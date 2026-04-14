從「國民失戀男」到「亞洲純愛天花板」：邊佑錫，一場醞釀十年的全明星奇蹟

善宰回來啦！兩年前因《背著宰善跑》男主角爆紅的邊佑錫，終於帶著新作品回歸，重點是他可是攜手IU一起登場，超級期待的！在韓國影視圈，有些人的光芒是瞬間爆發的，但邊佑錫的光芒更像是破曉的微光，緩緩推移，最終在 2024 年《背著善宰跑》後徹底點燃整個亞洲。

身為一名觀察韓國演藝圈 20 年的影評人，我見證過無數模特兒轉型演員，但很少有人能像邊佑錫這樣，在經歷過百次試鏡失敗後，仍保有那份如同少年般的純粹。今天就一起來認識這位十年磨一劍的「奇蹟男孩」吧！

【關於邊佑錫1】基因裡的藝術細胞：來自家庭與「超模姐姐」的啟蒙

1991 年出生於京畿道的邊佑錫，家庭背景其實相當平凡卻充滿愛。他有一個感情非常好的姐姐，而這也是他演藝生涯的起點——因為姐姐曾是模特兒(目前是大韓航空的空服員，下次搭飛機可以尋找一下唷！)，看著姐姐在伸展台上發光的樣子，讓身高天賦異稟（189公分）的邊佑錫也對這個圈子產生了嚮往。

雖然父母起初對於他進入演藝圈有所顧慮，擔心這條路不穩定，但邊佑錫用他的熱情說服了家人。這種「家庭的支持」成為了他後來在漫長無名期中最堅強的後盾。在求學過程中，他不僅專注於學業，更考入了戲劇電影系，試圖將「模特兒」的視覺優勢轉化為「演員」的內在實力。

【關於邊佑錫2】 189 公分的伸展台傳奇：與南柱赫、張基龍同期的「模特兒三劍客」

在正式成為演員之前，邊佑錫在模特兒界早已是名聲響亮的 Top Model。他在 2010 年代活躍於各大時裝周，與現今同樣大紅大紫的南柱赫、張基龍、朱宇宰等人是同期的戰友。當時的他，以清冷高級的臉孔與逆天長腿橫掃伸展台，那是他累積「鏡頭感」的重要時期。

雖然在模特兒界已達巔峰，但邊佑錫心中始終有一個演員夢。他曾在採訪中提到，即便在走秀時，他腦中想像的也是如何透過眼神傳達故事。這段模特兒經歷賦予了他卓越的服裝消化能力，也讓他日後在韓劇中穿起高中校服或筆挺西裝時，總能自帶一種「漫撕男」的氣場。

【關於邊佑錫3】被拒絕 100 次的韌性：從「那個跑龍套的」開始的演員路

轉行演員的過程並非一帆風順，甚至可以說是非常坎坷。邊佑錫曾在節目中坦言，他參加過超過 100 次的試鏡，卻幾乎全部落榜。甚至有導演直接當面告訴他：「你大概 5 年內都不會紅。」這對於一個已經在其他領域有所成就的人來說，是極大的心理打擊。

2016 年，他終於在神劇《Dear My Friends》中獲得了一個小角色，正式以演員身分出道。隨後的幾年，他在《名不虛傳》、《請輸入檢索詞WWW》等劇中露臉，雖然戲份不多，但他始終保持著謙遜與學習的態度。這段「長達五年的冷板凳」磨練了他的演技，也讓他學會了如何在聚光燈之外依然保持專注。

【關於邊佑錫4】初戀的代名詞：電影《20世紀少女》與《靈魂伴侶》的憂鬱美學

真正讓大眾感受到邊佑錫「初戀臉」威力的，莫過於 Netflix 電影《20世紀少女》。他飾演的「馮雲浩」讓全亞洲女性集體失戀，那種帶著淡淡憂傷、溫柔卻深情的眼神，成為了他的招牌。隨後的《靈魂伴侶》（Soulmate），他再次展現了細膩的演技，將男性在青春成長過程中的迷惘與掙扎詮釋得淋漓盡致。

