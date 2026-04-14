2026-04-14 11:55 女子漾／編輯王廷羽
沒跟上白沙屯媽祖進香？命理師授「3招日常補運法」，沒當香燈腳也能對接能量、迎貴人！
白沙屯媽祖進香於 4 月 12 日起駕，展開為期 8 天 7 夜的北港進香之旅，今年報名人數突破 45 萬，創下歷史新高！每年到了這個時候，看著社群版面滿滿的「粉紅超跑」動態，身為忙碌的上班族，你是不是也覺得心癢癢，卻因為工作或家庭無法抽身親自參與呢？
別擔心自己錯失了好運！命理專家王老師指出，4 月份不僅是全台瘋媽祖的時刻，更是難得的「黃金補運期」。只要透過以下 3 個簡單的日常法則，即使沒有報名當香燈腳，也能成功對接媽祖的溫暖能量，讓好運和貴人跟著來！
第一招：時空對接（利用碎片時間建立連結）
這是最簡單的連結方式。建議可以在通勤或午休時，打開手機看看媽祖徒步進香的線上直播，感受現場信眾的熱情與神聖氛圍。如果下班時間允許，不妨順路到家附近的媽祖廟走走、雙手合十沉澱一整天的思緒，甚至喝一杯廟裡的「平安水」，都是在日常生活中建立能量連結的好方法。
第二招：心念對接（打造穩定的正能量磁場）
補運的精髓在於「心誠則靈」，生活中難免遇到煩心事，但在這段進香期間，請試著給自己多一點溫柔與耐心。當遇到不順心即將發火時，先深呼吸幾次，在心裡默念幾句祝福取代抱怨。只要保持情緒穩定、不與他人發生口舌之爭，你的「正能量頻率」自然就能與媽祖的慈悲庇護同頻，這也是最好的自我修練。
第三招：善行對接（用微小善意累積大福報）
善行不一定要多轟轟烈烈，日常中的微小善意就是最強大的補運法寶！無論是搭車時讓座、順手幫焦頭爛額的同事買杯咖啡、將買東西的零錢發票捐出，或是在網路上多給予他人讚美，這些抱持著「給予」的微小舉動，都能與媽祖的慈悲能量產生強烈共振，默默替你累積福報，讓接下來的貴人運全面上升。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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