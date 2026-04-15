2026-04-15 11:54 女子漾／編輯許智捷
高雄必逛新地標！韓系潮牌COVERNAT、Wacky WiLLy進駐 Ni!KA同款「最強層次穿搭」
韓流大勢擋不住！這次潮流指標 COVERNAT 與 Wacky WiLLy 強勢登陸高雄漢神巨蛋購物廣場 3F，打造南台灣最強的潮流雙工廠。活動現場簡直是被粉絲尖叫聲掀翻，原因沒別的，就是因為超人氣男團 Ni!KA 帥氣空降擔任品牌好友！
潮流導師上線！Ni!KA 親自示範 2026 春季「層次感」教科書
活動現場，Ni!KA 成員們直接化身「行動穿搭教科書」，不管是率性的 Workwear 還是帶點玩心的個性單品，在成員們的詮釋下，漢神巨蛋購物廣場瞬間變成首爾時裝週現場！他們更現場手把手教粉絲如何穿出本季最頂的韓系層次感，這波帥度根本是行走的賀爾蒙！而男孩們也巧妙透過Wacky WiLLy最有代表性的KIKY跟LILY吊飾作為裝飾，在簡約的穿搭中堆疊出豐富的層次與個性 。
PHOTO CALL穿搭
成員們詮釋COVERNAT帶來簡約且清新的時尚魅力，而韓國直送的「SOOBIN款」造型更成為全場焦點，包含萊恩示範具備濃厚復古質感的 「CVNT 復古連帽拉鍊外套」與破損牛仔褲的搭配，無疑成為街頭時尚領袖，而由子宸展示品牌標誌性的學院風 「拱形 Logo 大學 T」則帶來完全不同的視覺體驗，徹底展現清爽大男孩的可愛與清爽，孟潾示範搭配的 「C Logo 經典棒球外套」則帶來日常生活最耐看且實用的範本，而元昕身穿與SOOBIN同款的「小C Logo橄欖球風大學T」搭配白褲，展現優雅俐落風範，最後Li.an 以「C logo翻領棒球外套夾克搭配帽T，穿出俐落休閒感，也為消費者帶來層次穿搭的靈感。
活動現場穿搭
Ni!KA 也加碼帶來了第二套穿搭，詮釋了 Wacky WiLLy 迷人的美式復古與 Y2K 街頭靈魂。孟潾選以「前置圖案顏料染連帽外套」搭黑色牛仔褲，示範俐落同色系穿搭，子宸則以「全滿版印花連帽T」與刷色牛仔褲搭配，隨性卻充滿細節，而萊恩以「假兩件層次長袖 T-shirt」展示如何運用「童趣感」打造隨性街頭 Vibe，元昕以白衫內搭「橫條紋長袖T-shirt」營造優雅的「韓國歐爸感」，Li.an 則為喜愛街頭穿搭的消費者提供靈感：利用充滿街頭玩心的 「棒球拼接袖（拉格蘭）長袖T」 與條紋T隨性披掛，創造更加乘的態度。而 KIKY與LILY 系列掛飾更是畫龍點睛的亮點，讓成員們呈現更顯著的自我風格 。
高雄必逛新地標！COVERNAT & Wacky WiLLy 漢神巨蛋
沒參與到活動的朋友別難過，現在就衝 漢神巨蛋購物廣場 3F！Ni!KA 同款單品都已經整齊上架。無論你是想找 COVERNAT 的經典百搭，還是 Wacky WiLLy 的吸睛街頭風，這裡絕對能滿足你對韓系潮流的所有需求。
這波南台灣最強潮流連動，COVERNAT 與 Wacky WiLLy 位於高雄漢神巨蛋購物廣場3F 將正式成為南台灣最受關注的韓系購物據點，櫃位將持續提供由 TXT SOOBIN 與 aespa GISELLE 代言的最新春季商品，除此之外，開幕期間限定的滿額贈多重驚喜還在等著你。
開幕限定活動資訊
COVERNAT 專屬滿額贈：
單筆消費滿 $2,500，即贈 SOOBIN 專屬限量立體跳卡 乙份。
單筆消費滿 $3,888，加贈 品牌可收納提袋 乙份。
Wacky WiLLy 專屬滿額贈：
單筆消費滿 $2,500，即贈 aespa GISELLE 限量小卡與 KIKY 束口袋 乙組。
單筆消費滿 $3,888，即贈 KIKY 3D一卡通吊飾 乙份。
櫃位資訊 ：
漢神巨蛋購物廣場 3F 高雄市左營區博愛二路777號
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