那個每天在電視上看到的美女為什麼不見了—— 一個我沒辦法好好回答的問題

2026-04-17 08:00 J.T



▋她問得很簡單，我卻說不出口

那天我媽坐在沙發上，看到新聞跑馬燈說 TVBS 裁員，她轉頭問我：「那個吳安琪不是做了很久了？怎麼突然不見？」我知道答案。成本結構、數位轉型、廣告市場萎縮、AI 主播。但我沒辦法對她說這些。不是她聽不懂，是這些答案說出來之後，我突然覺得這個世界有一種說不清楚的涼意。我們從小被告訴：認真工作、累積年資、在一個地方做久了就會穩。然後有一天，一個做了幾十年、大家從小看到大的臉孔，四月底就不見了。

▋那個感覺，像是有什麼默默地移位了

不太確定怎麼描述這種感覺。不是憤怒，是錯位。好像你以為踩實的地板，突然軟了一點。沒有跌倒，但腳感覺到了。很多人在這波裁員裡看到的是科技的冷酷。我看到的是另一件事：我們集體相信了一個故事太久，久到忘記它只是故事。「只要夠努力、夠資深、在夠大的地方工作，你就安全。」吳安琪、開台元老、TVBS 的臉，這些條件加在一起，如果連她都不安全，這個故事就說不通了。

▋我有個朋友做保險，做了十幾年

他說過一件事，我一直記著。「很多人以為保險買的是一個保障。但真正的保障不是一張保單，是你對自己的了解。你知道如果最壞的情況發生，你有什麼，你還剩什麼，你能從哪裡重新開始。」當時覺得這話有點抽象。這陣子一直看到媒體裁員的消息，又想起這句話。你對自己的了解有多深？不是說你有幾年年資，不是說你公司有多大，而是如果那個框架消失了，你知道自己是誰嗎？你知道你能帶著什麼走嗎？

▋AI 主播那個東西，說真的，現在還不是重點

民視的敏熙、鏡新聞的艾雅婷，我看過幾段影片。語調還是怪，眼神飄。它現在還沒到足以取代一個有厚度的資深主播的程度。但問題從來不是「AI 夠不夠強」，是「老闆願意付多少錢來容忍你的不可替代性」。這是兩件完全不同的事。你可以真的無可取代，但如果你的不可替代性代價比老闆願意付的高，他就找個七十分的東西頂著，跟自己說「差不多夠用了」。所以問題從來不只是你夠不夠好，是你讓誰覺得少了你就不行。那個「誰」，必須在你的公司之外。

▋我後來對我媽說什麼

我說：「可能電視台要換新方向吧。」

她說：「喔，那她還好嗎？」

我說：「應該還好，像她這樣的人，去哪裡都有辦法。」

我媽點點頭，繼續看電視。

我在那個瞬間想到的其實是：「像她這樣的人」，指的到底是什麼？是她的年資嗎？是她服務的公司嗎？都不是。是她這幾十年在市場上建立的那個名字，那個臉，那個讓我媽覺得「這個人我認識」的信任感。那個東西是她自己的，不是 TVBS 給她的。

▋你的名字，單獨站出來，夠不夠撐得住

我沒有要給你一個清單或步驟。只是想讓你靜下來想一件事：如果明天你的職稱不見了、公司名字不見了，只剩下你的名字，有多少人還認識你？還信任你？還會找你？不用很多。不用幾萬人。但你需要有一些。那些人，才是你真正的護城河。公司是你借住的地方，你的名字才是你的家。如果現在你想不出那些人是誰，這不是壞消息，是提醒。你還有時間，去做那件一直說要做、一直沒做的事——讓自己被更多人認識，因為你本來就值得被認識。


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J.T

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我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


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我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

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2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
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《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
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畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
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人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
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原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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LINE免費貼圖18：益富壯壯阿富 × 黑虎將軍

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