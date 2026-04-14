2026-04-14 10:08 女子漾／編輯周意軒
收視破11%直接封王！IU直球求婚邊佑錫，《21世紀大君夫人》甜虐雙殺
2026韓劇話題直接被IU跟邊佑錫這對CP接管！《21世紀大君夫人》才剛在 Disney++ 上線就衝出高討論度，不只網路聲量狂飆，韓國收視也開出漂亮成績。首集就拿下7.8%，第二集更一路衝到首都圈10.1%、瞬間最高11.1%，直接穩坐同時段冠軍，可以說是今年最強開局之一。
這部劇把背景設定在「21世紀還存在皇室」的韓國，IU飾演的財閥CEO成熙周，明明出身平民卻野心滿滿，為了翻轉人生，她直接鎖定邊佑錫飾演的理安大君，開啟一場超現實的「契約婚姻」。但這段關係可不只是利益交換，從一開始就火花滿滿。
首播最讓人忍不住重播的，就是IU完全不走矜持路線，直接開啟「霸氣倒追模式」。多次被拒見也完全不氣餒，見到本人第一句就丟直球：「請跟我結婚」，這種氣勢真的很少見。更誇張的是，她還一路跟著大君出現在各種場合，從馬場、晨跑到吃飯看電影，全程高調示愛，還不斷輸出各種讓人又尷尬又心動的土味情話，像是「昨天才見面，今天還是很想你」、「你看電影就好，我看你就夠了」，直接把高冷大君逼到不知所措。
IU也分享，這個角色最吸引她的地方就是「夠直接、夠無畏」，跟她私下比較內斂的個性完全不同。為了詮釋這種帶點霸氣又有點調皮的魅力，她在台詞節奏和語氣上花了不少心思，讓角色更立體。
而邊佑錫這邊其實也不是完全無動於衷。隨著劇情展開，兩人學生時期的過去被揭開，原來早在射箭場第一次交手時，他就被IU那句「就算手段骯髒，我也要贏」給震住。這種完全不按牌理出牌的性格，反而成了他心動的起點。邊佑錫自己也笑說，當時與其說是心動，不如說是覺得「怎麼會有這麼有趣的人」，但只要開始覺得對方可愛，其實就已經輸了。
劇情節奏也完全不拖戲。第二集尾聲直接推進到關鍵轉折，IU意外捲入與大君的緋聞，她順勢再丟一次結婚暗示，這次邊佑錫終於鬆口，霸氣回應：「那你就準備成為大君夫人吧。」一句話直接把整段關係升級，也預告兩人即將面對整個國家的壓力。
從目前釋出的預告來看，這段「假戲真做」的婚姻後續甜度會一路飆高。不只會看到撥髮、桌咚、公主抱這種經典名場面，邊佑錫甚至反過來主動出擊，表示要「演出瘋狂愛上你的樣子」，讓這段關係更具說服力，也讓觀眾更期待兩人之間逐漸失控的感情線。
《21世紀大君夫人》目前在 Disney+ 獨家播出，每週五、六晚上更新，一路播到5月16日完結。如果你最近在找一部節奏快、CP火花強、又帶點權力鬥爭的愛情劇，這部真的很容易一集接一集停不下來。