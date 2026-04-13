2026-04-13 21:00 跟著KarenW.品味人生
【GE奇異】Air Fry 8-in-1智慧氣炸烤箱 Karen 開箱｜一台搞定氣炸、烘焙、烤雞的廚房神器
最近去逛了一趟奇異家電展間，本來只是抱著「隨便看看」的心情，結果卻意外被一台烤箱狠狠燒到🔥
老實說，我一直都覺得烤箱這種東西
要嘛功能很多但不好用，要嘛好用但不好看。
但那天在展間看到GE Appliances 的 Air Fry 8-in-1智慧氣炸烤箱
真的有一種：「欸？現在烤箱已經進化到這種程度了嗎？」的感覺。
如果你跟我一樣
平常喜歡自己在家做點簡單料理、烤吐司、烤雞、做披薩
但又不想廚房擺滿各種小家電😳
那這台真的很值得了解一下。
今天就用 實際參觀體驗＋功能開箱 的方式
來分享為什麼我會覺得它是目前市面上
很有設計感、功能也很完整的一台多功能氣炸烤箱。
參觀GE家電展間，第一眼就被這台氣炸烤箱吸引
第一眼注意到的是它的外型✨整台烤箱是 不鏽鋼極簡設計！
不是那種笨重的廚房家電感，而是有點像精品家電的感覺。
尤其是旋鈕＋數位面板的設計，看起來很直覺，也很有質感。
而且操作方式其實很簡單，不像有些烤箱功能很多，但面板複雜到像在操作飛機😅
這台只要 旋鈕＋數位顯示，溫度、時間都可以很直覺調整。
對於像我這種🍪喜歡料理但不想研究太多機器設定的人 ，真的很加分。
一台烤箱就有8種功能，廚房空間直接省一半
這台最吸引我的地方：就是它的 8合1多功能設計。
基本上日常會用到的料理模式
幾乎都整合在裡面了。
像是：
✔ 氣炸
✔ 對流烘烤
✔ 烘焙
✔ 燒烤
✔ 慢烤
✔ 保溫
✔ 吐司
✔ 麵團發酵
也就是說
原本可能需要 氣炸鍋＋烤箱＋吐司機
現在一台就能完成。
對於廚房空間有限的人來說，真的非常實用。
氣炸功能：少油料理也能有酥脆口感
現在很多人喜歡用氣炸料理，主要就是因為可以 減少油炸的油量使用。
這台烤箱的氣炸模式是利用 高速熱風循環 來讓食材外層形成酥脆口感。
像是：
🍟 氣炸薯條
🍗 氣炸雞翅
🍤 氣炸蝦
都可以透過熱風循環達到外酥內嫩的效果，而且少了大量油炸的步驟，清潔上也相對輕鬆很多！
旋風對流烘烤，受熱更均勻
很多人用烤箱最怕的就是：受熱不均。
有時候烤餅乾，上面焦了、下面卻還沒熟。
這台烤箱內建「旋風對流系統」可以讓熱風在爐內均勻循環。
所以像是：
🍪 餅乾
🥧 派類
🍕 披薩
🍗 烤雞
都能比較均勻上色。
展間人員示範的時候，我其實滿驚訝的，因為烤的眼色真的蠻漂亮的！
23L大容量，一次烤全家份量
這台烤箱的容量是 23L
其實比一般小型烤箱大不少。
官方示範的容量是：
✔ 12吋披薩
✔ 6片吐司
✔ 約8磅烤雞
如果是 3～4人家庭，基本上完全夠用。
像是假日朋友來家裡，烤個披薩或焗烤，其實就很方便。
發酵功能，家庭烘焙更輕鬆
這個功能我自己覺得滿有趣的。
因為很多人現在會在家自己做麵包或披薩。
這台有 麵團發酵模式，可以提供穩定的低溫環境，讓麵糰自然膨鬆。
發酵完成之後，直接調整溫度，就可以接著烘烤。
對於喜歡DIY烘焙的人來說真的很方便
使用體驗：操作直覺、安靜度也不錯
實際體驗的時候，我還有注意一件事：
它的運轉聲其實不大。
因為有些氣炸鍋，開起來真的像小型飛機起飛😂
這台搭載 靜音風扇設計，整體運作聲音算是滿安靜的。如果是開放式廚房，其實也不太會被干擾！
為什麼我會覺得這台是很值得考慮的多功能烤箱？
我自己整理出幾個我覺得很加分的地方：
✔ 氣炸＋烤箱＋吐司機一台整合
✔ 8種烹調模式日常料理幾乎都能用
✔ 80–230°C溫控範圍很完整
✔ 23L容量適合家庭使用
✔ 不鏽鋼外型設計質感很好
✔ 外置集屑盤清潔很方便
如果你最近剛好在找：
• 氣炸烤箱
• 多功能烤箱
• 有設計感的廚房家電
那這台 GE Air Fry 8-in-1智慧氣炸烤箱
其實是蠻值得列入清單的一個選擇。
哪裡可以了解更多？
如果想了解更完整資訊
可以到官方網站看看：
▪️GE官網：https://www.trusting.com.tw
▪️商品連結： https://www.trusting.com.tw/products/smallappliances-airfryertoasterovens-g9oaaasspss-tw
https://www.facebook.com/trusting.tw
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