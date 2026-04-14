2026-04-14 11:26 女子漾／編輯ANDREA
6部Netflix「完美結局、看完超舒心」古裝陸劇推薦！《柳舟記》甜到心坎，這對CP火花太強必看！
最近是不是又陷入劇荒了呢？追劇最怕遇到爛尾或過程太虐心，還是那種從頭甜到尾、結局圓滿的古裝劇最能撫慰人心！幫大家盤點2024至2026年間在Netflix熱播、結局完美且「看了讓人舒服、想一刷再刷」的TOP 6古裝陸劇。不管是先婚後愛的極限拉扯，還是男女雙強的逆襲爽劇，保證入坑不虧，快把這份神仙片單收進待看清單吧！
1.《柳舟記》張晚意、王楚然
腹黑的淮陽王崔行舟意外救下失憶的仰山第一寨主柳眠棠，柳眠棠醒後誤認他為夫君。兩人從靈泉鎮「偽尋常夫妻」的日常，一路演變成相愛相殺、最終雙向奔赴的浪漫故事。這部絕對是越看越上癮的黑馬！前期充滿歲月靜好的煙火氣，像極了治癒的「慢綜藝」，後期則有男主爆笑的「追妻火葬場」橋段，張晚意的反差萌與王楚然絕美古裝扮相極度登對，是一部讓人看了超舒心的小甜劇。
2. 《逐玉》張凌赫、田曦薇
屠戶女樊長玉與落難侯爺謝征在亂世風雪中宿命相逢，兩人各懷目的展開「假婚真愛」，最終他們在戰場重逢，攜手平定戰亂，迎來生兒育女的完美HE結局。
男女主角顏值簡直逆天，這對神仙組合絕對必追！劇中把曖昧張力拍得極致細膩，張凌赫直球狂撩、索吻的畫面甜到讓人尖叫；田曦薇一改甜美化身霸氣殺豬女，反差感十足，看完保證心甘情願躺平在坑底！
3. 《度華年》張凌赫、趙今麥
大夏朝長公主李蓉與當朝首輔裴文宣在夢中重生，回到初遇的年輕時代。兩人帶著前世記憶與誤會，從仇人變盟友，最後重新相愛、改變彼此命運。
歡喜冤家「先婚後愛」的設定百看不厭！男女主角雙強聯手搞事業，每天歡樂鬥嘴卻又呵護彼此。完美的雙向救贖結局讓人看完心頭暖暖，劇情順暢不拖沓，重刷率極高。
4. 《入青雲》侯明昊、盧昱曉
身中劇毒的冷酷女戰神明意為尋求解藥，化身嬌軟舞姬對浪蕩紈絝紀伯宰設下愛情陷阱。兩人在互相推拉飆戲的過程中，意外擦出真愛火花。
「偽裝誘愛」的設定極具張力，越到後期劇情越甜，男主角後來更是化身超寵溺的「盯妻狂魔」。全劇節奏穩紮穩打、零爛尾，兩人成為生死伴侶的結局超級圓滿，看完只覺意猶未盡。
5. 《折腰》劉宇寧、宋祖兒
聰慧機敏的小喬與霸道主公魏劭，在家族世仇的背景下被迫聯姻。兩人從起初的互相防備，在日常相處中逐漸化解恩怨，最終傾心相戀。
這部開播就擁有超高討論度！完美結合家族權謀與細膩愛情，男女主角化學反應極佳。男主從一開始的冷漠傲嬌，到後期完全為愛「折腰」變成寵妻狂魔，轉變過程充滿看點，看完會覺得身心非常舒暢。
6. 《墨雨雲間》 吳謹言、王星越
縣令之女薛芳菲遭遇變故後，以姜梨身分重返京城，在腹黑深情的肅國公蕭蘅暗中幫助下，一步步復仇並查明真相，最終收穫真摯愛情。
復仇節奏緊湊明快，手撕反派絕不拖泥帶水！男女主角間的極限拉扯與宿命感讓人欲罷不能。大結局惡人得到報應、有情人終成眷屬，絕對是一部能讓人痛快N刷的完美解壓爽劇。
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