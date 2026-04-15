2026-04-15 11:26 女子漾／編輯許智捷
朴信惠懷第二胎！預產期曝光暫停工作養胎 盤點10位「低調當媽」韓劇女神
韓國演藝圈再傳喜訊！36歲韓劇女神朴信惠正式升格二寶媽。經紀公司S.A.L.T Entertainment證實她已懷上第二胎，預計將於今年秋天生產，並宣布暫停工作專心養胎。消息一出，不只粉絲狂刷祝福，也讓不少人驚覺：「原來女神早就結婚還當媽了！」
以下盤點10位「早就結婚當媽」卻讓人完全沒發現的韓劇女神！
文章目錄
「結婚當媽」韓劇女神1. 朴信惠
「結婚當媽」韓劇女神1. 朴信惠
朴信惠因《繼承者們》爆紅，之後在《來自地獄的法官》、《臥底洪小姐》持續穩坐收視女王地位。感情方面，她與演員崔泰俊從大學時期相識，2018年公開戀情，2022年結婚並迎來第一個兒子。
當年她宣布婚訊時同步公開懷孕消息，如今再度懷上第二胎，人生節奏明顯從「拼事業」轉為「家庭＋事業平衡」。這次她也將暫停拍攝行程，專心迎接新生命。
「結婚當媽」韓劇女神2. 姜素拉
「結婚當媽」韓劇女神2. 姜素拉
姜素拉以《未生》中幹練職場女性形象打開知名度，之後又在《Doctor Stranger》、《心情好又暖》累積人氣，是不少人心中的氣質系女神。在2020年嫁給圈外韓醫師，婚後育有兩女。她曾在節目中自爆第二胎完全不在計畫內，甚至笑說「真的不知道怎麼來的」，還幫孩子取暱稱「OMG」，真實又接地氣的分享圈粉無數。
「結婚當媽」韓劇女神3. 曹寶兒
「結婚當媽」韓劇女神3. 曹寶兒
曹寶兒過去以《九尾狐傳》人氣大開，之後在《軍檢察官多伯曼》、《這個戀愛是不可抗力》中持續展現多變演技，累積穩定觀眾緣。卻堪稱「最低調代表」，2024年與圈外男友結婚，隔年升格當媽，整個過程幾乎沒有高調公開，直到消息曝光才讓粉絲震驚：「什麼時候結婚的？」
「結婚當媽」韓劇女神4. 李沇熹
「結婚當媽」韓劇女神4. 李沇熹
曾被稱為「SM三大美女」的李沇熹過去憑藉《伊甸之東》打開知名度，之後在《幽靈》、《The Package》中展現穩定演技與清新氣質。2020年嫁給圈外人，2024年誕下一女。她婚後依舊維持清純氣質，不少人甚至忘記她已經是媽媽。
「結婚當媽」韓劇女神5. 孫藝真
「結婚當媽」韓劇女神5. 孫藝真
孫藝真與玄彬因《愛的迫降》結緣，戲裡戲外都寫下浪漫篇章。2022年兩人結婚並在6月27透過個人SNS平台向大家傳達已經懷孕、即將當媽的喜訊。而同年11月27日，原本預產期在12月的寶寶提早誕生，從戲劇CP走進現實，堪稱韓劇最夢幻愛情代表。
「結婚當媽」韓劇女神6. 全智賢
「結婚當媽」韓劇女神6. 全智賢
全智賢早已是兩個孩子的媽媽，與從事金融業的丈夫崔俊赫結婚多年，家庭生活低調穩定。她憑藉電影《我的野蠻女友》奠定女神地位，之後在《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》持續創造經典角色。即使升格二寶媽，無論身材或氣場都維持巔峰，至今仍是韓流女神指標。
「結婚當媽」韓劇女神7. 韓佳人
「結婚當媽」韓劇女神7. 韓佳人
韓佳人當年憑藉《擁抱太陽的月亮》飾演「許煙雨」爆紅，與金秀賢的CP更是讓觀眾入戲到不行。不過戲外的她，其實早在2005年就與延政勳步入婚姻，直到近年才透過綜藝節目重新活躍螢光幕。2024年出演《帳篷外面是歐洲南法篇》時，罕見公開兒子模樣，也讓網友驚呼「根本複製貼上媽媽的顏值」。
「結婚當媽」韓劇女神8. 李珉廷
「結婚當媽」韓劇女神8. 李珉廷
李珉廷從《花樣男子》打開知名度，雖然曾因老公李炳憲歷經了幾次風波，但她不僅沒有被那些流言蜚語打倒，而是繼續接演許多作品如《真愛上錯身》、《我戀愛的一切》、《愛上恢單女》、《結過一次了》等。2015年李珉廷迎來了兒子，2023年底再添一女，如今在事業與家庭之間找到平衡。
「結婚當媽」韓劇女神9. 李寶英
「結婚當媽」韓劇女神9. 李寶英
李寶英與池晟從戀愛到結婚一直被視為模範夫妻。在愛情長跑7年後順利步入禮堂的兩人，婚後分別於2015年和2019年生下女兒和兒子。成為媽媽後，李寶英依然持續推出話題作品，事業與家庭兼顧得宜，而池晟的IG上也不時曬出一家人的日常合照，低調卻充滿幸福感。
「結婚當媽」韓劇女神10. 黃正音
「結婚當媽」韓劇女神10. 黃正音
黃正音因《穿透屋頂的High Kick》爆紅，之後在《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》奠定「信看演員」地位。升格兩個孩子的媽媽後，她的狀態依然維持得相當好，無論是外型還是活力，都讓人很難聯想到她已是資深媽媽。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower