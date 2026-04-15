2026-04-15 16:30 White
AI 影片生成的真相：速度之外，創作者如何面對表達的挑戰
近期研究AI 影片生成，一開始其實以為不會太難。
但實際做下去才發現， 生成這一步，比想像中更不直覺。
畫面不穩、角色不一致、情緒斷裂， 很多時候不是多試幾次就能解決的問題。
有時候甚至會有一種感覺：越修越偏。
後來慢慢有一個比較清楚的理解： AI 並沒有讓創作變簡單， 它只是把「你怎麼表達」這件事放大了。
你描述得越清楚，它就越接近； 你一旦是模糊的，它也會跟著失焦。
所以所謂的「變快」， 其實是建立在你本來就很清楚的前提上。
提示詞也不只是關鍵字的排列， 更像是在整理一個有結構的想法， 把腦中的畫面拆成可以被理解的語言。
生成影片這件事，本質上還是一種方法， 工具只是讓它變得更快被實現， 但不會替你完成思考。
AI 影片生成不是魔法，而是一面鏡子。它映照出我們思考的清晰度，也暴露出我們表達的不足。當我們能更好地組織想法、拆解畫面、精準描述，工具才會真正成為創作的助力，而不是阻力。
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