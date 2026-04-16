2026-04-16 08:26 女子漾／編輯張念慈
穀雨一到運勢大洗牌「7大禁忌曝光」 命理師警告：做錯恐衰整季
隨著春天進入尾聲，4月20日迎來二十四節氣中的「穀雨」，象徵萬物生長、雨水增多的重要時刻。塔羅牌小孟老師提醒「穀雨7大禁忌」，穀雨不只是農作關鍵節點，更被視為能量轉換的重要時間點，一旦觸犯禁忌，恐影響接下來整季的運勢與健康。他同時也曝光一招「穀雨開財法」，只要掌握時辰與簡單儀式，就有機會為自己招來好運與財氣。
穀雨由來:
民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣佈倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。
另外穀雨也是春天最後一個節氣，也是24節氣中第6個節氣，穀雨開始雨水會增加，因為冷暖空氣交會因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，也適合農夫播種耕田。
穀雨禁忌:
1.戒爆怒:
穀雨日天氣忽冷忽熱因此疲氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。
2.不宜減衣物
穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。
3.避去森林:
穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。
4.注意除溼
穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。
5.小心用電
穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。
6.傳染疫情變多
穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。
7.上山要注意
穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往上區。
開財運方法：
準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日早上9:00-11:00，向天外祈求財運大發，此碗米為馬年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。
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