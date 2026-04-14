2026-04-14 15:08 女子漾／編輯周意軒
《危險關係》EP16～EP22分集大綱！越追越窒息：羅梁真面目徹底失控，顏聆終於發現自己枕邊人有多可怕
《危險關係》播到後段真的越看越毛，前面原本還像是在追一樁PUA操控與情感詐騙案，沒想到到了EP16之後，整部劇的恐怖感直接升級，因為最危險的人根本不是外面那些騙子，而是顏聆每天一起生活、一起吃飯、一起睡覺的那個男人。從私密影片外流、監視器控制，到羅梁真實身分曝光，再到顏聆一步步發現自己根本活在一個被操控的家裡，EP16到EP22幾乎每一集都在把觀眾往更深的黑暗裡拖。以下就幫大家一次整理《危險關係》EP16～EP22分集劇情重點，看完真的會懂為什麼這段劇情讓不少人追到背脊發涼。
文章目錄
EP16：私密影片外流，羅梁開始操控顏聆
顏聆私密影片被放上網，輿論全面失控。羅梁不但沒有阻止，還暗示徐楓散播影片，目的就是讓顏聆產生羞恥與依附心理。同時他坦承自己真名肖粟、過去坐牢換身份的經歷，看似脆弱，其實更讓人不寒而慄。
EP17：顏聆選擇留下，正式掉入操控關係
顏聆理解羅梁的「創傷」，決定不離開，兩人關係反而更緊密。羅梁趁機引導她辭職、遠離職場，並透過監視器觀察她的反應，逐步建立完全控制。
EP18：家庭衝突爆發，羅梁開始打擊她的自我
小樂情緒失控，把責任全推給顏聆。羅梁不但沒安撫，反而指責她愛推卸責任，讓她開始懷疑自己。另一邊警方查出更多女性受害案例，顯示羅梁過去早已是慣性操控者。
EP19：顏聆發現家中8支監視器
顏聆開始懷疑羅梁，在家中暗中搜尋，竟發現整個家被裝滿監視器。她這才確定，自己一直活在被監控的關係裡，而羅梁也同時透過手機監視她的一舉一動。
EP20：警方鎖定羅梁，顏聆開始反查
李警官指出羅梁可能就是「先生」，曾操控多名女性走向崩潰。顏聆表面相信他，實際暗中調查，從電腦中發現更多隱藏資料與過去謊言。
EP21：羅梁差點再製造一場死亡
喬子珊恢復記憶，羅梁為掩蓋真相，試圖再次操控她，甚至差點把她推下樓。顏聆則假裝站在羅梁這邊，實際在幫警方爭取時間蒐證。
EP22：終極對峙，羅梁全面崩潰認罪
顏聆設局揭穿羅梁，證實他曾殺害喬子珊母親，甚至害死自己的姐姐與顏母。羅梁崩潰承認一切，試圖拉顏聆一起毀滅，最後被警方制止。半年後，顏聆走出陰影，公開揭露PUA操控，而黑暗仍未真正消失。
如果說《危險關係》前半段是在講情感詐騙和PUA套路，那EP16到EP22真正把這部劇推向最黑暗的地方，就是它讓觀眾看見一件更恐怖的事：真正高段位的操控，不是直接傷害妳，而是先理解妳、安慰妳、接住妳，最後再一點一點拿走妳的判斷能力、社會連結、自我價值，讓妳只剩下他。
顏聆最可怕的地方不是笨，也不是戀愛腦，而是她本來就帶著創傷，太想被理解、太想被保護，所以當羅梁用最溫柔的方式靠近時，她根本很難分辨那到底是愛，還是控制。也因此，這幾集會讓人越追越窒息，不只是因為劇情反轉多，而是因為它拍出了某種很真實的恐懼：加害者未必長得像壞人，他甚至可能是那個別人都覺得很會照顧妳、很懂妳、很愛妳的人。