極爭取資源，被認為恐無能力扛劇，最後傳出女主角將改由《墨雨雲間》爆紅的劉些寧接手。
劉些寧在簽約虎鯨文娛，演藝資源快速上升，由原先的女二晉升女一，該公司背靠優酷，旗下藝人還有趙露思，也成為其師妹，也讓外界感嘆孔雪兒雖具備演技與外貌優勢，卻因星運不佳而與鄧為的合作告吹。
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