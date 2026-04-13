2026-04-13 15:08 女子漾／編輯周意軒
2026 Coachella回憶殺炸裂！BIGBANG合體、小賈斯汀〈Baby〉時空對唱，完整歌單一次看
每年都不缺話題的 Coachella，2026年直接把「回憶殺」拉到最滿。當Justin Bieber站上舞台，直接打開YouTube與過去的自己對唱；當BIGBANG睽違多年合體登場，全場從尖叫到哽咽只花幾秒鐘。這一夜，音樂變成記憶，舞台變成時間機器。編輯整理 BIGBANG和Justin Bieber，Coachella完整歌單給大家！
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BIGBANG合體登場：一秒回到K-pop黃金年代
BIGBANG合體登場：一秒回到K-pop黃金年代
如果說Justin Bieber是青春，那BIGBANG就是時代。當G-Dragon、Taeyang、Daesung站上舞台，現場直接暴動。
BIGBANG Coachella歌單（整理版）
〈Bang Bang Bang〉
〈Fantastic Baby〉
〈SOBER〉
〈We Like 2 Party〉
〈Loser〉
〈Haru Haru〉
〈Bad Boy〉
〈Last Farewell〉
〈A Fool of Tears〉
〈HOME SWEET HOME〉
BIGBANGSOLO＋小分隊舞台（粉絲最嗨段）
BIGBANGSOLO＋小分隊舞台（粉絲最嗨段）
〈Ringa Linga〉（太陽 SOLO）
〈Good Boy〉（GD SOLO）
〈Hando-Chogua〉（大聲 SOLO）
小賈斯汀神級操作：把〈Baby〉變成「時空對唱」
小賈斯汀神級操作：把〈Baby〉變成「時空對唱」
這場演出最關鍵的一幕，就是〈Baby〉。Justin Bieber沒有用華麗舞台，而是直接播放自己2010年的MV，現場與「13歲的自己」對唱。這段橋段被外媒形容為「把不同時期的自己放進同一場演出」，情緒張力直接拉滿 。他甚至問觀眾：「你們是從什麼時候開始認識我的？」一句話，讓整場演出從演唱會變成回憶現場。
小賈斯汀完整歌單：從新歌唱回青春 新專輯主打（成熟期）
〈All I Can Take〉
〈Speed Demon〉
〈First Place〉
〈Go Baby〉
〈Butterflies〉
〈Walking Away〉
〈All The Way〉
〈405〉
〈Too Long〉
〈Petting Zoo〉
〈I Do〉
〈Things You Do〉
〈Glory Voice Memo〉
〈Zuma House〉
〈Dotted Line〉
〈Everything Hallelujah〉
小賈斯汀完整歌單：回憶殺經典（全場暴哭區）
〈Baby〉
〈Favorite Girl〉
〈That Should Be Me〉
〈Beauty and a Beat〉
〈Never Say Never〉
〈Confident〉
〈All That Matters〉
小賈斯汀翻唱橋段（與過去自己對唱）
〈With You〉（Cover）
〈So Sick〉（Cover）
〈STAY〉
〈Sorry〉
〈Where Are Ü Now〉
〈I’m The One〉
〈Essence〉
〈Yukon〉
〈Devotion〉
〈I Think You’re Special〉
〈Daises〉