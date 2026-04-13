2026-04-13 20:20 女子漾／編輯張念慈
《單身即地獄5》朴喜珗現身3CE快閃店！中文狂撩＋50嵐先喝 最愛唇蜜色號全公開
韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》話題持續延燒，人氣嘉賓朴喜珗13日現身台北，出席韓系潮妝品牌3CE打造的全台首間「3CE Beauty Diner」快閃店，不只用流利中文和媒體互動，更以超高親和力與甜感魅力，讓現場瞬間被粉絲熱情淹沒。
一落地就展現滿滿誠意，朴喜珗笑說自己已經先喝了台灣經典手搖「50嵐」，還直接用中文大讚「非常好吃」，甚至表示還想再喝一次，短短一句話立刻拉近與台灣粉絲距離。
這次現身不只是單純站台，更像把《單身即地獄》的戀愛氛圍直接搬到現場。她在活動中多次切換中文發言，分享對台北的第一印象，也透露最想去中山區逛街，「聽說很多時髦店」，展現私下少女感的一面。
從戀綜黑馬到人氣女神 朴喜珗魅力全面爆發
年僅22歲的朴喜珗，因出演《單身即地獄5》迅速爆紅，從節目初期鏡頭不多，到後期憑藉高學歷與反差魅力圈粉無數。她就讀卡內基美隆大學資訊系，曾於L’Oréal實習，更拿下2024年韓國小姐亞軍，兼具學霸與外型優勢，成功成為戀綜「黑馬代表」。
節目中與林琇濱的配對，也讓她人氣持續攀升，如今跨海來台，討論度依舊居高不下。
中文連發＋拍貼推薦 現場互動感直接拉滿
活動現場，她不只用中文打招呼，更主動推薦粉絲一定要體驗快閃店的拍貼機，「拍之前記得擦唇蜜，會更漂亮」，甚至親自示範3個可愛拍照POSE，完全沒有距離感。
她也透露自己已經先拍過，「照片真的很好看」，讓不少粉絲直呼根本是「戀愛感濾鏡本人」。
3CE快閃店爆紅關鍵：沉浸式韓系Diner體驗
此次話題核心「3CE Beauty Diner」快閃店，以韓系餐廳為靈感打造，從巨型番茄裝置到粉嫩空間設計，每個角落都像拍照場景，結合試妝、拍貼與扭蛋活動，打造高度互動式體驗。
現場更推出多重活動，包括不限金額扭蛋、滿額贈禮與IG打卡拍貼，讓逛店不只是購物，更像一場韓系美妝遊樂場。
爆紅關鍵單品：「3CE果凍護唇蜜」直接成焦點
朴喜珗現場最愛、也是這波話題核心的，就是全新「3CE果凍護唇蜜」。她直言「不論天堂島還是地獄島都要帶」，直接讓產品討論度飆升。
這款唇蜜主打水感果凍質地，上唇呈現自然QQ光澤，同時加入角鯊烷、玻尿酸與維他命E等成分，兼顧保濕與潤色，讓唇妝不只好看，還能同步養護。
她也親自推薦3大約會必備色：#01蜜桃果凍：素顏也能有氣色、#04無花果凍：約會感滿滿的溫柔色、#05摩卡果凍：夜晚氛圍感必備。此外，話題色#13蘇打果凍則以藍色光澤打造疊擦效果，成為現場最受矚目的「玩色系唇彩」。
快閃店資訊一次看 韓系水光妝直接搬來台北
「3CE Beauty Diner」快閃店自2026年4月11日至5月10日限時登場，地點位於台北中山光點，主打不用飛韓國，也能體驗最即時的韓系彩妝趨勢。
從拍照打卡、試妝互動到限定贈禮，整體規劃不只是美妝活動，更像一場結合潮流與社群話題的沉浸式快閃體驗。
朴喜珗這次來台，不只是帶來人氣，更直接把《單身即地獄》的戀愛濾鏡延伸到現實生活。從一句「非常好吃」的50嵐，到一支果凍唇蜜，讓這場快閃店不只好拍，更成功變成今年春天最熱的韓妝話題。
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