2026-04-14 10:51 女子漾／編輯王廷羽
沒跟到白沙屯也別哭！LINE禮物推「轉運節」線上遶境，滑手機也能鑽轎求平安
每年農曆三月前後，白沙屯媽祖進香總會成為全台最受關注的宗教盛事之一，沒有固定路線、全憑媽祖指引前行的特色，讓整段進香旅程充滿未知與神聖感，也因此吸引數十萬名香燈腳自發跟隨。對許多人來說，這不只是一場宗教活動，更是一種把希望託付給信仰的過程，有人為健康祈願，有人為事業求順，也有人單純想在混亂的生活中找到一份安定感。正因如此，白沙屯媽祖不只是信仰象徵，更逐漸成為台灣人集體情感與精神寄託的重要存在。
白沙屯熱潮延燒，祈福文化變成日常剛需
白沙屯熱潮延燒，祈福文化變成日常剛需
隨著白沙屯媽祖與各地遶境活動熱度升溫，送禮平台LINE禮物觀察到，「開運納福」早已不只是節慶限定，而是逐漸走入日常的情感交流。根據平台統計，2025年開運類商品訂單量年增52%，購買人數更接近翻倍成長，顯示在高壓生活下，帶有平安與祝福寓意的禮物，正成為新一代送禮趨勢。
在家也能完整體驗祈福儀式感！線上鑽轎＋888開運禮同步登場
在家也能完整體驗祈福儀式感！線上鑽轎＋888開運禮同步登場
看準這股「求好運」的生活需求，LINE禮物首度推出「轉運節」活動，即日起至4月30日登場，將傳統信仰轉化為數位體驗。最大亮點之一，就是推出「線上遶境鑽轎」活動，讓無法擠進白沙屯進香隊伍的人，也能透過手機參與這份儀式感，只要動動手指，就能模擬鑽轎祈福，甚至還有機會抽中象徵財運與平安的媽祖錢母。
除了線上參與遶境，「轉運節」也同步推出多款開運主題禮盒，從財運、貴人運、平安健康，到考試順利、好孕祈福與防小人等不同願望，都能找到對應選品。其中最受矚目的，是與大甲鎮瀾宮官方線上商城「鎮瀾買足」合作推出的888元開運組合，不僅結合多種祈福元素，還加碼贈送媽祖壓轎金，讓祝福不只是心意，更變成可以實際送出的「好運禮」。
線上鑽轎教學一次看
線上鑽轎教學一次看
步驟一：抵達指定活動瀏覽頁面
步驟二：到LINE禮物官方帳號查看好禮通知
步驟三：點擊通知「線上鑽轎」打開好禮
步驟三：到LINE禮物官方帳號查看獲得獎項
世代送禮觀念轉變 從實體進香到數位祈福的新日常
世代送禮觀念轉變 從實體進香到數位祈福的新日常
從消費輪廓來看，這波「開運送禮潮」呈現出明顯的世代差異，40至59歲族群更重視祝福的份量與意義，平均客單價達840元，甚至會同時購入自用與送禮，將祈福視為生活中的安定儀式；而年輕族群則偏好輕巧有趣的開運小物，例如招財貓、水晶樹等，並將其融入日常社交情境。值得注意的是，29歲以下用戶的開運商品購買成長幅度接近9成，其中高達9成訂單為送禮用途，顯示「送好運」正逐漸成為年輕人表達關心與連結情感的新方式。
當白沙屯媽祖持續前行，信仰也正走進每個人的日常，即使無法親自參與，一份線上祈福與傳遞祝福的心意，同樣能讓好運不缺席！
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