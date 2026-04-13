4月陸劇全面開打！《蜜語紀》離婚逆襲、《鋼鐵森林》三角虐戀、《危險關係》窒息操控一次看。圖：愛奇藝國際版提供

4月陸劇戰場正式開局，從「婚姻崩壞後的重生逆襲」，到「懸疑命案＋偏執愛情」，再到「情感操控極限拉扯」，三大題材同步引爆討論。鍾漢良、朱珠帶來熟齡愛情的現實反擊，井柏然化身偏執教授掀起三角修羅場，而孫儷、吳慷仁則用演技撐起一場讓人窒息的心理戰。這一波劇單，不只是好看，而是每一部都在「情緒極限」邊緣試探。

陸劇推薦1.《蜜語紀》：從豪門棄婦到職場翻身，最狠逆襲愛情來了

《蜜語紀》。圖：愛奇藝國際版提供

由鍾漢良、朱珠主演的都市情感劇《蜜語紀》，於4月13日正式在愛奇藝國際版開播，一上線就鎖定「熟齡女性重生」話題。

故事從一場婚姻崩壞開始。朱珠飾演的許蜜語，在結婚六週年當天發現丈夫出軌，當場斬斷關係、淨身出戶，直接告別過去的豪門生活。沒有退路的她，選擇從最基層的飯店清潔員重新開始，一步一步爬回職場核心，完成自我價值的重建。

《蜜語紀》。圖：愛奇藝國際版提供

這條成長線不只是逆襲，更是一種清醒。她不再依附關係，而是重新掌握人生節奏。

與此同時，鍾漢良飾演的飯店王牌經理人紀封登場，兩人從互看不順眼的職場關係，逐漸在合作中建立信任與情感，發展出帶有成熟張力的愛情線。

《蜜語紀》。圖：愛奇藝國際版提供

除了主線愛情，劇中另一大爆點是「正宮對決小三」的高張力對手戲。李夢飾演的第三者魯貞貞不僅毫不退讓，甚至反擊正宮，讓整場情感衝突火藥味十足，成為討論焦點。

整體來看，《蜜語紀》不走甜寵套路，而是用現實婚姻破裂切入，包裹職場成長與情感修復，被視為近期最有共鳴的女性向都市劇之一。

《蜜語紀》。圖：愛奇藝國際版提供

陸劇推薦2.《鋼鐵森林》：命案開局＋三角戀修羅場，愛與真相全面失控

《鋼鐵森林》。圖：愛奇藝國際版提供

另一部話題劇《鋼鐵森林》，則完全走向不同路線。由井柏然、蔡文靜、秦俊杰主演，以一具離奇女屍揭開序幕，瞬間拉出懸疑氛圍。

案件中的金箔線索，意外牽出五年前震驚社會的「8·17殺警案」，讓塵封真相再次浮出水面。蔡文靜飾演的刑警周瑾，正是當年殉職警察的妹妹，她為了追查哥哥死因踏入警界，如今終於迎來最接近真相的一刻。

《鋼鐵森林》。圖：愛奇藝國際版提供

而井柏然飾演的犯罪心理學教授江寒聲，是這部劇最讓人著迷的角色。他外表冷靜克制，內心卻極度偏執，對周瑾的感情更是長達十年的暗戀。兩人從「相親結婚」開始，進入典型的先婚後愛關係，但這段婚姻從一開始就不單純。

《鋼鐵森林》。圖：愛奇藝國際版提供

隨著周瑾的臥底前任蔣誠重新出現，三人之間形成極度複雜的情感結構。愛、懷疑與真相交錯，讓整部劇在破案之外，多了一層情緒張力。

井柏然更形容這個角色帶有「淡淡的瘋感」，既理性又失控，讓人難以預測下一步行動。這種危險又迷人的設定，也成為劇迷討論的核心。

《鋼鐵森林》。圖：愛奇藝國際版提供

陸劇推薦3.《危險關係》：情感操控到極致，孫儷、吳慷仁對戲讓人窒息

《危險關係》。圖：愛奇藝國際版提供

如果說前兩部是情感與命運的拉扯，那《危險關係》則直接把「愛」推向最黑暗的一面。

由孫儷、吳慷仁主演的《危險關係》，目前在愛奇藝熱播並衝上排行榜，以高度寫實的情感操控題材掀起話題。

《危險關係》。圖：愛奇藝國際版提供

孫儷飾演的大學教授顏聆，為了調查閨密命案，深入追查PUA情感詐騙，原本理性冷靜的她，卻一步步走入精心設計的陷阱。

吳慷仁飾演的心理醫生羅梁，則是整場操控的核心。他擅長利用人性弱點，透過長期心理控制，讓受害者逐漸失去自我，甚至無法察覺自己正被操縱。

《危險關係》。圖：愛奇藝國際版提供

最令人不寒而慄的是，羅梁在鎖定顏聆後，甚至選擇與她結婚，將控制升級為日常生活的一部分。這段關係不再是愛，而是一場精密的心理圍捕。

在最新曝光的結局預告中，顏聆終於覺醒，與警方聯手反擊，兩人正面對峙的場面成為全劇情緒最高點。羅梁一句「我不能讓她活著，她會破壞我們的關係」，徹底擊潰顏聆心理防線，也讓觀眾情緒跟著爆發。

這場戲耗時兩天拍攝，被劇組視為全劇最關鍵的轉折，也讓觀眾再次見識到兩位演員的表演張力。