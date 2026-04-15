2026-04-15 13:59 大勢女子Sylvia
期中考回血神隊友！布拉夾憑考卷送500顆彈珠 獎勵小小學霸
下學期期中考週陸續登場，家長與孩子們歷經數週的緊繃備考後，總需要一個能好好釋放壓力的出口！親子娛樂品牌「布拉夾」瞄準這波考後放電需求，本月再度祭出「拿考卷 換彈珠」計畫，自4月15日（三）起至4月30日（四），只要帶著熱騰騰的校內實體考卷前往指定門市，考出100分的小小學霸可現場兌換500顆彈珠，80分以上也能獲得200顆彈珠獎勵，不限科目、不論大考小考，用最直接的「努力換快樂」方式，打造一場最有感的考後彈珠狂歡。
本次「考好分數 打彈珠」4月限定活動，由基隆廟口店與三重三和店全台雙店同步加碼，凡全台國小、國中及高中學生，持校內實體紙本考卷即可參加兌換，科目不設限，無論是期中考或平時小考都適用，讓每一張寫滿努力痕跡的考卷，都有機會化身為通往彈珠樂園的入場券。對不少親子家庭來說，考完試之後帶孩子走一趟夜市、再順道用好成績換一場痛快的彈珠時光，無疑是期中考週過後最療癒的親子行程。
除了考卷本身的成績獎勵之外，布拉夾也特別規劃社群加碼活動，現場只要拿著考卷與店內一起合照、上傳打卡分享，就能再額外獲得100顆彈珠，等於滿分考生最多可一次帶走600顆彈珠，讓大人小孩都能玩好玩滿。
兌換方面，布拉夾提醒家長與學生留意幾項規定：考卷需為校內實體紙本，且須記載學生姓名、科目與成績、學號或座號等資訊，恕不接受手機翻拍或模糊照片；活動期間每人限兌換一次，兌換之彈珠限當日使用或存珠至會員帳戶，不可折現、亦不可轉售。有興趣的家長不妨趁著期中考剛結束的這段時間，帶著家中的小小學霸們前往基隆廟口夜市或三重三和夜市，享受這場專屬於好成績的彈珠盛宴。
【活動資訊】
活動單位：布拉夾親子樂園
活動期間：4月15日（三）至4月30日（四）
活動門市：基隆廟口店（基隆市仁愛區愛四路，基隆廟口夜市）、三重三和店（新北市三重區中央北路，三重三和夜市）
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