GD愛貓ZOA快閃店來了！《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》台北高雄場時間、預約方式、必買周邊一次看

2026-04-14 00:15 女子漾／編輯王廷羽
GD愛貓ZOA快閃店來了！《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》台北高雄場時間、預約方式、必買周邊一次看。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
GD愛貓ZOA快閃店來了！《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》台北高雄場時間、預約方式、必買周邊一次看。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

去年一路從話題燒到社群版面的 GD 萌系 IP「ZO&FRIENDS」，今年春天又帶著新主題回來了！由 LINE FRIENDS（韓國 IPX）與 G-DRAGON 共同打造的療癒系角色宇宙，這回正式推出第三場快閃店「ZO&FRIENDS LUCKY SHOP」，不只台北先開跑，高雄也將接力登場。從巨大 ZOA、盲盒新品到主題拍貼機，整個空間都圍繞著「幸運」展開，讓人還沒走進去，就已經開始期待會遇見什麼小驚喜。

編輯推薦

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GD 雲朵貓 ZOA 第三場快閃店，帶著滿滿幸運感回來了！

ZO&FRIENDS 自公開以來短短半年，就在社群吸引超過 20 萬名粉絲追蹤，從去年 7 月第一場快閃店正式開啟世界觀，到今年 1 月「ZOAful Winter」把熱度一路延伸到全球約 40 個國家與地區，這一次的第三場快閃店，則更像是把 ZOA 從角色宇宙裡帶進大家的日常。

LINE FRIENDS (韓國 IPX) 與 G-DRAGON 共同打造的 IP 品牌「ZO&FRIENDS」第三波快閃店活動「LUCKY HOUSE」。圖片來源：LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS (韓國 IPX) 與 G-DRAGON 共同打造的 IP 品牌「ZO&FRIENDS」第三波快閃店活動「LUCKY HOUSE」。圖片來源：LINE FRIENDS提供

如果說第一場是初次見面，第二場是在冬天裡慢慢培養感情，那第三場「LUCKY SHOP」就是 ZOA 變得更靠近日常生活的一步！這回整體設定不只是單純可愛，而是想把療癒和好心情，一起變成粉絲可以帶回家的生活風格～

本次快閃店活動推出多樣化的商品陣容，從隨行杯、絨毛拖鞋、抱枕等實用的生活用品，到大型玩偶、招財貓公仔、俄羅斯套娃組等生活風格擺飾應有盡有。圖片來源：LINE FRIENDS提供
本次快閃店活動推出多樣化的商品陣容，從隨行杯、絨毛拖鞋、抱枕等實用的生活用品，到大型玩偶、招財貓公仔、俄羅斯套娃組等生活風格擺飾應有盡有。圖片來源：LINE FRIENDS提供

「ZO&FRIENDS LUCKY SHOP」有什麼亮點？

這次快閃店以「幸運」作為核心主題，整體空間用綠色系牆面和各種可愛元素打造出清新又活潑的氛圍。一走進現場，最先迎接大家的就是被各種幸運象徵圍繞的巨大 ZOA，光是站在前面就已經夠讓人想拿起手機拍個不停。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

現場還藏了不少有趣的小巧思，像是牆面上的雛菊壁畫裡就藏著許多幸運元素，讓逛店這件事多了一點像在尋寶的樂趣，整體動線設計也讓人自然放慢腳步，一邊拍、一邊逛，彷彿在過程中悄悄收集屬於自己的小小幸運。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

除了大家最熟悉的雲朵貓 ZOA，ZO&FRIENDS 的角色還包括熱心又可愛的小雛菊 A&NE，以及從 ZOA 雲朵足跡誕生的彩色泡泡 AKI 和 ZAKI。每個角色都有自己的個性，也因為這些設定，讓整個 IP 世界觀越來越完整。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

ZO&FRIENDS LUCKY SHOP 必買周邊推薦

這次推出的商品陣容很完整，從實用型生活用品到可愛擺飾通通有，像是隨行杯、絨毛拖鞋、抱枕這類平常就用得到的小物，讓 ZOA 不只是收藏，而是真的能陪進生活裡。如果本來就喜歡角色擺飾，這次也有大型玩偶、招財貓公仔、俄羅斯娃娃等商品可以選，整體風格延續 ZO&FRIENDS 一貫的療癒感，但又多了一點「幸運小物」的氛圍，很適合放在房間、書桌或日常角落，看了心情就會變好。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

