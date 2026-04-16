2026-04-16 08:11 女子漾／編輯Wendi
Rain反派黑化絕殺！盤點Netflix《獵犬2》9大男神角色，朴敘俊驚喜出演國家特務！
Netflix熱門動作韓劇《獵犬》第2季火爆回歸！本季「拳擊兄弟」禹棹煥、李相二對上由Rain扮演的殘暴反派，在非法格鬥組織的威脅下再次揮拳。除了硬核打鬥升級，朴敘俊以國家特務身分驚喜現身，更有始源、DEX、燦盛等男神卡司助陣，不僅體格養眼，智鬥與武打更充滿張力，快來盤點顏值與實力兼具的9大男神角色吧！
Netflix《獵犬2》男神角色1：金建優 – 禹棹煥 飾演
新人王之戰冠軍「金建優」被視為拳擊界新星，他為了償還母親的債務誤闖高利貸業界，並遇見「崔太號」社長（許峻豪 飾演），好不容易化解高利貸危機後，卻被全球非法格鬥組織「IKFC」創辦人「林白正」盯上，「金建優」斷然拒絕與其合作後，竟再度陷入危險深淵。
Netflix《獵犬2》男神角色2：洪偶真 – 李相二 飾演
「洪偶真」父親為前拳擊國手巴塞隆納奧運銅牌得主，他與「金建優」在拳擊比賽中結緣，幫助對方挺過高利貸之戰。第2季「洪偶真」從拳擊手身份退役成為「金建優」教練，他們必須利用鐵拳對抗全球化非法組織「IKFC」，並脫離「林白正」的掌控計畫。
Netflix《獵犬2》男神角色3：林白正 – Rain（鄭智勳） 飾演
全球非法格鬥組織「IKFC」創辦人「林白正」擁有壓倒性的力量，甚至能無情地擊敗世界拳擊冠軍，他為了將極具潛力的拳擊手「金建優」和「洪偶真」拉進組織不惜任何代價，動用殘酷手段逼迫他們就範，還將魔掌伸向2人的摯愛與親友。
Netflix《獵犬2》男神角色4：尹泰儉 – 黃燦盛 飾演
全球非法格鬥組織「IKFC」創辦人「林白正」行動小隊隊長「尹泰儉」智力超群、身手敏捷，擅長製作簡易爆炸裝置，具有前特種部隊士官的特殊背景，當初因不光彩事件退伍。「尹泰儉」戰鬥技巧過人，精通擒拿步法與螺旋刀。
Netflix《獵犬2》男神角色5：洪敏範 – 崔始源 飾演
亞一集團長子，財閥第三代「洪敏範」家境富裕、人脈廣闊，他與「金建優」、「洪偶真」關係融洽，指派身手不凡的保鑣來保護他們，就像是可靠的大哥哥，面對「林白正」步步緊逼，「洪敏範」動用國情院院長姨丈和國稅廳廳長阿姨的關係獲得特工支持。
Netflix《獵犬2》N大男神角色6：最新形 – 朴敘俊 飾演
國家情報院黑衣特務，代號「最新形」，他收到「洪敏範」姨丈，也就是國家情報院院長介紹與委託，接下秘密刺殺「林白正」的終極任務，他在押送車輛內噴灑催淚瓦斯，讓對方昏迷後將其綁架。
Netflix《獵犬2》男神角色7：韓瑟琪 / 強力漢 – DEX（金珍映） 飾演
新任國務院黑衣特工「韓瑟琪」代號「強力漢」，是「最新形」下屬，在綁架與押送任務當中出拳出力。註：Netflix超人氣戀綜《單身即地獄2》男神主持人DEX驚喜客串《獵犬2》，劇中名字故意叫「瑟琪」（《單身即地獄2》美女來賓後轉型為演員），實在是太調皮啦！
Netflix《獵犬2》男神角色8：東賢 – 孔明 飾演
「東賢」是「金建優」粉絲兼跆拳道運動員，也是搬家公司員工。
Netflix《獵犬2》男神角色9：上司 – 李賢旭 飾演
「尹泰儉」（黃燦盛 飾演）軍中時期的上司，在劇中沒有姓名僅有官階，他是第17空降特種部隊旅特種部隊營參謀軍士，不怒則威的氣場令人震懾。