



▋她問得很簡單，我卻說不出口

那天我媽坐在沙發上，看到新聞跑馬燈說 TVBS 裁員，她轉頭問我：「那個吳安琪不是做了很久了？怎麼突然不見？」我知道答案。成本結構、數位轉型、廣告市場萎縮、AI 主播。但我沒辦法對她說這些。不是她聽不懂，是這些答案說出來之後，我突然覺得這個世界有一種說不清楚的涼意。我們從小被告訴：認真工作、累積年資、在一個地方做久了就會穩。然後有一天，一個做了幾十年、大家從小看到大的臉孔，四月底就不見了。

▋那個感覺，像是有什麼默默地移位了

不太確定怎麼描述這種感覺。不是憤怒，是錯位。好像你以為踩實的地板，突然軟了一點。沒有跌倒，但腳感覺到了。很多人在這波裁員裡看到的是科技的冷酷。我看到的是另一件事：我們集體相信了一個故事太久，久到忘記它只是故事。「只要夠努力、夠資深、在夠大的地方工作，你就安全。」吳安琪、開台元老、TVBS 的臉，這些條件加在一起，如果連她都不安全，這個故事就說不通了。

▋我有個朋友做保險，做了十幾年

他說過一件事，我一直記著。「很多人以為保險買的是一個保障。但真正的保障不是一張保單，是你對自己的了解。你知道如果最壞的情況發生，你有什麼，你還剩什麼，你能從哪裡重新開始。」當時覺得這話有點抽象。這陣子一直看到媒體裁員的消息，又想起這句話。你對自己的了解有多深？不是說你有幾年年資，不是說你公司有多大，而是如果那個框架消失了，你知道自己是誰嗎？你知道你能帶著什麼走嗎？

▋AI 主播那個東西，說真的，現在還不是重點

民視的敏熙、鏡新聞的艾雅婷，我看過幾段影片。語調還是怪，眼神飄。它現在還沒到足以取代一個有厚度的資深主播的程度。但問題從來不是「AI 夠不夠強」，是「老闆願意付多少錢來容忍你的不可替代性」。這是兩件完全不同的事。你可以真的無可取代，但如果你的不可替代性代價比老闆願意付的高，他就找個七十分的東西頂著，跟自己說「差不多夠用了」。所以問題從來不只是你夠不夠好，是你讓誰覺得少了你就不行。那個「誰」，必須在你的公司之外。

▋我後來對我媽說什麼

我說：「可能電視台要換新方向吧。」

她說：「喔，那她還好嗎？」

我說：「應該還好，像她這樣的人，去哪裡都有辦法。」

我媽點點頭，繼續看電視。

我在那個瞬間想到的其實是：「像她這樣的人」，指的到底是什麼？是她的年資嗎？是她服務的公司嗎？都不是。是她這幾十年在市場上建立的那個名字，那個臉，那個讓我媽覺得「這個人我認識」的信任感。那個東西是她自己的，不是 TVBS 給她的。

▋你的名字，單獨站出來，夠不夠撐得住

我沒有要給你一個清單或步驟。只是想讓你靜下來想一件事：如果明天你的職稱不見了、公司名字不見了，只剩下你的名字，有多少人還認識你？還信任你？還會找你？不用很多。不用幾萬人。但你需要有一些。那些人，才是你真正的護城河。公司是你借住的地方，你的名字才是你的家。如果現在你想不出那些人是誰，這不是壞消息，是提醒。你還有時間，去做那件一直說要做、一直沒做的事——讓自己被更多人認識，因為你本來就值得被認識。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是帥哥主播， 但有些想法，想跟你分享。