2026-04-15 17:25 White
如何寫好提示詞？AI 影片生成的五大要素拆解
在 AI 影片生成的世界裡，很多人一開始都以為這是一條捷徑：輸入幾個提示詞，等待片刻，就能得到一段影像。聽起來簡單，甚至有點魔幻。
但真正開始操作後才發現，影片生成並不如想像中直覺。畫面不穩定、角色不一致、情緒斷裂，這些問題層出不窮。原因在於——AI 並沒有替你思考，它只是放大了你的表達方式。
要讓生成結果更接近理想，關鍵不在於「多試幾次」，而在於你能否把腦中的畫面拆解成清晰的語言。這就是提示詞的力量：它不是關鍵字的堆疊，而是一種結構化的思考。
在這篇文章中，我將帶你拆解 AI 影片生成的挑戰，並示範如何撰寫不同層次的提示詞，讓你的影像更穩定、更貼近想像。
一、從「容易」到「不直覺」
初次接觸 AI 影片生成時，很多人會以為只要輸入幾個提示詞，就能快速得到理想的成果。但實際操作後才發現，影片生成的複雜度遠高於靜態影像。畫面不穩定、角色不一致、情緒斷裂等問題層出不窮，甚至多次嘗試也未必能解決。有時候越修越偏，像是在追逐一個不斷變形的幻影。
二、AI 的本質：放大「表達」
在反覆摸索的過程中，逐漸浮現一個理解：AI 並沒有讓創作變簡單，它只是放大了「你如何表達」這件事。
- 描述越清楚 → 結果越接近
- 提示越模糊 → 影像容易失焦
所謂的「加速創作」，其實是建立在創作者本來就能精準表達的前提之上。
三、提示詞不是關鍵字，而是結構化思考
很多人誤以為提示詞只是「關鍵字的排列」。事實上，它更像是一種結構化的思考過程：
- 拆解畫面：角色、場景、氛圍、動作
- 轉化語言：把腦中的影像轉成可被模型理解的描述
- 建立邏輯：讓生成過程有一致性與方向
這意味著，提示詞的撰寫是一種「修煉」，需要不斷練習如何把模糊的靈感轉化成清晰的語言。
四、提示詞寫法範例
模糊型（容易失焦）
提示詞：一個人在街上走路
結果：可能生成任何人、任何街道，角色不一致，氛圍隨機。
清晰型（具體描述）
提示詞：一位年輕女性，穿著白色襯衫和牛仔褲，黃昏時分走在東京澀谷的街道上，背景有霓虹燈閃爍，鏡頭從側面跟拍。
結果：角色、場景、時間、氛圍都更明確，生成的影片更接近預期。
結構化型（拆解元素）
角色：30 歲左右的男性，短髮，穿黑色外套
場景：下雨的紐約街頭，路燈映照在濕滑的柏油路面
動作：慢慢走過街道，偶爾抬頭望向天空
氛圍：帶有孤獨感與電影感，偏冷色調
鏡頭：中景，跟隨角色移動
結果：更像「分鏡腳本」，模型能理解並保持一致性。
情緒導向型
提示詞：一群朋友在海邊奔跑，夕陽映照在海面上，笑聲與自由的氛圍，鏡頭拉遠，呈現青春洋溢的感覺。
結果：強調情緒與氛圍，生成影片更容易捕捉「感覺」而非單純畫面。
五、提示詞撰寫要點
- 拆解元素：角色、場景、動作、氛圍、鏡頭
- 避免模糊：不要只寫「一個人」，要寫「年輕女性，白襯衫，牛仔褲」
- 加入時間與空間：如「黃昏」、「雨天」、「東京澀谷」
- 情緒氛圍：如「孤獨感」、「青春洋溢」、「電影感」
- 鏡頭語言：如「特寫」、「中景」、「跟拍」、「拉遠」
六、結語
AI 影片生成不是魔法，而是一面鏡子，映照出創作者表達的清晰度與結構力。當我們能更好地組織思考、精準描述，工具才會真正成為創作的助力，而不是阻力。
在這個新媒體時代，提示詞的修煉，就是創作者的語言功夫。
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