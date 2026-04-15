2026-04-15 11:53 女子漾／編輯ANDREA
鬧劇荒必看！6部讓人「垂直入坑」的高分神劇，《逐玉》又上榜、這一部超甜越看越愛！
最近是不是又鬧劇荒了？每次想找部劇配飯，卻總是點開第一集就默默退回主畫面？別擔心！這回幫大家盤點了近期討論度爆表、6部「讓人垂直入坑」的必追高分陸劇！不僅演員陣容全都是超養眼的高顏值，劇情更是不拖泥帶水，重點是劇中CP的化學反應真的會讓人心動到不行！從《逐玉》的極致拉扯，到《成何體統》的爆笑穿書，保證你一打開就忍不住熬夜狂刷！趕快把這份片單收藏起來吧～
TOP 1：《逐玉》張凌赫、田曦薇
這部絕對是近期毫無懸念的霸榜神劇！改編自人氣小說，劇情主打「先婚後愛」的極致拉扯。田曦薇一改以往形象，化身性格潑辣、天生神力的市井屠戶女，霸氣護夫的設定超級反差萌；而張凌赫飾演隱姓埋名的落難病嬌侯爺，把隱忍與深情演繹得淋漓盡致。兩人20公分的超萌身高差，加上從肉舖一路扶持到戰場的革命情感，每一次對視都張力十足，顏控絕對會深陷其中出不來！
TOP 2：《成何體統》丞磊、王楚然
想看輕鬆搞笑又帶點權謀的古裝劇？這部爆笑黑馬絕對是首選！主打超新穎的「雙重穿書」設定，現代社畜意外穿成書中的禍國妖妃，沒想到竟遇上了同為穿越者的暴君。前期兩人為了改寫命運聯手搞笑互鬥，後期男主霸氣護妻武力值點滿。王楚然的古裝美貌更是每一幀都像畫一樣精緻，高甜互動保證讓你全程嘴角下不來！
TOP 3：《唐宮奇案》 白鹿、王星越
喜歡懸疑探案的女孩這部必收！由白鹿與王星越強強聯手，這對神仙組合再度搭檔，默契自然不用多說。全劇充滿了中式詭譎的懸疑氛圍，跟著主角們在錯綜複雜的奇案中抽絲剝繭，節奏緊湊到完全捨不得快轉。看大女主颯爽辦案，搭配男主的高智商輔助，雙強對峙的火花絕對讓你欲罷不能！
TOP 4：《難哄》白敬亭、章若楠
現代甜寵劇的天花板來了！從高中時期的暗戀到出社會的同居生活，白敬亭飾演的「桑延」傲嬌又深情，完全演活了小說裡的模樣；章若楠更是把溫以凡的清冷與內心掙扎詮釋得恰到好處。那種長達多年的雙向奔赴與默默守護，真的會讓人看著看著就忍不住眼冒愛心，想找回初戀悸動的話，點開這部準沒錯！
TOP 5：《許我耀眼》趙露思、陳偉霆
想要看點成年人的成熟愛情？這部絕對能滿足你！心機女主播遇上腹黑霸總的相愛相殺，劇情設定超級帶感，趙露思在劇中為了擠進豪門世界，與陳偉霆展開各種試探與拉扯，兩人之間的推拉遊戲刺激又充滿火花。加上趙露思在劇中多變的亮眼造型，簡直是行走的職場穿搭教科書，追劇還能順便學穿搭！
TOP 6：《冰湖重生》李昀銳、黃楊鈿甜
喜歡逆襲復仇爽劇的觀眾千萬別錯過！作為爆款神劇《楚喬傳》的相關續作，自開播前就備受矚目，劇情講述主角們在絕境中求生、浴火重生的過程，滿滿的生存考驗與權謀博弈。李昀銳與黃楊鈿甜的搭檔意外有火花，劇情跌宕起伏，絕對是今年必追的古裝大作之一。
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