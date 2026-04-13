2026-04-13 18:47 女子漾／編輯張念慈
張鈞甯被問《浪姐7》直言「不想毀節目」 談喻虹淵復出送祝福
女星張鈞甯今天以保養品牌代言人身分出席活動，面對近期熱播的中國大陸綜藝節目乘風2026（《浪姐7》）引發高度討論，她再度被問及是否有意參與，當場回應「不想毀節目」，並坦言唱跳並非自身強項，現階段仍會專注於戲劇表演。
張鈞甯當天以一身白色西裝亮相，雖因感冒聲音略帶鼻音，仍完成整場活動。對於外界關注她是否參加《乘風2026》，她表示，過去曾被粉絲點名，但從未考慮參與，並笑說「我那麼誠心研究我的演技，就是因為我唱跳都不佳，所以不要去荼毒大家」，強調會持續專注於演戲本業。
同場被問及女星喻虹淵宣布重返演藝圈一事，張鈞甯表示樂觀其成。兩人曾合作戲劇《痞子英雄》，她表示「小淵感覺一直很喜歡演戲」，並送上祝福，認為對方回歸是好事。
除了回應演藝相關話題，張鈞甯也分享個人生活與保養習慣。她指出，平時飲食以清淡為主，減少油鹽與味精攝取，以維持身體穩定狀態。不過她透露，在重要場合前，會適度攝取較重口味食物，使臉部略微水腫，讓整體氣色看起來較為飽滿。她也提到，自己對味精反應明顯，曾因飲食影響導致臉部浮腫。
在健康管理方面，張鈞甯表示運動是長期習慣，除維持體態外，也作為紓壓方式。她近期亦特別重視睡眠品質，並設定每日睡滿8小時為目標。她提到，前一晚因身體不適提早休息，認為充足睡眠有助於整體狀態調整。
對於日常保養，她表示會透過穴道按摩、刮痧等方式舒緩身體不適，也會準備睡前保養用品，包括護唇膏與刮痧板等，作為日常維持身體狀態的一部分。她認為，這些習慣已融入生活，不需刻意執行。
在保養品選擇上，張鈞甯表示，會特別留意產品成分與來源，並偏好質地清爽、吸收度佳的產品，同時搭配飲食與運動，維持整體狀態。
談及未來規劃，張鈞甯透露，將持續投入戲劇演出，並再度挑戰古裝題材。她表示，新角色將不同於過往形象，會呈現較為俐落的角色設定。此外，她也提到，目前較傾向選擇貼近現實生活的劇本，希望詮釋日常人物的內心狀態。
張鈞甯表示，雖然拍戲過程有時辛苦，但透過運動與日常調整，能維持工作與生活平衡，因此未曾有離開演藝圈的念頭。
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