這波快閃店還結合了大家最容易一買就停不下來的盲盒元素，首度推出包含隱藏版在內的隨機絨毛吊飾和隨機公仔吊飾盲盒。角色們穿上特別服裝後，和這次「發現幸運」的主題剛好呼應，也讓每一次拆盒都多了一點驚喜感。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

COLLER 聯名新系列 4 月中下旬登場

除了現場限定商品，這次還有一個讓人很期待的重點，就是 ZO&FRIENDS 與品牌 COLLER 的合作系列「COLLER ZO&FRIENDS EDITION」。這個系列主打實用、可自由搭配，也希望透過多樣化的配件設計，讓粉絲用更有風格的方式把 ZOA 帶進日常，新系列預計會在 4 月中下旬於台北中山 AIPXA LAND 正式開賣。

COLLER ZO&FRIENDS EDITION ZOAful Days are good Days推出多樣化商品。圖片來源：LINE FRIENDS提供
COLLER ZO&FRIENDS EDITION ZOAful Days are good Days推出多樣化商品。圖片來源：LINE FRIENDS提供

拍到停不下來！ZOA療癒打卡＋限定小禮一次收

這次快閃店不只好逛，更是直接把「拍照行程」一起準備好。台北與高雄兩地現場都設置了主題拍貼機，讓粉絲可以留下與 ZOA 的專屬合影，加上空間裡滿滿的打卡角落，不管是和朋友一起來，還是自己慢慢逛，都很容易拍到一堆忍不住想立刻發限動的畫面。整個空間帶點輕鬆又療癒的氛圍，走在其中會讓人暫時忘記日常的忙碌，被可愛角色包圍的那種小確幸感，其實就是這次最迷人的地方。

現場也同步準備了粉絲專屬優惠，只要加入艾比夏會員並追蹤 @linefriends_square_tw 與 @aipxa_land 官方 Instagram 帳號，就能拿到限定小禮，單筆消費不限金額可獲得 ZO&FRIENDS 貼紙一張，滿 NT$2,800 還能帶回 ZOA 造型氣球，逛完不只帶走戰利品，連這份小小的幸運也一起收藏回家。

ZO&FRIENDS 第三波快閃店「LUCKY HOUSE POP-UP」活動現場。圖片來源：LINE FRIENDS提供
ZO&FRIENDS 第三波快閃店「LUCKY HOUSE POP-UP」活動現場。圖片來源：LINE FRIENDS提供

ZO&FRIENDS LUCKY SHOP 快閃店活動資訊

《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》台北場

活動期間：2026 年 4 月 10 日至 2026 年 5 月 10 日
活動地點：台北 AIPXA LAND 艾比夏聚所（台北市大同區南京西路 44 號）
營業時間：
2026 年 4 月 10 日至 4 月 19 日為線上預約，10:00－21:00
2026 年 4 月 20 日至 5 月 10 日為自由入場，11:00－21:00

《ZO&FRIENDS LUCKY SHOP》高雄場

活動期間：2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 10 日
活動地點：高雄流行音樂中心 Focus 13 珊瑚廣場（高雄市苓雅區海邊路 110 號）
營業時間：
2026 年 4 月 15 日至 4 月 24 日為線上預約，10:00－21:00
2026 年 4 月 25 日至 5 月 10 日為自由入場，11:00－21:00

ZOA快閃店怎麼預約？3步驟快速搞定

1.先註冊 KKTIX 帳號並完成登入

2026 年 4 月 1 日中午 12 點開放預約，建議提前登入好帳號，避免卡關搶不到名額。

台北場預約點此

高雄場預約點此

2.填寫資料並完成預約

預約時需填寫個人資料，完成後會取得入場 QR Code，每場次僅限本人使用。

3.入場當天核對身分

記得攜帶與預約資料一致的身分證件，現場會核對資訊，若資料不符或重複預約，可能會被取消入場資格。

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#台北 #高雄 #ZOA #快閃店 #GD權志龍

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘

2026-04-07 11:19 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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各位陸劇迷們，最近是不是也被螢幕上的「霸氣將軍」們迷得神魂顛倒呢？古裝劇裡除了文質彬彬的書生，就屬穿著鎧甲、戰場殺敵的大將軍最能激發少女心啦！小編綜合了近期的網路評價與各大媒體報導，幫大家盤點6位討論度超高的「最帥將軍」。

