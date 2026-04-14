2026-04-14 17:59 女子漾／編輯王廷羽
YUNA親自帶逛！《Ice Cream》快閃店台北登場 親簽＋畫畫太欠拍，MIDZY快衝
如果最近有在關注韓團動態，應該都有看到 ITZY 忙內 申有娜 推出首張迷你專輯《Ice Cream》，整體走清新甜感路線，也展現她不同於團體時期的魅力！這次她把專輯概念延伸到台北，打造期間限定快閃店，並於4/11親自現身帶逛！這篇讓女子漾帶大家一起看看《Ice Cream》快閃店的亮點吧~
文章目錄
- YUNA親自帶逛！滿滿親簽MIDZY必打卡
- 《Ice Cream》快閃店周邊一次看
- 小卡誘惑難以抵抗，一不小心就買到剁手
- YUNA《Ice Cream》快閃店資訊
YUNA親自帶逛！滿滿親簽MIDZY必打卡
YUNA親自帶逛！滿滿親簽MIDZY必打卡
這次最讓人驚喜的，不只是快閃店的夢幻佈置，而是 YUNA 真的親自來過！她不僅現身打卡，還在店內的各個角落留下簽名，甚至畫了許多可愛的小塗鴉。讓整個空間多了一種很真實的「她來過」的親切感。
逛的時候會忍不住一直尋找這些小細節，像是在偷偷參與她留下的小心思，這種跟偶像零距離的感覺真的超難得！
《Ice Cream》快閃店周邊一次看
《Ice Cream》快閃店周邊一次看
這次的周邊設計非常討喜，而且非常實用！像是大腸髮圈、毛絨收納袋、唇膏鏡子吊飾等，都是女孩們日常包包裡必備的單品。加上 YUNA 自己也有挑選推薦款並親自示範，真的會讓人默默覺得：「好像買一個跟著用也很不錯！」
小卡誘惑難以抵抗，一不小心就買到剁手
小卡誘惑難以抵抗，一不小心就買到剁手
現場的特典設計真的太懂粉絲的心！只要購買 PHOTOBOOK 版專輯，就能拿到隨機小卡；周邊消費滿 NT$1,200，還能獲得未公開的自拍小卡，而且可以累計贈送，MIDZY們錢包還守得住嗎！
YUNA《Ice Cream》快閃店資訊
YUNA《Ice Cream》快閃店資訊
YUNA（ITZY）《Ice Cream》 POP-UP STORE in Taipei活動日期：2026/04/10(五)-2026/04/19(日)
活動地點：台北市信義區DREAM PLAZA B2連通道入口
（台北市信義區松高路11號B2連通道入口）
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower