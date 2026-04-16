《魅影巨星》：褪去巨星的華麗武裝，絲縷纏繞間最具侵略的病態魅力

2026 金馬奇幻影展的開幕片《魅影巨星》（Mother Mary），描述傳奇流行巨星「聖母瑪莉」（安海瑟薇飾演），在復出演唱會前夕，找上了疏遠多年的好友，打造全新又完美的無台形象。然而，這位服裝設計師好友，卻跟巨星有著難以言說的秘密。

由「金獎製造機」A24 製作的話題強片，是大衛羅利作為流行音樂粉絲的狂熱頌歌，聖母瑪莉融合了瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）等多位流行天后元素打造而成。

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瘋魔轉身：安海瑟薇再創演技巔峰

回顧安海瑟薇（Anne Hathaway）演藝生涯，許多人對她的印象仍停留在 2015 年《高年級實習生》中那份真摯且溫暖的職場魅力。

然而，在《魅影巨星》中，觀眾將目睹她徹底「瘋魔」的形象轉變。她所飾演的流行天后，散發出一種帶有侵略性、近似病態的反差美感，神祕而致命，讓人即便感到不安卻仍無法移開視線。這種從溫柔到瘋狂的演技跨度，無疑是《魅影巨星》最耀眼的靈魂。

針線交織：布料之下是赤裸的禁忌秘密

本片以當代多個天后的成名之路為原型，勾勒出即將重返巔峰的「聖母瑪莉」矛盾與困境。故事始於她找回多年未見的設計師老友，想要量身打造新裝。在電影中，看似是為了舞台復出，但每一個畫面，都是試圖想找回在鎂光燈與群眾注視下，早已支離破碎的真我。

在這場關於「美」的權力博弈中，「布料」成為了她們之間唯一的語言，也是最私密的觸碰。 電影細膩捕捉了女性之間那種難以言說的張力——藏在華服底下的，是天后光環下最赤裸、最渴望被理解的靈魂。

彼此心中那扇渴望窺探，卻遲遲不敢推開的門，交織成了演藝圈繁華背後，最深沉且不能說的禁忌祕密。

縫補傷痕：一場超越成名的心靈修復

演藝圈的愛恨情仇與權力拉扯，在導演的鏡頭下都化作了一絲布縷，與歌舞劇、鬼魅般的視覺風格融為一體。那些經年累月的傷痕，在針線的往返穿梭之間看似縫合，卻也在強烈的執念拉扯間再度被撕裂。

儘管《魅影巨星》帶著心理驚悚的驚悚色彩，但其核心本質更像是一個關於「修復」的故事。它試圖修復那些跟著世界遊走，在過程中破損的皮囊，更試圖修復那段遺失在時光裂縫中，卻始終繾綣於指尖的深刻情感。

電影資訊

電影：《魅影巨星》（Mother Mary）

出品國家：美國

上映日期：2026/04/17 全台上映

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