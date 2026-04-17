2026-04-17 09:34 女子漾／編輯張念慈
媽祖生轉運關鍵日！「怎麼拜最靈」一次看 3生肖被點名財運、姻緣大爆發
2026年媽祖生將在5月9日登場，這一天不只是全台信眾的重要節日，更被視為一年之中能量最強的轉運時機之一。隨著「三月瘋媽祖」熱潮展開，大甲媽、白沙屯媽祖等遶境活動接連登場，廟宇香火鼎盛、氣場達到高峰。塔羅盤小孟老師指出，今年有3大生肖在媽祖誕辰當天特別容易獲得庇佑，只要誠心參拜，有機會讓財運、感情與事業同步翻紅。
文章目錄
媽祖生日是幾號？2026天上聖母聖誕時間一次看
媽祖又稱「天上聖母」，是台灣最具代表性的民間信仰之一。每年農曆3月23日為媽祖誕辰，2026年換算為國曆5月9日（星期六）。
這一天不僅是祝壽日，更被視為祈福、補運的重要節點。許多信眾會選擇在當天或之前前往參拜，祈求平安健康、財運亨通與感情順利。
媽祖生日什麼時候拜最好？時間點有關鍵
關於最佳參拜時間，多數民俗說法認為，早上7點至下午4點之間陽氣較旺，是最適合祈福的時段。不過實際上只要廟宇開放，都可以依照自己的時間前往參拜，重點仍在於誠心。
媽祖生轉運生肖曝光！這3生肖運勢最強
小孟老師點名「3大生肖」，只要在媽祖生日當天虔誠參拜，有機會讓財運、姻緣、事業運大爆棚、好運連連。
第三名：生肖雞
屬雞的人在拜媽祖之前，最好將儀容打理好，戀愛運將明顯上升。說不定能使心儀對象與你心意相通，有機會擺脫單身。
第二名：生肖猴
屬猴的朋友拜媽祖，有望獲得神明加持，會吸引身邊的朋友、同事、貴人向你靠近，有機會得到賞識、升官發財，大幅提升事業運與貴人運。
第一名：生肖蛇
不論是正財還是偏財，屬蛇者在這天拜媽祖都會有好表現，只要肯努力衝業績，就可能獲得獎金紅利，甚至中獎或有意外之財進帳。
媽祖生日供品怎麼準備？常見供品清單一次看
祭拜媽祖的供品可以依個人心意準備，但常見選擇包括壽桃、壽麵、紅龜粿、水果與鮮花，象徵祝壽與吉祥。
此外也有一說，媽祖喜愛優雅與美感，因此有些信眾會準備清茶、花束，甚至化妝品或保養品作為心意表達。
媽祖供品注意事項！水果與鮮花有眉角
在準備供品時，有幾個細節容易被忽略。水果必須完整、不可破損，也不能使用切過的水果，並且建議選擇單數數量，象徵陽氣與吉利。常見如蘋果代表平安、鳳梨象徵好運、橘子代表吉祥。
要特別避免像番茄、芭樂這類多籽水果，或氣味較重的榴槤與檸檬。
鮮花則建議選擇百合、蝴蝶蘭、繡球花等，象徵祝福與尊敬，避免使用假花或帶刺植物。
媽祖生日怎麼拜？完整流程一次看懂
參拜流程其實不複雜，但順序很重要。一般會先向天公（玉皇大帝）致意，再進入主殿向媽祖祝壽與祈願，記得報上姓名、生辰與住址。
接著依序向其他神明敬香，保持平等與尊重，最後再燒化金紙並收供品。如果不確定流程，也可以參考廟方指示或詢問現場人員。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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媽祖生日祝賀詞怎麼說？這樣講最得體
除了祈願，不少信眾也會在這天向媽祖祝壽。常見祝賀詞包括「恭祝天上聖母聖誕千秋」、「聖壽無疆，保境佑民」、「神恩廣被，福澤綿延」等。
若是口頭祈福，也可以簡單表達感謝與祝福，再說出自己的願望，重點在於誠心而非形式。
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