2026-04-16 09:47 女子漾／編輯Wendi
「臉蛋天才」車銀優僅獲第3！外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top10，「他」擊敗朴敘俊奪冠！
美國指標性票選網站KingChoice日前發布「2026最帥韓劇男神排行榜Top10」，結果令網友大呼意外！「臉蛋天才」車銀優僅獲第3名，而以往常年霸榜冠軍的「長腿男神」李敏鎬則跌至第 6 名。究竟是哪些頂流男神實力超群、挺進前三甲？冠軍寶座又被誰奪下？快跟著女子漾一起來揭曉這份最新高顏值名單吧！
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top10：南柱赫
從模特兒成功轉型為演員的南柱赫，以清新高帥的「南朋友」形象深植人心，近年來他的演技與氣質都日趨成熟，持續深受觀眾喜愛。時尚品味出眾的南柱赫總能輕鬆駕馭各大時尚畫報、雜誌封面，即便在競爭激烈的男神圈當中，依然憑藉爽朗少年感、身高188公分修長身型穩守前10名。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top9：宋江
新生代男神宋江因接連主演多部Netflix原創韓劇在全球取得高人氣，被戲稱為「Netflix的兒子」，他的精緻五官、太平洋寬肩，巴掌小臉與精壯身材與形成強烈對比，俊秀魅力風靡海內外，榮登外國影迷心中的最愛韓劇男主之一，順利入榜第9名。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top8：金宇彬
「醜帥男神」金宇彬特有的「恐龍相」與成熟穩重的氣質，展現出不同於傳統帥哥的獨特風格，他在2017年5月確診罹患鼻咽癌，經歷3次抗癌、35次放射性治療終於戰勝病魔。金宇彬去年底迎娶對自己不離不棄、愛情長跑10年的摯愛申敏兒再度傳為佳話，被視為勵志典範。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top7：朴寶劍
出身貧困家庭的韓劇男神朴寶劍憑著溫暖笑容、優質形象以及正能量風範，被譽為「國民男友」，私下更是以善良謙遜、毫無明星架子，時常在拍戲現場親自為工作人員掌鏡，即使演藝事業繁忙，仍擠出空檔時間在育幼院低調擔任志工，這份溫暖的堅持長達10年以上，令網友紛紛稱讚他是「天使」、「美談製造機」、「暖心男神」。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top6：李敏鎬
身為韓流元祖頂流，李敏鎬曾常年連續稱霸「最帥韓劇男神」排行榜冠軍，這次在KingChoice名次大幅退後至第 6 名，但他帥氣立體、如雕刻般的側臉，以及與生俱來的霸總氣質，依然是無可取代的經典代表。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top5：崔宇植
以「第二眼帥哥」著稱的崔宇植以招牌單眼皮、童顏可愛的狗狗相擄獲粉絲們的心，身為韓裔加拿大男演員，他具備流利英語能力，出道初期就在國際影壇嶄露頭角。崔宇植的表演風格自然真摯、毫無痕跡，總能融入各種截然不同的角色、精準傳達角色情感，被視為韓流大勢影星。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top4：朴炯植
富二代男星朴炯植的父親是德國汽車品牌BMW韓國公司的理事，母親為鋼琴老師，他從小在優渥環境中長大，擁有劍道教師資格、水肺潛水執照…等，被譽為「全能男神」、「財閥偶像」。與生俱來的貴公子氣質，讓朴炯植人氣持續走高，成功擠進前5強，位居本次KingChoice排行第4名。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top3：車銀優
「臉蛋天才」車銀優這次僅獲得KingChoice「2026最帥韓劇男神排行榜」第 3 名，令外界跌破眼鏡，雖然此番無緣冠軍，加上近期深陷逃稅風暴，惹出不少爭議。不過車銀優挾著毫無瑕疵的完美容貌、零死角高顏值，被形容為「漫畫中走出來的男人」，依舊是全球觀眾們討論度最高的焦點。
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top2：朴敘俊
南韓「國民男神」朴敘俊以健壯硬漢魅力、溫暖俊朗笑容迷倒無數女性粉絲們，無論是在韓劇中的精湛愛情喜劇匠人演技，或是因漫威電影《驚奇隊長2》邁向國際，都展現出多元魅力、專情形象。朴敘俊私下低調投入公益與慈善活動，行善不留餘力，酷帥外表下隱藏著善良內心，教觀眾們怎能不愛他呢？
外媒票選2026最帥韓劇男神排行榜Top1：金泰亨
KingChoice「2026最帥韓劇男神排行榜」由防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）奪冠，他不只擁有「世首帥」稱號，在影視圈的影響力更是不容小覷。BTS V金泰亨憑著憂鬱迷人的藝術氣質、玩世不恭的性感魅力成功收服全球粉絲的心，近期隨著團體風光回歸樂壇，V的一言一行再度引發外界關注，挾著火爆人氣穩坐今年最帥韓劇男神第一名。