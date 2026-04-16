他把3億分給32個人,卻不用遗囑 因為他知道一用遺囑,你想給的人未必拿得到

你以為寫遺囑就沒事了？

錯！

台灣最經典的例子之一，就是張榮發的#遺產爭議。

他不只留下遺囑，還清楚交代財產分配。

但結果是—子女對簿公堂，張榮發過世10年，遺產分配的爭執與訴訟仍在持續中。

遺囑寫了，爭議沒有消失，反而更激烈！

這不是個案，而是很多台灣家庭正在面對的現實。

遺囑可能被挑戰

特留分可以被主張

兄弟姊妹依法可以參與分配

你想給的人，最後未必能完整拿到。

你以為你安排好了，但法律會告訴你：不好意思，你的安排不算數。

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5556的經紀人-孫德榮，65 歲，罹患膀胱癌第三期。

他提及約3億元遺產的分配原則，律師愣住了—32 個親友，名單中沒有一位姓孫者，他強調「他們只要讓我快樂，我就給」，資產將分給真正對他好的人。

有人拿現金，有人拿房子，有人拿急難救助金。

但最讓律師驚訝的不是人多，而是—最近，孫德容把這 32 個人的親友，全數改成保單受益人。

外界以為他是在支持養子唯哲的保險事業。

沒錯，但只說對了一半。

真正的原因是：他終於懂了。

———

台灣人最忽略的真相：保單，是目前最接近「可控制分配」的工具。

大多數人買#保險，只想到保障。

但孫德榮想到的是—傳承分配。

因為他知道：

遺囑會被挑戰

遺產會被爭奪

法定繼承人可以主張#特留分

他想給的人，可能最後什麼都拿不到

但保單不同。保險金不是遺產。

受益人拿到的是保險金，不是遺產，不受特留份的約束。保單是契約，法律性質完全不同。

但這裡有一個很多人會搞錯的重點：即使保險理賠被實質課稅，國稅局可以把保險金拿來課稅但不能把這筆錢拿回來重分

也就是說—就算被認定需要計入#遺產課稅，視同遺產≠遺產那只是課稅邏輯不是分配邏輯

因為在法律上，這筆錢仍然屬於受益人，而不是遺產。

這代表什麼？

代表他可以把錢——精準送到他想給的人手上。

不被稀釋、不被瓜分、不被挑戰。

不用等遺產稅完稅，當他上天堂，馬上就可以把錢送到想給的人手上！

———

他說：「他們讓我快樂，我就給！」

但沒有人問他：那你快樂過嗎？這句話聽起來感性，但背後是極度理性的法律設計。

過去，他沒有子女、沒有配偶。

依法，他的兄弟姊妹與其子女，都能主張特留分。

如果他用遺囑分配，這些人只要一句我要主張特留分，他想給的人，就會被迫分一杯羹。

所以他選擇保單。

因為保單，是他能掌握的分配主導權。

———

你以為你不需要？

其實你最需要。

你不需要 3 億才要規劃。

你只需要一個你想保護的人。

大多數人不是不在乎財產，而是不知道財產可以這樣流動。

孫德榮花了一輩子，才弄清楚誰對他好。

然後他用保單，把這份清醒鎖進法律裡。

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你以為你還有時間，但真正的問題是：你想給的人，等得起嗎？

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