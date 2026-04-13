【2026年春季必喝】開箱「真言草莓/桂花釀酒」12%完美微醺黃金比例，2024金牌獎認證，神級質感果實酒推薦！在家也能打造網美餐酒館的高級儀式感✨下班後的療癒救星就是它啦！

當你拖著疲憊身軀回到板橋的租屋處，看著窗外灰濛濛的夜色，心裡是不是只渴望一點微醺的溫柔撫慰呢？ 你絕對懂這感覺吧！

但市面的水果酒通常甜得像感冒糖漿，要不然就是酒精感重到讓人忍不住皺眉，根本很難徹底放鬆下來，實在太讓人掃興了💢

找一瓶對的酒，難度簡直跟在台北尋找不排隊的私廚一樣，根本是可遇不可求的奇蹟啊。 有時候真的想放棄

不過最近我意外邂逅兩支量身打造的秘密武器，直接拯救了我那無聊透頂的週末～









徹底告別假果汁的恐怖化學味，找回最純粹的天然感動

前陣子天氣有夠糟🌧️

連綿不斷的春雨把整個人都弄得發霉了，原本計畫好的露營也被迫取消，只能無奈地窩在沙發上追劇。 心情超級悶的啦！

這時候如果沒有好東西來提振士氣，這種休假日簡直比上班還要讓人感到生無可戀跟渾身不對勁

拿出冰鎮得剛剛好的

真言草莓與桂花釀，看著瓶身上精緻插畫凝結著水珠，心情瞬間就先好了一大半✨ 包裝真的很有質感！

它們堅持真實發酵過程，就像阿嬤熬煮十幾個小時的老火高湯一樣，把水果與花卉靈魂深刻印在酒裡，喝一口就知道誠意～完全沒有那種嗆鼻的刺鼻味

取而代之的是一種在口腔裡慢慢綻放的自然芬芳，讓人一口接一口！

純粹感動買不到，這兩瓶三百三十毫升的精華，完全顛覆了我對傳統果實酒那種死甜又充滿人工香精的刻板印象。





宛如初戀般酸甜交織的微醺誘惑，讓人忍不住心跳加速

先來聊草莓口味吧🍓🍓🍓

這支真言草莓釀酒經典版，倒出來的瞬間，整個空間立刻被濃郁卻不甜膩的清新莓果香給溫柔包圍

顏色紅潤超迷人，它絕對不是那種小女孩喝的甜膩果汁，百分之十二的酒精濃度恰到好處，帶來專屬輕熟女的微醺感！微醺狀態最棒了🥂

強烈建議多囤幾瓶，如果你也厭倦平凡無奇的週末夜晚，這絕對能讓放鬆時光質感升級，而且這容量對女生來說剛剛好，喝完可以直接睡

不用擔心隔天宿醉頭痛欲裂，這對於我們這種隔天還要早起面對主管的社畜來說，簡直是最貼心設計，酸甜平衡抓得精準

多一分太膩而少一分又太澀，這草莓酒完全就是在你的舌尖上優雅地跳著華爾滋，舞步輕盈又迷人





享受漫步雲端般的優雅寧靜時光，把煩惱通通拋諸腦後

換桂花華麗登場了🌼

我本來對花香調的酒有些抗拒，總覺得會像喝香水，但這支真言桂花釀酒完全打破了我陳舊的偏見，人家可是拿金牌的🏆

沒錯就是二零二四年美國烈酒賽金牌，這份國際級最高肯定，喝進嘴裡那一刻你就完全能夠體會到，香氣超級高雅的～

感覺就像在秋天微涼午後，漫步在滿是桂花樹的秘境小徑上，微風吹過帶來了陣陣清新的舒服芬芳，真的很療癒身心🌿

比起草莓熱情奔放，桂花釀多了一份內斂與優雅，非常適合一個人在夜深人靜的時候獨自細細品味著，酒精輕輕發熱著

把它輕輕嚥下後，彷彿一整天的煩惱跟焦慮都被慢慢融化掉了，這絕對是只有成年人才能懂的魔法，我更需要獨處時刻

比起熱鬧聚會，它可以讓你安靜下來聽聽自己內心的聲音，桂花香氣會在鼻腔裡停留好長一段時間，像被溫暖毯子包裹，這種厚實的擁抱感給人一種超級強烈的安全感，彷彿全世界的喧囂都暫時與你無關，只剩下寧靜





完美十二度黃金比例的微醺法則，這絕對是成人的魔法

十二度是個好數字💯 酒精濃度的拿捏就像在高速公路上開車，太低覺得無聊沒勁，太高又容易失控飆車，十二度剛剛好，不會造成負擔感

你可以慢慢啜飲著它，感受那股暖流從喉嚨順著食道滑進胃裡，然後在臉頰上暈染出兩抹淡淡紅暈☺️ 就像天然腮紅喔

有時候我們把自己逼得太緊了，真的需要一個合法的出口來宣洩壓力，這十二度的溫柔就是最好避風港，它不會讓你爛醉

而是精準地把你推到那個微茫放鬆的黃金交叉點，這根本就是科學計算出來撫慰人心的最佳解方啊

感受釀酒師心血， 每一口都能喝出那份專業與堅持，這不僅僅是一瓶酒，更是對生活品質的一種不妥協與溫柔浪漫





你準備好迎接專屬的微醺時光了嗎？趕快行動寵愛自己

生活充滿著挑戰，我們每天在城市裡庸庸碌碌打拼，面對各種不合理績效跟無理取鬧的客戶，大家真的都非常辛苦了啦， 必須寵愛自己啊🎁

這兩支容量

三百三十毫升的

真言釀酒，就是你在繁雜生活中按下暫停鍵的完美道具，幫你找回步調

一定要去親自試，無論是充滿熱情誘惑的草莓，還是寧靜優雅的桂花，都能為你日常注入一絲不凡的質感與浪漫氛圍，敬我們的人生吧！🍻







