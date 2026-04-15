2026-04-15 17:27 女子漾／編輯王廷羽
影后安海瑟薇為戲漂金髮、崩潰練舞！《魅影巨星》揭開天后閨蜜的愛恨情仇，5大必看亮點搶先看
由鬼才名導大衛羅利（David Lowery）編導，攜手「金獎製造機」A24打造的話題強片《魅影巨星》（Mother Mary）終於要來了！日前在紐約舉辦盛大首映，女主角安海瑟薇（Anne Hathaway）以一襲不對稱透膚網紗禮服仙氣登場，強大氣場宛如片中巨星重現。
這次她不僅將挑戰超高難度唱跳，更要與實力派演員麥凱拉柯爾（Michaela Coel）上演一段相愛相殺的危險關係！這篇女子漾整理《魅影巨星》劇情簡介與5大必看亮點，越看越讓人期待安海瑟薇不同的一面。
文章目錄
《魅影巨星》劇情簡介
《魅影巨星》劇情簡介
故事講述傳奇流行巨星「聖母瑪莉」（安海瑟薇 飾），在歷經嚴重的情緒潰堤後突然中止了世界巡演。當她準備以一場盛大的復出演唱會重返舞台時，為了打造全新且完美的形象，她重新找上了疏遠多年的好友，同時也是曾為她打造巨星形象的服裝設計師「珊」（麥凱拉柯爾 飾）。兩人睽違已久再度重逢，隨著再度被拉回彼此的生活中，那些過往被深深埋藏的複雜情感與滿滿傷痕，也開始失控地逐漸浮現……。
《魅影巨星》電影 5 大必看亮點
《魅影巨星》電影 5 大必看亮點
《魅影巨星》亮點1. 安海瑟薇突破極限！首度挑戰高強度唱跳
為了完美詮釋「聖母瑪莉」，安海瑟薇秉持著「初學者」的謙卑心態，進行了將近兩年的高強度舞蹈訓練與聲樂課程，她坦言過程不僅數度瀕臨崩潰，甚至因為達不到老師要求的低音而感到「真的很無助」，但用盡全力的演出，保證讓觀眾看到前所未見的安海瑟薇。
《魅影巨星》亮點2. 揉合「流行 4 巨頭」的狂熱頌歌
這部電影是導演大衛羅利獻給流行音樂的狂熱頌歌。片中的巨星角色融合了多位真實世界天后的影子，包含了瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）、泰勒絲（Taylor Swift）與碧昂絲（Beyonce），帶領觀眾一窺流行天后們充滿魅力卻又極度高壓的神秘世界。
《魅影巨星》亮點3. 天后與設計師閨蜜的「相愛相殺」
劇中安海瑟薇與飾演服裝設計師的麥凱拉柯爾，有著極具張力的情感交鋒！從曾經的親密無間到後來的疏遠，再到為了復出而重逢，兩人之間充滿著依賴、嫉妒與未解的仇恨，細膩刻畫了女性之間複雜又真實的情感羈絆。
《魅影巨星》亮點4. 絕美瘋神顏！安海瑟薇漂金髮換華服
為了讓角色更加立體，安海瑟薇主動向劇組提議「漂髮」，以一頭淺色金髮並帶有燒焦感的髮根亮相，完美呈現出一位擁有華麗氣場卻又瀕臨崩潰邊緣的巨星。電影中更有著無數套絢麗奪目的舞台服裝，絕對是一場頂級的視覺饗宴！
《魅影巨星》亮點5. A24出品 Ｘ 頂級音樂人操刀原創歌曲
由屢屢產出神作的 A24 製作保證，電影更找來了曾為泰勒絲等天后製作音樂的才子傑克安多夫（Jack Antonoff）與酷娃恰莉（Charli XCX）共同譜寫原創音樂。酷娃恰莉更大讚安海瑟薇在片中的肢體語言既大膽又充滿力量，讓人完全著迷。
《魅影巨星》電影資訊
《魅影巨星》電影資訊
《魅影巨星》即將在 4 月 17 日於台灣與美國同步獻映！
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