2026-04-15 10:27 女子漾／編輯ANDREA
柯震東、舒華傳秘戀1年半？從「IG被出征」到「見家長媽助攻」，緋聞來龍去脈整理包！
近期柯震東憑藉 Netflix 夯劇《乩身》橫掃全球排行榜，人氣跟著水漲船高，迎來演藝事業的全新巔峰！而在此同時柯震東與 (G)I-DLE 的台灣女神舒華，竟被爆出已經「秘密交往一年半」！從最初兩人在 IG 上的隔空互動被酸民炎上，到現在傳出舒華已經悄悄見過柯家長輩，甚至連柯媽媽都大讚女方「大方有家教」，這簡直是偶像劇般的超展開！
這次整理了「來龍去脈懶人包」，一起來看看他們是何時...
2024 夏天，一切從「三個表情符號」開始
把時間倒轉回 2024 年的夏天，當時舒華回台結束活動後，被眼尖網友發現現身柯震東的慶生派對，雖然當時旁人對外解釋兩人只是「巧遇」，但其實緣分的齒輪已經悄悄轉動。
沒過多久，舒華在 IG 上發布一組美照，並引用新歌〈Klaxon〉歌詞寫下「Hey~ i love you」，結果柯震東本人親自現身，在底下留言了三個「閉眼微笑」的曖昧符號！這個舉動瞬間讓全網炸鍋，甚至還登上了韓國媒體版面。不過，部分粉絲因柯震東過往的爭議歷史感到不滿，直接湧入他的版面瘋狂洗版出征。
男方刪留言退追，舒華疑似「發文護愛」？
面對鋪天蓋地的網路砲火，柯震東當時顯得相當無奈。他在出席精品活動受訪時低調致歉：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」隨後他不僅刪除了該則留言、退追蹤舒華，還在 IG 限動發布黑底白字大嘆「真多XX」，可見心情大受影響。
但這場風波最耐人尋味的是，舒華並沒有出面切割，反而隨後在 IG 發布了一篇長文寫下：「生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用（的）惡意別來鬧喔。」甚至在文末補了一句「別回頭看，因為明天要來啦。」這段話當時被解讀為是在譴責酸民，但如今回頭看，似乎更像是在隔空為受盡非議的柯震東打氣，偷偷藏著護愛的心意！
2026 年大反轉！傳穩交 1.5 年「柯媽神助攻」
原以為這段「見光死」的互動已經畫下句點，沒想到時隔將近兩年，2026 年4月根據鏡週刊消息指出，指出兩人不僅沒斷聯，反而已經「秘密穩交一年半」！
而舒華近年頻繁返台參與節目和電影拍攝，其實行程中不乏悄悄前往柯家約會的足跡，更驚人的是，這段戀情似乎已經獲得男方家長的認可！據悉，柯媽媽在親友聚會中，不僅未刻意避嫌，還私下大讚舒華「落落大方又有家教」，長輩的一錘定音，間接證實了舒華早已見過柯家人，並且順利融入柯家，絕非只是短暫的緋聞對象，可見兩人的戀情似乎也已成定局？
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