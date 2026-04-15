【劇評】李聖經＆蔡鍾協《在你燦爛的季節》療癒又溫暖：「人生的季節並不會按照順序」金句炸裂 揭開記憶拼圖

人生的季節並不會按照順序，在你認為是春天的時刻，冬天會突如其來地降臨。」由李聖經＆蔡鍾協主演《在你燦爛的季節》，堪稱2026年年初的黑馬劇，雖然收視沒有說特別亮眼，然而優美的台詞，前後呼應的譬喻法，加上雙向治癒又帶點懸疑的劇情，喜收一票觀劇粉絲，好評如潮；觀眾宛如跟著劇中主角，走過屬於自己人生的四季。人生的旅途或許並非一帆風順，只要謹記得「人總有一死」，甩開陰鬱迎向陽光，將會看到不一樣的未來。

▲ 《在你燦爛的季節》療癒又溫暖。（圖：Disney+）

特別的是，《在你燦爛的季節》劇中有4對CP，不同的人設與故事，揭想要以正向力量告訴我們「只要勇敢不放棄，都會迎向成功，無論是愛情或者人生。」你最喜歡哪一段故事與CP呢？

▲ 《在你燦爛的季節》劇中充滿了正向力量。（圖：Disney+）

雙向治癒贏來屬於你我的燦爛 身體有缺陷卻樂觀惹人疼惜

男主角鮮于燦（蔡鍾協 飾）與女主角宋嘏爛（李聖經 飾）都墜入過人生的冬季，不同時節相遇給予另一方最佳解藥，令對方擁有燦爛的人生。然而，在治癒的同時，也可以說兩人本就是緣份，無論七年前後，兩人想訴說的都是「我的愛就是你/妳！」

▲ 燦爛CP雙向治癒的愛情更好嗑。（圖：Disney+）

人生或許不能按照順序來，即便正在度過寒冷的冬天，轉個念思考，風光明媚的春天與燦爛的夏季，都在最終點等著我們去探訪。

值得一提，男主角鮮于燦因為意外造成身體有缺陷，無論是皮膚上的傷疤，或者一隻耳朵聽不見，卻依然展現正能量的態度，配上犬系蔡鍾協的詮釋，宛如一隻大狗狗，讓觀眾們想要好好去疼惜與撫摸。

▲ 男主角鮮于燦（蔡鍾協 飾）因為爆炸意外導致一隻耳朵失聰，但並不自暴自棄。（圖：Disney+）

大量的譬喻與前後呼應法，與劇中人物一起拆解謎樣的記憶

《在你燦爛的季節》最特別的是，透過大量的優美金句、譬喻與前後呼應法，帶領我們解謎七年前的事件經過，「痛苦的記憶，究竟該選擇遺忘，還是找回真相？」

男主角鮮于燦因為爆炸事件記憶不完整，遇上曾經救贖他的女主角宋嘏爛，忍著身體出意外的危機，堅持要重拾完整的記憶拼圖。醫生用鑰匙來比喻記憶的空缺，還有能揭發事件真相的鋼珠筆，帶領男女主角破鏡重圓的彩雲，破碎的陶瓷等，劇中暗喻手法十分有意境，更隱藏著詩意。優美的台詞，搭配絢麗的拍攝畫面，令觀眾心靈也著實洗滌了一番。

▲ 鮮于燦（蔡鍾協 飾）忍住身體不適，也要找出殘缺的記憶拼圖。（圖：Disney+）

除此之外，外婆金娜娜（李美淑 飾）因病記憶出了問題，對比鮮于燦記憶不完整的人設，不禁讓我們想研究「記憶」這門學問，忘記好，還是牢牢記住好呢？

只要努力到最後一秒，終究會贏來成功的那一天

很喜歡劇中三妹宋嘏淡（吳藝珠 飾）鼓勵男友車有謙（金台穎 飾）的話，「至少有努力到最後一秒，不要逃避...你絕對不是一無事處的人」原本以為只是想結婚的戀愛腦妹妹，殊不知兩人也是從小相知相遇，更互相救贖一同成長。

▲ 宋嘏淡（吳藝珠 飾）鼓勵男友車有謙（金台穎 飾），要堅持到最後一秒不放棄。（圖：Disney+）

很喜歡宋嘏淡用大谷翔平等棒球選手跌倒受傷到站起來贏得勝利的例子，人生的旅途中，誰不是跌跌撞撞走到今天？正所謂失敗為成功之母，再次站起來的人生，將更加燦爛突出。

李聖經＆蔡鍾協CP感十足 四對CP都好嗑

《在你燦爛的季節》描述四對CP的故事，每一段故事都有其寓意與特別，精采度不分軒輊，亦沒有搶鏡的問題。即便中後段劇情有些煩躁，最後一集收得非常完美與溫暖。

想必大家過往都看過李聖經與蔡鍾協的戲劇，《流星》、《原來這就是愛啊》，或者是《是偶然嗎》、《Eye Love You》、《無人島的Diva》等甜寵劇/愛情劇想必有看過，兩人早已與許多對手演員搭配，卻沒想到這次CP感如此濃厚。劇中兩人同樣都面對過寒冬與夏天，顛倒的人生反倒成為救贖對方的唯一解藥。劇中最後雖然沒有演出婚禮的過程，但鮮于燦與宋嘏爛一同經歷春、夏、秋、冬，永遠的陪伴，或許比起婚禮戲更令人感動。

▲ 李聖經＆蔡鍾協的組合CP感超濃厚。（圖：Disney+）

二姐宋嘏煐（韓智賢 飾）與鋼鐵直男延太錫（權赫 飾），又是另一個逗趣的故事。活潑的嘏煐搭配正直的太錫，壓抑許久的內心，也終究因為愛的力量而檔不住誘惑。很喜歡直視自己內心後延太錫的打扮，可惜結尾沒有多琢磨。權赫飾演彬彬有禮的延太錫，也令自身與角色相互加分。

▲ 宋嘏煐（韓智賢 飾）與鋼鐵直男延太錫（權赫 飾）的組合很可愛。（圖：Disney+）

宋嘏淡與車有謙充滿理性腦的這一對戀人，沒有年輕人面對愛情的速食態度，反而比成年人堅定。此部更是金台穎第一部出道作品，未來演藝之路十分看好。