圖片來源：官方 微博
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除了近期霸榜的《逐玉張凌赫、《折腰劉宇寧，還有哪些經典神仙選角？趕快跟著小編一起來看看吧！

推薦1. 張凌赫 飾演《逐玉》謝征 (武安侯)

改編自晉江同名小說，講述天生神力的市井屠戶女樊長玉田曦薇 飾）為保家業，與落魄書生假結婚。沒想到這位嬌弱書生，竟是背負滅門血仇的武安侯謝征，兩人在戰亂中互相利用卻又彼此扶持，上演一場雙向奔赴的愛情。

張凌赫在劇中憑藉神級美顏創下古裝顏值巔峰！雖然曾被部分網友調侃妝容太精緻宛如「粉底液將軍」，但他溫柔隱忍與戰場殺伐果斷的強烈對比，滿滿的「蘇感」依舊讓全網徹底淪陷，戰損妝更是帥到讓人捨不得眨眼！

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推薦2. 劉宇寧 飾演《折腰》魏劭

講述聰慧過人的喬家女小喬（宋祖兒 飾）為保全家族，自願代替姐姐與世仇巍國將軍魏劭聯姻，兩人在亂世與家族猜忌中先婚後愛的故事。

劉宇寧 189 公分的傲人身高，穿上將軍鎧甲簡直是行走的衣架子，光是腿長就贏了！他將魏劭戰場上殺伐果斷，私下對老婆卻傲嬌又深情的「反差萌」演繹得淋漓盡致，霸氣十足的模樣讓粉絲直呼太撩人。

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您也是從《小飛流》這個角色，開始記住他的嗎？

您也是從《小飛流》這個角色，開始記住他的嗎？

2026-04-06 19:00 蒔緣‧鹿角腓腓
劇情截圖
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隨著戲劇類型增加，演藝事業蓬勃發展，演員的需求量自然擴增；

但也因此，追過每部戲劇後，卻不一定能記住演員或角色的名字。

演員吳磊可算是戲劇界的當紅明星，

我是先從角色記住他的。

第一次記住的，是《琅琊榜》裡的飛流。

他話不多，甚至不懂大人世界的規則。

卻總能在最剛好的時候，站在梅長蘇身邊。

不是因為命令。而是因為，他認得那份溫馨與執著。

那時，我只記得《小飛流》。卻還不認識吳磊。

很多年後，再看到他出現在不同戲裡，才慢慢把名字，跟那個眼神連在一起。

原來，有些演員，是這樣被記住的；

不是因為他演得多厲害。而是因為，你曾經相信過他。

他為什麼讓人相信

看《長歌行》、《星漢燦爛·月升滄海》，我一直在想一件事：

為什麼吳磊演的角色，總讓人覺得「可以放心」？

後來我發現，不是因為劇的深情。而是因為——

他的角色會靠近，但不壓迫。會在意，但不佔有。會保護，但不炫耀。

那種感覺比較像是：「我在這裡，但你可以做你自己」，這其實很難演！

因為少一點，就變冷；多一點，就變成油膩。

但他常常將情感釋放得剛剛好。

所以你會相信，他不是在演一個很好的人。

而是真的懂，怎麼對一個人好。

有些演員的戲，是你會願意等的！

為什麼我會等他的戲？

發現自己在追劇時，其實已經是那種會偷偷分類的人；

一種是「有空再看」。一種是「會等」。吳磊，對我來說，是後者。

不是因為他每一部都完美。而是因為他很少讓人失望。

他的表情，通常準。情緒，不會亂給。角色，也不太重複。

甚至連戲外的樣子，都讓人安心。

追吳磊的戲會慢慢覺得——

他不只是把戲演好。而是在維持一種「可以被相信」的狀態。

所以當看到他有新戲時，我不會特別激動。

只是會安靜地想：終於………

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#吳磊 #戲劇類 #必看戲劇 #戲劇推薦

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