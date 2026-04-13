2026-04-13 14:16 新頭條Thehubnews
3ZeBra 攜手 NID 領軍大健康產業 4/12 啟動「2026 循環生活節」推廣全民保健
隨著健康意識轉向「預防與恢復」，紓壓按摩領導品牌 3ZeBra（三隻斑馬） 宣布與台灣最大跑團 NID 強強聯手，於 4 月 12 日在大同運動中心盛大舉辦「2026 循環生活節」。本次活動不僅打破傳統母親節送禮框架，更號召眾多大健康指標品牌共襄盛舉，旨在將「全民保健」落實於日常，實踐企業社會責任。
產業巨頭跨界結盟：建構「運動恢復」閉環
素有「抽屜裡的按摩師」美譽的 3ZeBra，此次與 NID RUN CLUB 合作，核心理念在於完善「動態心肺循環」與「靜態肌肉舒緩」的健康閉環。3ZeBra 創辦人表示：「健康不應只是單次消費，而是一種循環生活態度。」透過與專業路跑社群的結合，品牌將按摩器材從居家休閒帶入專業運動防護領域，提升大眾對於氣血循環與肌肉修復的重視。
專業醫學進駐：大健康品牌的社會實踐
為確保保健觀念的正確傳遞，活動特別邀請物理治療師駐場，現場指導居家伸展技巧與深度按摩知識。這不僅是一場品牌體驗，更是一場衛教公益行動，透過專業醫護人員的衛教，協助跨世代家庭（特別是銀髮長輩）掌握正確的身體照護方式，緩解高齡化社會的照護壓力。
優質品牌共襄盛舉：打造健康生態圈
「2026 循環生活節」也吸引了眾多注重大健康與全民保健的優質品牌參與，共同構築完整的健康生活地圖。包含：
營養補給： 農純鄉（保健食品）、雷文虎克（精準保健）、芝初（天然芝麻專家）
健康食飲： 原味時代、虎留香，推廣減負擔的潔淨飲食
居家療癒： 川嵐薰衣草精油，提供嗅覺與心靈的深層放鬆
生活風格：AZPAC行李箱、JWAY精緻家電
這群頂尖品牌的集結，象徵台灣大健康產業已從單打獨鬥邁向「跨界共榮」，致力於讓每位國民都能在日常生活中輕鬆實踐健康管理。
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