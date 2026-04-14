他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

而張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。