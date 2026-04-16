2026-04-16 10:03 女子漾／編輯ANDREA
全網敲碗！5部「未開播卻超期待」陸劇推薦，張凌赫大談禁忌戀、田曦薇化身極致惡女！
既然已經看過《逐玉》這部大火陸劇，接下來當然要無縫接軌其他的神仙好劇！小編立刻為大家火速更新、嚴格盤點出真正「2026尚未開播但讓網友備受期待的陸劇ＴＯＰ5」，這次的片單保證全是熱騰騰的待播庫存，光看卡司和劇情設定就讓人超級期待，快把這篇全新片單收藏起來！
推薦1.《這一秒過火》主演： 張凌赫、王楚然
喜歡虐心狗血劇情與極致氛圍感的姊妹們注意了！這部改編自匪我思存經典小說的民國大劇，未播先火。張凌赫化身瘋批霸道的軍閥，與氣質冷豔的王楚然上演一段錯綜複雜的「禁忌叔嫂戀」。極限拉扯的曖昧氛圍與頂級高顏值組合，讓人隔著螢幕都能感覺到滿滿的性張力，期待值直接飆破天際！
推薦2.《烽影燃梅香》主演：王楚然、李宏毅
預計在今年五月上線的《烽影燃梅香》，絕對是古裝迷必追的首選！王楚然在劇中挑戰擁有雙重人格的少女，白天是柔弱可親的世家小姐，夜晚則化身冷酷嗜血的皇家女特工，搭配李宏毅飾演的少年將軍，展開跨越生死的宿命虐戀。紅衣短刀的絕美打戲路透一出，又颯又美的模樣直接讓網友們大暴動！
推薦3.《嫁金釵》主演：田曦薇、閆桉
看慣了甜美可愛的模樣，這次要來點不一樣的！在《嫁金釵》中，田曦薇將挑戰一人分飾兩角，分別演繹隱忍滿懷抱負的底層女孩，以及表面嬌縱實則心機深沉的「極致惡女」假千金。打破以往形象的反差設定超級帶感，搭檔飾演世子的閆桉，新鮮的組合絕對能帶給觀眾全新的視覺衝擊。
推薦4.《歸鸞》主演： 張凌赫、林允
繼前陣子的爆款劇後，張凌赫的古裝存貨依舊超強大！在《歸鸞》中，張凌赫挑戰演出心思深沉、霸氣十足的亂世梟雄，與林允飾演的亡國公主展開充滿權謀算計的宿命之戀。兩人在家國仇恨與個人情感中不斷極限推拉，張力滿滿的劇本設定加上精緻的服化道，光看劇照就充滿了濃濃的破碎感與宿命感。
推薦5.《天才女友》主演： 田曦薇、胡一天
治癒系的校園甜寵劇永遠不嫌多！由「甜妹天花板」搭檔長腿男神的《天才女友》，堪稱顏值與「最萌身高差」的完美組合。女主角在劇中展現元氣滿滿的可愛少女風，化身聰慧學霸。劇中不僅充滿青春期懵懂的戀愛酸甜，更有主角們在課業與夢想中共同成長的熱血，絕對能一秒喚醒妳的少女心！
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