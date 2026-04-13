廚房用品推薦｜噴油與蒸煮一次到位，讓日常料理多一點彈性｜GUGF廚貴妃噴倒兩用油瓶 & 不鏽鋼電飯鍋蒸籠

成為自由工作者之後，我待在家的時間變多了，與自己相處的時間也跟著增加。我會依照當天的狀況去安排工作內容，以及生活作息和一天的飲食。

我很享受為自己準備一餐的時刻。每當工作到一個段落，我就會走進廚房為自己準備一點吃的，簡單地煎個蛋、燙個菜，或用電飯鍋蒸一些喜歡的蔬食，在忙碌之中留下一段放鬆的時光。

在這樣的日常裡，偶爾也會遇到一些小狀況。像是用油的時候，很容易一下倒太多，吃起來會有點油膩；如果刻意少放一點，又會擔心沾鍋。後來我購入了 GUGF廚貴妃 的噴倒兩用油瓶，讓我在用油時更容易掌握份量，再搭配不鏽鋼電飯鍋蒸籠，準備一餐的過程也變得更順手。

噴倒兩用油瓶推薦｜用 GUGF廚貴妃噴倒兩用油瓶，日常用油更好掌握

開始在家自己煮之後，我發現最困擾我的，其實是油的用量。大多時候都是憑感覺直接倒進鍋裡，倒得太少容易黏鍋，一不小心倒多了，吃起來又會比較油。

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後來我開始用 GUGF廚貴妃的噴倒兩用油瓶，讓我在料理的時候不用再依靠手感。需要少量用油時，可以用噴的方式，油霧很細，能均勻覆蓋鍋面；如果是需要用到比較多油的料理，再直接切換成傾倒使用，整個過程很直覺。瓶口在傾斜時會自然開啟，加上回油口設計，使用完之後瓶口會把殘餘的油滴帶回去，不太會留下油漬，廚房檯面也比較好維持乾淨。

我喜歡在做烤橄欖油蔬菜的時候使用。會先把蔬菜簡單處理好，再用噴的方式帶一點橄欖油在表面。GUGF廚貴妃噴倒兩用油瓶的油霧範圍廣，覆蓋起來很均勻，不太需要特別翻拌。放進烤箱之後，蔬菜的外層會帶一點酥度，整體吃起來也比較清爽。用這樣的方式準備料理，油量會自然減少，蔬菜之間也比較不會互相沾黏。

另外，GUGF廚貴妃的噴倒兩用油瓶還有許多貼心的小設計。瓶身是透明的，可以直接看到剩下多少油，大概抓一下就知道什麼時候需要補充；開口也夠大，加油或清洗的時候都不太費力。裡面還有一層簡單的濾網，在換不同油品使用時，也不太會有堵住的情況。

電飯鍋蒸籠推薦｜用 GUGF廚貴妃316不鏽鋼蒸籠，讓日常蒸料理更簡單安心

為了讓吃完之後身體比較沒有負擔，在飲食上除了用油的調整之外，我也開始注意飲食的搭配，每餐盡量讓自己吃到足夠的纖維和蛋白質。像是地瓜、雞蛋，再加一些簡單的蔬菜，都是我最近很常準備的組合。

每天我都會把冰箱裡的食材簡單處理好，整齊地擺放在 GUGF廚貴妃 的316不鏽鋼電飯鍋蒸籠裡，再放進電飯鍋。蒸熟之後，就是一份營養充足的餐點。

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GUGF廚貴妃的316不鏽鋼電飯鍋蒸籠使用食品級316不鏽鋼，在耐用、好清洗的同時，也讓人在蒸煮食物時多了一份安心。蒸籠的深度夠，一次可以放的份量對我來說很剛好，一餐或多準備一點都能應付。底部的蒸氣孔分布均勻，在蒸煮的過程中，食材可以平均受熱，整體熟度也比較一致，不太會出現部分食物已經熟了，另一部分還沒熟的情況。

一開始使用時，我有點在意不鏽鋼邊緣的手感，實際使用後發現，GUGF廚貴妃的316不鏽鋼電飯鍋蒸籠邊緣做成內捲的設計，拿的時候不割手；搭配上方的提把設計，從電飯鍋取出時也不燙手。

廚房用品推薦｜用 GUGF廚貴妃噴倒兩用油瓶與蒸籠，讓日常料理多一點從容

這段時間在調整自己的生活方式時，我發現有些改變，其實不是來自刻意的規劃，而是從一些很日常的小選擇開始。

像是用多少油，或是選擇用什麼方式準備一餐，這些看起來很細微的地方，累積起來之後，身體的感受會慢慢出現差異。

GUGF廚貴妃的噴倒兩用油瓶，還有316不鏽鋼電飯鍋蒸籠，對我來說都是在這樣的日常裡，讓事情變得更順手的工具。使用起來不需要特別去適應，但會發現自己在準備每一餐時，多了一點穩定，也多了一點可以好好照顧自己的餘裕。

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