GD愛貓ZOA快閃店來了！《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》台北高雄場時間、預約方式、必買周邊一次看。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

去年一路從話題燒到社群版面的 GD 萌系 IP「ZO&FRIENDS」，今年春天又帶著新主題回來了！由 LINE FRIENDS（韓國 IPX）與 G-DRAGON 共同打造的療癒系角色宇宙，這回正式推出第三場快閃店「ZO&FRIENDS LUCKY SHOP」，不只台北先開跑，高雄也將接力登場。從巨大 ZOA、盲盒新品到主題拍貼機，整個空間都圍繞著「幸運」展開，讓人還沒走進去，就已經開始期待會遇見什麼小驚喜。

GD 雲朵貓 ZOA 第三場快閃店，帶著滿滿幸運感回來了！

ZO&FRIENDS 自公開以來短短半年，就在社群吸引超過 20 萬名粉絲追蹤，從去年 7 月第一場快閃店正式開啟世界觀，到今年 1 月「ZOAful Winter」把熱度一路延伸到全球約 40 個國家與地區，這一次的第三場快閃店，則更像是把 ZOA 從角色宇宙裡帶進大家的日常。

LINE FRIENDS (韓國 IPX) 與 G-DRAGON 共同打造的 IP 品牌「ZO&FRIENDS」第三波快閃店活動「LUCKY HOUSE」。圖片來源：LINE FRIENDS提供

如果說第一場是初次見面，第二場是在冬天裡慢慢培養感情，那第三場「LUCKY SHOP」就是 ZOA 變得更靠近日常生活的一步！這回整體設定不只是單純可愛，而是想把療癒和好心情，一起變成粉絲可以帶回家的生活風格～

本次快閃店活動推出多樣化的商品陣容，從隨行杯、絨毛拖鞋、抱枕等實用的生活用品，到大型玩偶、招財貓公仔、俄羅斯套娃組等生活風格擺飾應有盡有。圖片來源：LINE FRIENDS提供

「ZO&FRIENDS LUCKY SHOP」有什麼亮點？

這次快閃店以「幸運」作為核心主題，整體空間用綠色系牆面和各種可愛元素打造出清新又活潑的氛圍。一走進現場，最先迎接大家的就是被各種幸運象徵圍繞的巨大 ZOA，光是站在前面就已經夠讓人想拿起手機拍個不停。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

現場還藏了不少有趣的小巧思，像是牆面上的雛菊壁畫裡就藏著許多幸運元素，讓逛店這件事多了一點像在尋寶的樂趣，整體動線設計也讓人自然放慢腳步，一邊拍、一邊逛，彷彿在過程中悄悄收集屬於自己的小小幸運。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

除了大家最熟悉的雲朵貓 ZOA，ZO&FRIENDS 的角色還包括熱心又可愛的小雛菊 A&NE，以及從 ZOA 雲朵足跡誕生的彩色泡泡 AKI 和 ZAKI。每個角色都有自己的個性，也因為這些設定，讓整個 IP 世界觀越來越完整。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

ZO&FRIENDS LUCKY SHOP 必買周邊推薦

這次推出的商品陣容很完整，從實用型生活用品到可愛擺飾通通有，像是隨行杯、絨毛拖鞋、抱枕這類平常就用得到的小物，讓 ZOA 不只是收藏，而是真的能陪進生活裡。如果本來就喜歡角色擺飾，這次也有大型玩偶、招財貓公仔、俄羅斯娃娃等商品可以選，整體風格延續 ZO&FRIENDS 一貫的療癒感，但又多了一點「幸運小物」的氛圍，很適合放在房間、書桌或日常角落，看了心情就會變好。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

這波快閃店還結合了大家最容易一買就停不下來的盲盒元素，首度推出包含隱藏版在內的隨機絨毛吊飾和隨機公仔吊飾盲盒。角色們穿上特別服裝後，和這次「發現幸運」的主題剛好呼應，也讓每一次拆盒都多了一點驚喜感。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

COLLER 聯名新系列 4 月中下旬登場

除了現場限定商品，這次還有一個讓人很期待的重點，就是 ZO&FRIENDS 與品牌 COLLER 的合作系列「COLLER ZO&FRIENDS EDITION」。這個系列主打實用、可自由搭配，也希望透過多樣化的配件設計，讓粉絲用更有風格的方式把 ZOA 帶進日常，新系列預計會在 4 月中下旬於台北中山 AIPXA LAND 正式開賣。

COLLER ZO&FRIENDS EDITION ZOAful Days are good Days推出多樣化商品。圖片來源：LINE FRIENDS提供

拍到停不下來！ZOA療癒打卡＋限定小禮一次收

這次快閃店不只好逛，更是直接把「拍照行程」一起準備好。台北與高雄兩地現場都設置了主題拍貼機，讓粉絲可以留下與 ZOA 的專屬合影，加上空間裡滿滿的打卡角落，不管是和朋友一起來，還是自己慢慢逛，都很容易拍到一堆忍不住想立刻發限動的畫面。整個空間帶點輕鬆又療癒的氛圍，走在其中會讓人暫時忘記日常的忙碌，被可愛角色包圍的那種小確幸感，其實就是這次最迷人的地方。

現場也同步準備了粉絲專屬優惠，只要加入艾比夏會員並追蹤 @linefriends_square_tw 與 @aipxa_land 官方 Instagram 帳號，就能拿到限定小禮，單筆消費不限金額可獲得 ZO&FRIENDS 貼紙一張，滿 NT$2,800 還能帶回 ZOA 造型氣球，逛完不只帶走戰利品，連這份小小的幸運也一起收藏回家。

ZO&FRIENDS 第三波快閃店「LUCKY HOUSE POP-UP」活動現場。圖片來源：LINE FRIENDS提供

ZO&FRIENDS LUCKY SHOP 快閃店活動資訊

《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》台北場 活動期間：2026 年 4 月 10 日至 2026 年 5 月 10 日

活動地點：台北 AIPXA LAND 艾比夏聚所（台北市大同區南京西路 44 號）

營業時間：

2026 年 4 月 10 日至 4 月 19 日為線上預約，10:00－21:00

2026 年 4 月 20 日至 5 月 10 日為自由入場，11:00－21:00

《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》高雄場 活動期間：2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 10 日

活動地點：高雄流行音樂中心 Focus 13 珊瑚廣場（高雄市苓雅區海邊路 110 號）

營業時間：

2026 年 4 月 15 日至 4 月 24 日為線上預約，10:00－21:00

2026 年 4 月 25 日至 5 月 10 日為自由入場，11:00－21:00

ZOA快閃店怎麼預約？3步驟快速搞定

1.先註冊 KKTIX 帳號並完成登入

2026 年 4 月 1 日中午 12 點開放預約，建議提前登入好帳號，避免卡關搶不到名額。

台北場預約點此

高雄場預約點此

2.填寫資料並完成預約

預約時需填寫個人資料，完成後會取得入場 QR Code，每場次僅限本人使用。

3.入場當天核對身分

記得攜帶與預約資料一致的身分證件，現場會核對資訊，若資料不符或重複預約，可能會被取消入場資格。