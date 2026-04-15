Anyma 聯手 LISA 推出超炸的〈Bad Angel〉！電影等級的視覺效果有夠震撼！

via Anyma's YouTube

Hi there，近期百大 DJAnyma剛結束的自己的「Genesys」計畫三部曲，分別是《Genesys》(2023)、《Genesys II》(2024) 及《The End of Genesys》(2025) 等三張專輯，並且如火如荼地展開新的音樂作品計畫，在今年四月初時他才剛請到Joji合作了新專輯的第一首單曲〈Beautiful〉(2026)，而經過不到一個星期的時間，他又釋出了和LISA的最新合作單曲〈Bad Angel〉(2026)！這首歌在一經發行後立刻在社群上引發了不小的話題！

才剛跟著團體BLACKPINK發行新作品的 LISA，本來就已經在謠傳他下一張的個人作品很快就有動作了，沒想到就先助陣了 Anyma 的新歌；這次 LISA 也表示能夠又這次合作機會啊感到非常地興奮，雖然自己的音樂作品沒有出現這樣的風格，但他其實很喜歡 Anyma 這樣的電子音樂。Anyma 一向以充滿科技感、未來感的電子音樂為主，有人將他的風格歸類到 Melodic Techno，而大家暫時也想不出更貼切的歸類了，並且還要搭配上他的視覺效果，每次的作品及演出都是不得了的饗宴。

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這次的〈Bad Angel〉當然依照著強烈的 Anyma 個人風格去呈現，在音樂上的表現他一直都是獨樹一幟的，不管是在詞、曲的拿捏及編曲的豐富程度，此次他的水準依舊非常高，是僅聽一次就會讓人淪陷的那種，並且這次也請 LISA 參與了創作，更增添了這次合作的話題度。在主歌部分是以旋律及饒舌為主，這邊做出了很好的鋪墊，也象徵著 Anyma 和 LISA 兩人合作不是單純的製作人和歌手關係，可以聽出他們將對方的風格消化得很好，再碰撞出了融洽又同時具有雙方風格的音樂。

經過主歌的鋪墊，展現出 LISA 的個人特色之後，副歌是 Anyma 大展身手的地方，單刀直入地進入了他擅長的電子領域，和主歌不太相同的速度感讓人感受到了他的巧思，在不敢篤定他要表達現實或虛幻的時候，又加上歌聲及效果音之間的交錯輝映，在 Anyma 擅長營造的未來感之上，又增添了似是腳步離地的那種不確定性，而這樣的感覺在副歌強勁的衝擊之下又多了幾分真實感，一來一往的對話感讓人聽了非常過癮！

via Electronic Groove

而遊走在閒時與虛幻之間的感覺並不僅限在音樂，在視覺部分也看的出來下了重本去製作的，從 MV 一開始 LISA 全身插滿了管線，在經歷了想是掙扎的過程後化身成為了機械天使，這種暗黑卻又神聖的畫面很完美地帶出 Cyberpunk (賽博龐克) 的那種末日感。這樣的劇情進展也傳達出了 Anyma 想要打造的、數位與現實世界界線模糊的氛圍，同時最讓人好奇的是 Anyma 本人在MV 中所扮演的角色，目前並沒有給出一個確定的答案，而因為和上一支單曲 Joji 合作單曲〈Beautiful〉的場景相同，不少人在猜測其中會有關聯，又或許隨著更多音樂釋出後會是個完整的世界觀。

近期 Anyma 的一連串動作，其實都是為了接下來的《ÆDEN》(2026) 巡演做準備，巡演名稱取自「Eden (伊甸園)」，並且根據網路消息，他也正在準備一張名為《The Dawn of ÆDEN》的新專輯，今天分享的、和 LISA 的最新合作曲〈Bad Angel〉也將收錄在其中。歷經了在 Las Vegas (拉斯維加斯) Sphere 和埃及吉薩金字塔的演出後，現在不少粉絲都將注意力放在他接下來的演出，原先預定在 Coachella 音樂節登場、並已計畫帶著 LISA、 Joji 登台的巡演第一站因為天氣因素取消，只能再來看看好事多磨的第一場究竟會有多令人震撼吧！

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🎧〈Bad Angel〉官方收聽連結：anyma-lisa.lnk.to/BadAngel

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