觀眾們開始注意到，邊佑錫有一種「透明感」，他能將角色的悲劇色彩演繹得非常優雅，這種氣質在當今韓劇男演員中非常罕見。他不再只是伸展台上的模特兒，而是一個能讓觀眾感同身受的演員。

【關於邊佑錫5】破格的反派魅力：在《大力女子姜南順》中看見邪魅之氣

就在大家以為他會被定型為「純情男」時，2023 年的《大力女子姜南順》給了觀眾一記重擊。他飾演的反派「柳始悟」，雖然冷酷無情、手段殘忍，卻因為那張精緻的臉孔與孤獨的身世，被網友封為「史上最讓人恨不起來的反派」。

他在劇中穿著合身西裝、眼神冷冽的模樣，與之前的純愛形象大相逕庭。這次挑戰證明了邊佑錫的演技跨度，他不僅能演繹陽光少年，更能駕馭黑暗深沉的權力者。這部劇也讓他的人氣再度攀升，為接下來的現象級爆紅鋪好了紅地毯。

【關於邊佑錫6】全球「善宰效應」：2024 年《背著善宰跑》的人生角色

如果 2024 年你沒聽過「柳善宰」這個名字，那你肯定脫離了韓劇圈。邊佑錫在《背著善宰跑》中飾演的頂級明星柳善宰，不僅讓他一夜之間成為全球巨星，更創造了「善宰病」的社會現象。他完美消化了從 19 歲的高中游泳健將到 34 歲頂流巨星的跨度，每一滴眼淚、每一次對女主角的守護，都重擊了無數少女心。

這部劇的成功不僅在於劇情，更在於邊佑錫賦予了角色靈魂。他在劇中親自獻唱的 OST〈小馬（Sudden Shower）〉甚至衝進了音源榜上位圈，展現了隱藏的歌唱實力。這一年，邊佑錫正式晉升為「大勢演員」，代言、見面會邀約接到手軟，正式宣告「邊佑錫時代」的來臨。

【關於邊佑錫7】吃貨與宅男：關於邊佑錫的個人喜好與反差趣事

私底下的邊佑錫，其實與銀幕上的高冷形象完全不同。他是一個著名的「吃貨」，特別喜歡吃美食，甚至在錄製《Running Man》時展現了驚人的食量與呆萌的綜藝感。他的性格非常純真、容易害羞，這種「大型犬」般的性格（Puppy Beauty）讓他與粉絲之間毫無距離感。

另外一個有趣的點是他的「純愛基因」，他在現實中也是一個非常感性的人。在粉絲見面會上，他常因為感動而哭得比粉絲還慘，這種真性情讓他獲得了「邊三歲」的可愛暱稱。他曾說過，如果不當演員，他可能會想開一家咖啡廳，在那裡靜靜地享受生活。

【關於邊佑錫8】未來的「大勢」：影評人眼中的「邊佑錫現象」與長線佈局

站在 2026 年的視角回看，邊佑錫的成功絕非偶然，他的存在，彌補了韓劇圈中「溫暖且具備力量感」的男主空缺；繼 2024 年善宰大爆紅後，他又接連拍完兩部備受矚目的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》與人氣漫改劇《我獨自升級》，展現了極強的選片眼光還有片商劇組對他人氣的期待。

身為評論家，我認為邊佑錫的優勢在於他的「低調與穩健」。即便登上了頂峰，他依然保持著當年試鏡百次失敗時的那份敬業；未來的他，有望挑戰更具社會議題的作品，甚至邁向好萊塢或國際串流平台的原創大製作。

💡 推坑人妻總結：為什麼你不能不愛邊佑錫？

他用十年的時間告訴我們：「只要你足夠努力且不失本心，星星終究會發光。」 邊佑錫不只是一個長得帥的男明星，他是一個在挫折中長大、在成功時謙卑的真正職人。如果你還沒入坑，建議先從《背著善宰跑》開始，但要小心，一旦進了「善宰」的坑，可能這輩子都出不來了！









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