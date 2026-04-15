野餐必備的6道高顏值輕食食譜 讓戶外聚會瞬間變成法式電影現場

編輯/鄭欣宜撰文

春天或秋天最適合約上三五好友，找塊綠油油的草皮，鋪上妳最愛的格紋野餐墊，來一場說走就走的草地派對。但野餐的靈魂絕對不只是拍照好看，食物如果不夠美味，那這場派對就只剩下修圖的體力活了。為了讓妳在姐妹淘面前大展身手，同時還能優雅地吹著微風，小編準備了六道既有質感又超級好上手的野餐食譜。

這些料理的共同點就是：耐放、好拿、顏值高。拋棄那些會讓妳吃得滿手油膩的炸雞，跟著這份清單做，妳就是當天草地上最迷人的野餐高手。

繽紛鮮蝦酪梨生菜捲

透明的越式春捲皮透出鮮蝦與酪梨的色澤，光看就讓人食慾大開。

食材比例：越式春捲皮 6 張、燙熟大鮮蝦 12 隻、酪梨半顆切片、小黃瓜絲與紅蘿蔔絲適量。

做法：將春捲皮泡入溫水 5 秒使其變軟，鋪平後先放上鮮蝦（背面朝下拍照才美），接著疊上生菜絲與酪梨，像捲壽司一樣捲起。切對半後放入保鮮盒，搭配泰式酸辣醬超對味。

鹽麴檸檬手撕雞肉沙拉罐

用玻璃罐裝沙拉不只漂亮，更能保持生菜的脆度，鹽麴能讓雞胸肉嫩得像豆腐，檸檬香氣更是野餐時的清爽救星。

食材比例：雞胸肉 1 片（約 180g）、鹽麴 1 大匙、檸檬汁 15ml、五彩繽紛的各種生菜與小蕃茄。

做法：雞胸肉抹上鹽麴蒸熟後撕成條狀。依序在玻璃罐底部倒入檸檬油醋醬，再疊上小蕃茄、雞肉，最後才塞滿生菜。吃的時候搖一搖，保證每口都均勻。

義大利風乾火腿蜜瓜串

這道是歐洲野餐的基本配備，鹹甜交織的口感非常高級，重點是製作過程連火都不用開，只要會拿牙籤就行。

食材比例：哈密瓜半顆（挖成球狀或切方塊）、帕瑪火腿 6 片、新鮮羅勒葉少許。

做法：將帕瑪火腿對折成波浪狀，用牙籤串起一塊哈密瓜、一片火腿與一片羅勒。這種組合不只配色高級，火腿的鹹度剛好襯托出瓜肉的甜。

義大利風乾火腿蜜瓜串。圖/123RF圖庫

焦糖培根乳酪小法棍

法棍太硬不好咬？把它切片做成開放式小點心就對了。培根的鹹香加上蜂蜜的甜，這組魔幻味道會讓妳停不下來。

食材比例：法棍切片 6 塊、培根 3 片（切半）、奶油乳酪（Cream Cheese）適量、蜂蜜少許。

做法：培根煎到焦香酥脆。法棍片抹上一層厚厚的乳酪，放上培根，最後淋上一點點蜂蜜。這種組合即便冷掉也非常好吃，口感層次極其豐富。

伯爵茶漬柳橙氣泡飲

野餐怎麼能只有水？用伯爵茶香帶出柳橙的清甜，加入氣泡水後，這杯就是草地上的清涼飲品。

食材比例：伯爵茶包 1 個、熱水 100ml、現擠柳橙汁 50ml、氣泡水 250ml、冰塊與柳橙片。

做法：先用熱水濃縮沖泡伯爵茶並放涼。在隨身瓶中加入冰塊、柳橙片，倒入茶湯與果汁，最後補滿氣泡水。喝之前攪拌一下，那股佛手柑的香氣會讓妳覺得置身莊園。

伯爵茶漬柳橙氣泡飲。圖/123RF圖庫

藍莓蜂蜜希臘優格杯

甜點是野餐的完美結尾，選擇濃稠的希臘優格，就算晃動到也不會變成一灘水，清涼又好吃的點心。

食材比例：希臘優格 200g、新鮮藍莓 10 顆、燕麥片 20g、蜂蜜 10g。

做法：在小罐子底部鋪上一層燕麥，接著倒入優格，表面擺滿藍莓後淋上蜂蜜。燕麥吸收了優格的水分會變得有嚼勁，口感介於蛋糕與布丁之間。

藍莓蜂蜜希臘優格杯。圖/123RF圖庫

結語

野餐的意義從來不在於妳吃了多昂貴的山珍海味，而在於那份與自然共處的閒情逸致。準備這些食譜時，妳可能會覺得有點繁瑣，但當妳在草地上打開蓋子的那一刻，看到朋友們驚艷的眼神與滿足的笑容，妳會發現這一切的儀式感都非常有價值。

生活很忙，所以我們更需要這種「刻意為之」的浪漫。別忘了帶上一本妳喜歡的書，或是放一首輕快的Bossa Nova，讓妳的午後時光在這些美食的陪伴下，變得柔軟而不可取代。現在就去選購食材吧，下一場完美的草地聚會正等著妳呢。

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