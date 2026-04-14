從童謠到恐怖想像 從《泥娃娃》到「鬼胎」

「泥娃娃、泥娃娃，一個泥娃娃……」

在你小的時候，有沒有聽過這首童謠，並且琅琅上口？

那時候只覺得旋律有點悲傷，甚至曾想過，如果有一個泥娃娃，是否也能好好地去愛它。

當時並沒有想過這首童謠的來源與背後意象究竟是什麼，長大之後再回頭看《泥娃娃》，才發現它可能不只是童謠，而是一種隱喻。

而電影《泥娃娃》，則把這種想像推向了恐怖形式。

故事一開始，是在虛擬實境遊戲公司任職的旭川（楊祐寧 飾），將泥娃娃帶回家。他的妻子幕華（蔡思韻 飾）在看到之後，不僅開始修復它，甚至以血滋養它。

詭異的現象，也從這裡開始擴散。

更令人不安的是，幕華本身是一名孕婦，而泥娃娃的意象又與「孩子」高度連結。當兩者放在同一個敘事，恐怖的焦點自然轉向——那個尚未出生的生命。

隨著劇情推進，線索逐漸指向泥娃娃的真正來源。

一名女陶藝家，因使用陰地的土壤，導致懷孕流產。她將死胎與泥土混合，作為土胚，製作出泥娃娃。同時，她的行為逐漸失控，甚至牽涉到伴侶的死亡。

這段情節雖然令人震驚，但一個剛失去孩子的母親，在精神崩潰與情感失衡的狀態下，行為早已超出理性，這種狀態更接近創傷反應。

影片中最令人印象深刻的一幕，是幕華腹部出現異象——彷彿有多個頭要突破而出。

這種畫面帶來的不適感，不僅來自恐懼，更來自「入侵」的象徵。

整部電影以「女性、懷孕、胎兒、泥娃娃」作為核心連結，呈現的不是單純的恐怖，而是生命的誕生與失去間的巨大落差。

當新生命被期待，同時也被詛咒時，無力往往大過絕望。

當「肚子裡的孩子」不再只是孩子，而變成某種未知的存在時，情緒便會從恐懼延伸到更深層的不安。

如果是你，你會怎麼看待這類以「懷孕與生命」為核心的恐怖題材？

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