2026-04-15 16:24 女子漾／編輯許智捷
BIGBANG合體炸翻Coachella！太陽銀髮皮衣撞臉 「黃仁勳」全網笑翻 8套神級穿搭盤點
近期一年一度的知名音樂節 Coachella 科切拉，因為諸多重量級嘉賓的演出而再度成為全球焦點，包含 Sabrina Carpenter 以及 Justin Bieber 等人都是沸沸揚揚的話題。而除此之外，韓國男團二代王者 BIGBANG 的三位成員（GD、太陽、大聲）也在 Coachella 舞台上合體演出，令不少粉絲感動不已，彷彿時光回到多年前。
但除了表演精彩以外，成員太陽（TAEYANG）的造型也意外掀起一波討論熱度，太陽演出時的其中一套服裝，以一頭銀髮搭配全黑皮革造型登場，不少網友第一時間不小心就聯想到國民爸爸「黃仁勳」——同樣是銀髮＋皮衣的標誌性組合，讓人忍不住笑說「根本是黃仁勳上台唱歌」。這個意外的聯想，也讓太陽這次的舞台造型在社群上快速發酵。趁著本次機會，我們也帶來太陽的穿搭盤點，一起回顧一下這幾年的太陽有多會穿吧！
從 Coachella 回看太陽的穿搭
比起誇張變化，太陽的造型更偏向「穩定但有細節」。他較少大幅度嘗試極端風格，而是透過材質、比例與剪裁去做變化。這也是為什麼即便只是換成銀髮＋皮革，就能讓整體感覺完全不一樣。
01｜Coachella 銀髮＋全黑皮革經典造型
這次 Coachella 的造型雖然因為銀髮＋皮衣而讓人表示太陽是「南韓黃仁勳」，不過整體造型我們也來仔細看看。全身以黑色皮革為主軸，外層是一件敞開穿的皮革襯衫式外套，排扣細節讓整體多了一點結構感，但沒有全扣，刻意露出上半身，視覺上更有張力。下半身搭配貼身皮褲，把線條收得很俐落，跟上半身的開放形成對比。而皮革本身在燈光下會反光，搭配 Coachella 的紅色火焰視覺，整個人會被放得更強、更有侵略性。
02｜Coachella 彩排穿搭，超有嘻哈感
這套是 BIGBANG 彩排時太陽的穿著，白色寬版長袖搭配黑色寬鬆運動褲，整體用很乾淨的黑白配去做基礎。上衣長度稍微蓋過腰線，褲子則有堆在鞋面的份量感，讓輪廓看起來更鬆、更有空間。配件選得很關鍵，毛帽加上墨鏡，把視覺重心往上拉，也讓整體多一點街頭味。鞋子維持全黑，讓下半身保持一致，不會搶掉上半身的存在感。整體沒有複雜層次，但比例、配件跟氛圍都有抓到，呈現出一種很自然的嘻哈感。
03｜透膚襯衫＋刷色褲的強對比組合
這套的重點很明顯在材質對比。上半身是一件半透明的黑色襯衫，帶點輕微光澤，裡面若隱若現的層次讓畫面不會太死，同時也把整體氛圍拉得比較偏舞台感一點。下半身反而走比較重的路線，用一條刷色很強烈的牛仔褲，藍、黑、米色的漸層做得很明顯，視覺存在感很高。這樣一輕一重的搭配，讓整體不會過於單一。鞋子選厚底皮鞋去接，延續下半身的份量感，也讓整體比例更紮實。配件像項鍊、戒指都有上，但不會過多，剛好把風格補齊。
04｜機場私服：Logo 外套＋街頭層次的穩定搭法
這套穿搭太陽用外套當主角，FENDI 滿版 Logo 外套本身夠搶眼，版型挺又偏寬，直接把上半身輪廓撐出來，所以內層就用黑色帽 T＋白色長版下擺去做簡單層次，讓畫面不會太重。下半身用寬鬆黑褲搭黑色球鞋，把重心往下壓，整體維持一致的街頭感，比例看起來也更鬆。墨鏡跟帽 T 把臉部收起來，增加一點距離感，整體就是用一件強勢外套，搭配乾淨單品去撐出完整度。
05｜全黑基底＋領口細節撐出質感
這套整體是很乾淨的全黑搭配，上半身用短版外套去做比例控制，讓腿部比例看起來更長。外套本身沒有太多誇張設計，但領口用了帶有 FENDI 花紋的毛絨翻領，替整體簡約視覺增加了一個重點，低調但有辨識度。內搭同樣維持黑色，讓整體線條一致；褲子偏合身但不過於貼身，搭配下擺微微收口，讓輪廓看起來俐落。腳上用厚底短靴收尾，把整體重量往下壓，讓造型更穩。
06｜皮革成套造型：用材質撐出整體份量
這套的重點就是「整套皮革」。上半身是偏長版的皮革外套，下半身直接接同材質的皮褲，讓整體看起來是一整塊延續的視覺。外套的版型略寬、帶一點空間，讓皮革不會顯得太硬或太緊，走起來也會有自然的擺動。褲子則是順著腿型往下，同樣沒有過度貼合，讓整體維持一個有線條但不壓迫的狀態。內搭選擇黑色上衣，讓整體顏色完全統一，不去破壞這個全黑皮革的完整性。反而是把重點放在配件——多層次的項鍊與戒指去增加整體的細節，讓視線有停留的地方。腳上用厚底皮鞋去收尾，延續整體的重量感，也讓比例更穩。
07｜大尺碼輪廓＋街頭嘻哈原型
太陽早期與 GD 出席活動時的這套造型，整體非常具有嘻哈風格，且太陽也綁了髒辮髮型。上身著用寬大的圖案短袖 T-shirt，讓整體看起來更有份量；下半身則是穿著帶有拼接花紋的丹寧長褲，因為版型寬鬆去有垂墜感，頗有濃厚的街頭韻味。另外也戴上了 2000 年代初 NBA 球星時常會戴的護腕，這樣的配件加上髒辮髮型以及全白 Air Force 1，其實很有 Allen Iverson 的樣子。
08｜復古街頭感：圖像 T＋高腰褲
上身是 SADE 人像圖 T，呈現寬鬆的街頭氛圍，但因為把衣服紮進去，加上褲子是高腰、版型乾淨的直筒剪裁，整體線條一下子變得俐落起來。也因如此，原本隨性的單品被收得比較整齊，看起來就不只是休閒，會多一點偏正式的感覺。而 Supreme 帽子跟細框眼鏡則是增加了輕鬆氛圍。
延伸閱讀：BIGBANG 登科切拉掀高潮！Jennie 限動狂洗版卻獨缺 GD 引爆熱議！
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower