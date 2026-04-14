《星期整聊事｜明天不會更好，但只會更老》: 如何停止焦慮，活在「今天」

——婉婉

房間裡的燈沒有關。婉婉坐在床邊，手機滑到一半停住。時間顯示 00:47。

她其實沒有在看什麼。

只是一直滑，一直滑，好像這樣就可以讓今天慢一點結束。

但時間還是過去了。

她突然有一個很安靜的念頭明天，好像也不會變得更好。

只是，再多老一天而已。

01｜你以為撐過今天明天就會好一點

婉婉以前很相信一件事。只要今天再撐一下，明天應該就會比較好了。

所以她習慣對自己說：「再一下就好。」

「這段時間過去就會不一樣。」

她把很多希望，放在「明天」。

可是後來她發現，

很多明天，其實跟今天很像。

一樣的工作。一樣的疲憊。一樣在某些時刻，突然覺得有點空。

沒有什麼特別壞的事。但也沒有真的變好。

那種感覺不是絕望。

更像是一種慢慢浮上來的疑問「這樣一直過下去，會變怎樣？」

02｜不是沒有在前進只是感覺不到改變

她不是沒有努力。她有在上班。有在規劃。有在想未來。

甚至很多事情，她做得比以前更穩定。

但奇怪的是，她卻越來越感覺不到「變好」這件事。

生活沒有崩壞。

但也沒有明顯的上升。

像是卡在一個很平的地方。

你會動。 但你不知道自己有沒有往前。

所以她開始懷疑：「是不是我其實沒有走在對的路上？」

這種不確定，比失敗更消耗。

因為你連要不要停，都沒有答案。

03｜長大之後，時間變成一種壓力

以前的她，不太會在意時間。覺得還有很多可能。覺得還可以慢慢來。

但現在不一樣了。每過一天，她都會有一點感覺時間好像在提醒她什麼。

不是恐嚇。

是一種安靜的存在。你知道它在走。但你抓不住它。

她開始會想：「如果我一直這樣過，三年後會在哪裡？」「如果什麼都沒有改變，那我還會喜歡現在的自己嗎？」

這些問題沒有答案。

但它們會在夜裡，一次一次出現。

04｜有些焦慮不是因為現在不好而是對未來太模糊

婉婉其實沒有過得很糟。她有工作。有生活。有一些穩定的節奏。但她還是會焦慮。

因為她不知道這些東西，會把她帶去哪裡。

不是現在不好。是未來太不確定。你不知道自己在累什麼。也不知道這些努力，會不會有結果。

所以有時候你會突然停下來，

問自己一句：「我到底在幹嘛？」

這句話很輕。但背後很重。

05｜變老比變好更確定

那天晚上，婉婉躺在床上。她突然想到一句話：明天，不一定會更好。但一定會更老。

她沒有覺得難過。只是有一種很真實的感覺有些事情，是確定的。時間會走。你會變。

但「變好」這件事，卻沒有保證。

這個發現有點殘酷。但同時也很誠實。

它讓她開始想一件事：如果明天不一定會更好，那我今天，想怎麼過？

06｜不能控制結果但可以選擇怎麼走

後來的婉婉，沒有突然變得很積極。也沒有突然找到什麼人生方向。

她只是慢慢做了一點點調整。

她不再把所有希望都丟給明天。

也不再一直等某個「會變好的時刻」。她開始把注意力，放回今天。

今天能不能好好吃一餐。今天有沒有一個讓自己舒服的瞬間。

不是因為這樣會成功。只是因為，這是她現在能握住的東西。

有些改變，不是為了變得更厲害。只是讓自己不要一直迷路。

有些時候，人生不會突然變好。

也不會有一個明確的「轉折點」。

它比較像是一點一點，在很普通的日子裡改變。

你可能不會馬上看到結果。

你沒有停在原地。如果明天不一定更好，那也沒關係。

而有些人，是走著走著，才慢慢變成自己想要的樣子。