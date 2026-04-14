2026-04-14 11:52 女子漾／編輯ANDREA
《鋼鍊》作者神作再臨！《黃泉使者》5大必看亮點與爆紅原因一次看，開播即封神！
女孩們、動漫迷們注意啦！最近是不是一直被各大社群瘋狂洗版一部新動畫呢？沒錯，2026年4月剛剛開播就引爆全網熱烈討論的春季新番《黃泉使者》（黄泉のツガイ），絕對是今年必追的超級黑馬！
這部由傳奇神作《鋼之鍊金術師》作者荒川弘親自操刀，加上大名鼎鼎的動畫公司「骨頭社」強強聯手，播出第一集就以神反轉的劇情讓觀眾驚呼連連！今天小編就來為大家整理《黃泉使者》的劇情介紹與必看亮點，告訴你它憑什麼開播即封神！
劇情簡介：神反轉不斷的懸疑奇幻之旅
《黃泉使者》故事圍繞著被稱為「分隔夜與晝的雙子」的兄妹——哥哥尤爾（ユル）與妹妹阿薩（アサ），尤爾一直生活在與世隔絕的深山村落裡過著打獵生活，每天都會去地牢探望被關在裡面的妹妹，某天，平靜的村落突然遭到帶著直升機和現代槍械的神祕部隊血洗屠村！更令人震驚的是，率領敵人的首領，竟是尤爾「真正的妹妹」阿薩？在生死交關之際，尤爾喚醒了名為「左右大人」的強大「使者」，從此捲入了一場圍繞著雙胞胎與神秘使者們的激烈廝殺中。
《黃泉使者》必看亮點與爆紅原因
亮點1：《鋼鍊》黃金製作團隊奇蹟集結！
說到《黃泉使者》最大的看點，絕對是它無懈可擊的頂級製作陣容！這不僅是牛媽（荒川弘）的最新力作，動畫更交由以高水準戰鬥作畫聞名的「骨頭社」（BONES）製作，並且找回了當年《鋼鍊》動畫版的核心班底（包含導演安藤真裕、角色設計新井伸浩等人）。這波「回憶殺」加上頂級製作規格，直接把期待值拉滿，畫面精緻度與流暢度絕對是神仙級別！
亮點2：開局即高能，懸疑感與反轉狂飆
有別於一般的熱血王道漫，這部作品的懸疑色彩極其濃厚。第一集就毫不拖泥帶水，直接給你滿滿的資訊量與神反轉！原本以為是溫馨的山村日常，瞬間變成充滿謎團的血腥大屠殺；以為的妹妹根本不是妹妹，拿著弓箭的遠古村民對抗現代化軍隊。處處是伏筆、讓人猜不透下一步發展的懸疑劇情，真的會讓人忍不住一集接一集看下去！
亮點3：超燃的「使者」戰鬥系統
劇名中的「使者」是本作的核心設定。這些使者是「成對存在」的神祕生物，被人類稱為幽靈或怪物，每一對都有不同的外貌、性格與獨特能力。看主角與各方勢力如何運用不同的使者互相鬥智鬥勇，大玩能力戰，爽度破表！搭配骨頭社掛保證的動作戲指導，華麗流暢的打鬥絕對讓視覺超級享受。
亮點4：殺伐果斷！便當狂發不手軟的暗黑爽快感
喜歡看快節奏、微暗黑風格的讀者絕對會愛死這部！《黃泉使者》裡的角色只要動了殺心就絕不廢話，該見血就見血，發便當的速度簡直比翻書還快。這種不聖母、殺伐果斷的風格，讓整個觀看體驗非常暢快淋漓，完美展現了殘酷與極限拉扯的張力。
亮點5：原作狂銷400萬冊，連續兩季播映超滿足
這部作品在動畫化之前，原作漫畫就已經在日本掀起狂熱，不但狂銷超過400萬冊，還榮獲「全國書店店員推薦漫畫」第2名的殊榮！有了極高評價的原作打底，加上這次動畫官方超有誠意地宣布「連續播映兩個季度」，讓粉絲們不用苦等，能一次看個過癮！
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