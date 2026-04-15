【評論】全員惡人！朱智勛X河智苑《權慾之巔 Climax》：當瘋子遇上怪物，權力場上的優雅殺戮

先說總結：全劇惡員~值得你追劇看看到底誰最可惡？

如果說 2026 年有一部劇能讓你看到背脊發涼，卻又移不開視線，那絕對是由百想新人導演獎得主李智原一手包辦編劇與導演的《權慾之巔 Climax》。這部劇不只是單純的財閥亂鬥，而是一場關於「慾望」與「求生」的極致辯證，將人性最骯髒與最華麗的一面，赤裸裸地攤在觀眾面前。

《權慾之巔 Climax 》預告：

影視圈頂層架構：李智原跨界執筆，打造「電影級」政治黑色劇

《權慾之巔 Climax》是李智原導演繼出道電影《救贖》之後，備受矚目的轉型力作。她將電影般的運鏡質感與緊湊節奏帶入小螢幕，讓每一集都像是 60 分鐘的精緻長片。故事背景設定在韓國政商與娛樂界交織的卡特爾食物鏈，講述了一對懷抱無限野心的假面夫妻，為了登上巔峰而不惜互相踐踏。

本劇卡司堪稱「黃金陣容」：男主角朱智勛自拿下青龍與百想雙料視帝後，演技已臻化境，這回飾演出身寒微、一心向上的檢察官；與他搭檔的則是傳奇影后河智苑，飾演表面華麗、實則背負血淚過去的頂級明星秋尚雅。再加上以實力派演技著稱的 Nana（林珍娜）、吳正世與車珠英，這群「演技瘋子」的集結，讓這部劇從首播起就創下了 ENA 電視台史上第二高的收視紀錄。

生存法則：不只是小蝦米抗衡，而是「惡人對惡人」的獵殺

《權慾之巔 Climax》的大綱圍繞著一場由「慾望」築起的死局：出身貧寒的檢察官方泰燮（朱智勛 飾）深知沒有權力便無法立足，於是他選擇與頂級女星秋尚雅（河智苑 飾）結為「命運共同體」。這對夫妻之間沒有愛情，只有比愛情更強烈、更頑固的野心。

本劇最大的看點在於李智原導演對女性角色的深刻描寫，劇中驚喜帶入的**「女女戀」**情節並非噱頭，而是透過秋尚雅與黃靜媛（Nana 飾）之間的微妙張力，揭開了演藝圈暗處的「潛規則」與階級暴力。

劇中沒有絕對的善良者，只有在鬥爭中生存下來的贏家。看著方泰燮如何利用法律作為利刃、秋尚雅如何用演技作為偽裝，以及 Nana 飾演的角色如何在權力階層中扮演最強的「遊戲規則改變者」，觀眾會發現這不是「小蝦米對抗大鯨魚」，而是這群惡徒們如何在黑暗中互相撕咬，試圖成為最後存活的怪物。

真心話：朱智勛的視帝級壓制力，河智苑、Nana 演技徹底黑化

身為朱智勛的鐵粉，我必須大聲疾呼：這部劇讓他再次封神！在那種「半正半邪」的氣質中，朱智勛精準地捕捉了方泰燮內心的扭曲與堅毅。看著他在權力巔峰邊緣掙扎的神情，我深切感受到他作為「視帝」的演技厚度——那是一種不需要台詞，光靠眼神就能讓人感受到壓迫感的強大磁場。

而河智苑與 Nana 的表現更是讓我驚喜萬分。河智苑這次徹底告別了過去的「正義女神」形象，她飾演的秋尚雅在冷血與脆弱間切換自如，完美詮釋了「優雅的瘋子」；Nana 則是再次證明她早已擺脫花瓶稱號，在劇中展現出冷峻、危險且迷人的魅力，其細膩的表演讓人印象深刻。這部劇在李智原導演的雕琢下，讓每個角色都充滿了靈魂與痛感。它告訴我們，在權力的巔峰，每個人都要付出靈魂作為代價。如果你厭倦了溫情脈脈的韓劇，那麼這部充滿電影張力、全員惡人的《權慾之巔 Climax》，絕對會是你 2026 年最震撼的追劇體驗。

💡 人妻不負責的私房評分：9.4 / 10

推薦人群： 喜歡電影質感、權謀對弈、以及「反派當道」爽劇的資深影迷。

喜歡電影質感、權謀對弈、以及「反派當道」爽劇的資深影迷。 防雷提醒： 劇本由李智原導演親自操刀，細節極多，請務必盯緊螢幕，一不留神可能就會錯過反轉的關鍵線索！





聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結 heylink.me/DramaWife